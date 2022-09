เตรียมช้อปบิวตี้ไอเทม 4 ลักซูรีแบรนด์ดัง ในวันช้อปแห่งปี 9 เดือน 9

ดื่มด่ำกับสุนทรียะในการปรนนิบัติผิวพรรณและความงามระดับไฮเอนด์ ไปกับ ออฟฟิเชียล สโตร์ ใหม่ล่าสุดจาก 4 ลักซูรีแบรนด์ชั้นนำระดับโลก ได้แก่

พร้อมให้นักช้อปเปิดประสบการณ์การช้อปปิ้งสุดเลอค่าบน

(Shopee Premium) เพื่อร่วมเฉลิมฉลองการกลับมาสุดยิ่งใหญ่ของแคมเปญซิกเนเจอร์ระดับภูมิภาคอย่าง

Shiseido (ชิเซโด้) ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวและเครื่องสำอางชั้นนำจากญี่ปุ่นที่ได้รับการยอมรับเรื่องคุณภาพจากผู้ใช้ทั่วโลก ขอพาคุณไปพบกับ Shiseido Ultimune Power Infusing Concentrate ขนาด 50 ml ที่ผสานเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด The Lifeblood™ และ ImuGenerationRED Technology™ พร้อมคุณค่าของสารบำรุงจากพืชพรรณธรรมชาติ ช่วยฟื้นบำรุงผิวให้ดูเปล่งปลั่ง กระจ่างใส ยืดหยุ่น และละเอียดเรียบเนียน ด้วยเนื้อเซรั่มสัมผัสที่บางเบา ซึมซาบสู่ผิวได้อย่างรวดเร็ว โดยมาพร้อมกับข้อเสนอสุดพิเศษ เมื่อซื้อ Shiseido Ultimune Power Infusing Concentrate ขนาด 50 ml รับฟรีทันที! ชุดเซทของขวัญ ประกอบด้วย Shiseido Clarifying Cleansing Foam ขนาด 125 ml และ Shiseido Treatment Softener Enriched ขนาด 150 ml

Dermalogica (เดอร์มาลอจิกา) ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวจากสหรัฐอเมริกาที่ผู้เชี่ยวชาญผิวทั่วโลกเลือกใช้ ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติผสานนวัตกรรม การันตีด้วยยอดขายที่ดีที่สุดในสหรัฐฯ กับผงผลัดเซลล์ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นผลิตภัณฑ์ระดับไอคอนิคอย่าง Daily Microfoliant (74 กรัม 2,650 บาท) ผงผลัดเซลล์ 2 ระบบทั้ง Physical และ Chemical ที่สามารถใช้ได้ทุกวัน ด้วยคุณค่าจากรำข้าวบดละเอียดและเอนไซม์มะละกอ ช่วยขจัดเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพพร้อมย่อยสลายสิ่งสกปรกตกค้างให้หลุดออกอย่างนุ่มนวล เผยผิวเรียบเนียนและกระจ่างใสขึ้นจนสัมผัสถึงผลลัพธ์อันน่าทึ่งในทันที พร้อมให้สายสกินแคร์ได้สัมผัสกับความคุ้มค่าด้วยส่วนลดสูงสุดถึง 25% พร้อมโค้ดลดเพิ่มสูงสุดถึง 600 บาท

Philosophy (ฟิโลโซฟี) แบรนด์สกินแคร์ธรรมชาติจากปรัชญาลึกซึ้งเพื่อนำมาสู่ความงามที่แท้จริง ชวนฟื้นบำรุงสุขภาพผิวแบบล้ำลึก ด้วยไอเทมไฮไลท์ กับ Philosophy Purity Made Simple 3-in-1 Facial Cleanser For Face And Eyes ขนาด 240 ml โดดเด่นด้วยคุณสมบัติ 3 in 1 เป็นคลีนซิ่ง โทนเนอร์ และล้างเครื่องสำอางบริเวณผิวหน้าและรอบดวงตา สะอาดหมดจดในขั้นตอนง่ายๆ บำรุงผิวนุ่มชุ่มชื้นอย่างเห็นได้ชัด มอบข้อเสนอเหนือระดับด้วยส่วนลดทั้งร้าน 25% และโค้ดลดเพิ่มสูงสุด 10% และเตรียมพบกับชุดเซตพิเศษ อาทิ Philosophy Peel Set, Philosophy Self-Care Set ที่ลดสูงสุด 50% นอกจากนี้ นักช้อปยังสามารถรับฟรีของสมนาคุณสุดพิเศษ สำหรับทุกคำสั่งซื้อในวันที่ 9 กันยายน 2565 เท่านั้น

Luxes เวชสำอางพรีเมียมชั้นนำจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ผู้ปฏิวัติวงการความงามด้วย Stem Cells เพื่อการชะลอวัยและผิวที่สมบูรณ์แบบ ปรนบัติผิวให้อ่อนเยาว์ด้วย Luxes 2 Seconds Detox ขนาด 50 ml เซรัมในรูปแบบสเปรย์ที่ปราศจากน้ำมัน สูตรเฉพาะที่ช่วยปกป้องและเติมชีวิตชีวาให้ผิว เพื่อผิวที่สะอาด แข็งแรง มีสุขภาพดี มีคุณสมบัติช่วยในการเพิ่มความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของผิว พร้อมช่วยกระตุ้นกระบวนการ Detox ผิวตามธรรมชาติ มาพร้อมกับข้อเสนออันเลอค่า กับส่วนลดสูงสุด 25%

ร่วมยกระดับประสบการณ์การช้อปปิ้งสุดเลอค่าไปกับหลากหลายแบรนด์พรีเมียมระดับเวิร์ลคลาส บน Shopee Premium ที่พร้อมให้นักช้อปได้เลือกสรรกันอย่างสะดวกสบายผ่านหน้าจอสมาร์ทโฟน ด้วยข้อเสนอสุดพิเศษในมหกรรม Shopee 9.9 วันช้อปแห่งปี : Super Shopping Day อาทิ ส่วนลดทั้งร้านสูงสุด 75% พร้อมข้อเสนอสุดเอ็กซ์คลูซีฟอีกมากมาย ทั้งโปรซื้อ 1 แถม 1 (เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ) ซื้อ 1 รับของแถมสูงสุดถึง 9 ชิ้น (เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ) และเพลิดเพลินกับสิทธิประโยชน์เมื่อชำระเงินผ่าน ShopeePay พร้อมสัมผัสความสะดวกสบายอย่างไม่มีสะดุด เมื่อผ่อนชำระผ่าน SPayLater และหลากหลายพันธมิตรสถาบันทางการเงินชั้นนำ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อเสนอสุดพิเศษจากแบรนด์ดังบน Shopee Premium ได้ที่ https://shopee.co.th/m/shopee-premium

และสัมผัสความพิเศษอีกมากมายในมหกรรมสุดยิ่งใหญ่ Shopee 9.9 วันช้อปแห่งปี: Super Shopping Day ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ถึง 10 กันยายน 2565