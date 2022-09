7 คู่รักคนดัง จัดงานแต่งทั้งทีต้องสร้างคอนเทนต์ทำเป็นซีรีส์

ปารีส ฮิลตัน ไม่ใช่คนแรกที่แต่งงานแล้วนำเรื่องราวมาออนในรายการทีวี ก่อนหน้านี้มีมาตั้งหลายรายด้วยกัน

ย้อนไปในปี 2005 นับว่า งานแต่งของเคที ไพรซ์ กับนักร้องดัง อย่าง ปีเตอร์ อังเดร นั้นไม่ธรรมดา เริ่มตั้งแต่การจัดงานที่ปราสาทไฮแคลร์ (ที่ภายหลังเป็นฉากในซีรีส์ Downton Abbey) และเจ้าสาวมาในชุดผ้าซาตินสีชมพูอ่อนแบบตุ๊กตาบาร์บี ประดับศีรษะด้วยเทียราสีชมพูวิบวับ

เจ้าบ่าวก็มุ้งมิ้งไม่แพ้กัน เขาสวมทักซิโดสีขาวล้วนประดับตกแต่งด้วยคริสตัลสวารอฟสกี นอกเหนือจากเรื่องเสื้อผ้าแล้ว พวกเขายังมีรถม้าสไตล์ซินเดอเรลล่าที่พาเจ้าสาวมายังสถานที่จัดพิธี ในงานยังตกแต่งด้วยแชนเดอเลียร์ขนาด 10 ฟุต มีบัลลังก์สำหรับเจ้าบ่าวและเจ้าสาว โดยเคทีเปิดเผยว่า สนนราคาจัดงานแต่งครั้งนี้ก็ราวๆ 1 ล้านปอนด์เห็นจะได้

“มันฟรุ้งฟริ้งมาก ฉันจำได้ว่า ผู้คนแกะคริสตัลสวารอฟสกีบนโต๊ะ เรามีรถม้า มีอุโมงค์ มีการประดับไฟพิเศษ มีพรมสีชมพู ฯลฯ ไม่มีอะไรที่ควรมีแล้วไม่มีอะนะ”

เคนดรา วิลคินสัน สวมชุดแต่งงานผ้าไหมสไตล์ดัชเชสประดับคริสตัล 1,200 เม็ด ในงานแต่งของเธอกับแฟนหนุ่มนักฟุตบอล แฮงก์ บาสเก็ตต์ ถ่ายทอดออกทางรายการเรียลลิตี้โชว์ เคนดรา

นอกจากชุดจะอลังการแล้ว อดีตสาวเพลย์บอยยังเลือกสวมรองเท้าลูบูแตงประดับเพชรมูลค่า 1 แสนดอลลาร์สหรัฐอีกด้วย

งานแต่งงานจัดขึ้นที่เพลย์บอย แมนชัน โดยมี ฮิวจ์ เฮฟเนอร์ มาร่วมเป็นสักขีพยานด้วย ท่ามกลางบรรยากาศของปาปาราซซีเฮลิคอปเตอร์ที่บินวนอยู่รอบๆ ถ่ายทอดให้เห็นเจ้าของเพลย์บอย มีความสุขกับการได้เต้นรำกับเจ้าสาวต่อจากเจ้าบ่าว

เมื่อ คิม เค ตัดสินใจจะแต่งงานกับแฟนหนุ่มนักบาสเกตบอล คริส ฮัมฟรีย์ส ซีรีส์สารคดี 4 ตอนที่บอกเล่าเบื้องหน้าเบื้องหลังของงานแต่งก็ถูกคิดขึ้นมาทันที

อินไซเดอร์ รายงานว่า งานแต่งตั้งนี้มีมูลค่า 10 ล้านดอลลาร์ ตั้งแต่ชุดเจ้าสาวจากเวรา แวง และน้ำหอมที่ผลิตขึ้นเพื่องานนี้โดยเฉพาะอีก 1,000 ขวด ไหนจะเค้กแต่งงานขนาดสูง 8 ฟุตอีก

นับเป็นงานแต่งงานที่แพงมาก เมื่อเทียบกับว่า คิมกับคริส คงสถานะคู่แต่งงานไว้ได้เพียง 72 วันเอง

ตอนที่นิค เลชีย์ แต่งงานครั้งแรกกับ เจสสิกา ซิมป์สัน ก็มีการถ่ายทอดออกสารคดีเรียลลิตี้ที่น่าประทับใจ ขณะที่การแต่งงานครั้งที่สองของเขา กับอดีตมิสทีนอเมริกา วาเนสซา มินนิลโล ดูอลังการงานสร้างยิ่งกว่า

คู่รักพิธีกรรายการ Love is Blind ถ่ายทอดสารคดีเบื้องหลังงานแต่งงานออกทางช่องทีแอลซี ความน่าสนใจอยู่ที่เป็นงานแต่งบนเกาะเล็กๆ ที่ห่างไกล มีแขกเหรื่อกลุ่มเล็กๆ มาร่วมงานแค่ 35 คน

แหล่งข่าวใกล้ชิดรายงานว่า พวกเขาใช้เวลา 4 วันในการเชิญแขกแบบไม่ธรรมดา ไม่ใช่ส่งการ์ดเชิญแต่งงาน แต่ส่งเป็นตั๋วเครื่องบินไปยังเกาะในแคริบเบียน ซึ่งเป็นสถานที่จัดงาน หรือพูดให้ชัดๆ คือ เกาะส่วนตัวของริชาร์ด แบรนสัน เกาะเนคเคอร์

ตอนที่ แคนดี เบอร์รัสส์ จาก Real Housewives of Atlanta แต่งงานกับ ทอดด์ ทัคเกอร์ มีการถ่ายทำพิธีไปตัดต่อเป็นสารคดี 5 ตอน โดยทั้งคู่พบกันในกองถ่าย Real Housewives of Atlanta ที่ทอดด์ เป็นโปรดิวเซอร์

นิตยสารอินทัช สัมภาษณ์หลังงานแต่งงานมูลค่า 400,000 ดอลลาร์ ที่ตระการตาราวเทพนิยายว่า พวกเขาได้แรงบันดาลใจจากหนังของเอดดี เมอร์ฟี เรื่อง Coming to America โดยแคนดีบอกว่า เป็นการรำลึกถึงแอฟริกา “ที่ที่เราพบกับครั้งแรกตอนไปถ่าย Real Housewives of Atlanta ในเคปทาวน์”

คริสติน ควินน์ เป็นที่รู้กันดีว่าชอบสร้างความแตกต่าง และย่อมไม่ธรรมดาแน่ๆ เมื่อเธอแต่งงานกับมหาเศรษฐีวงการไอที คริสเตียน ริชาร์ด

ไม่ว่าจะชุดเจ้าสาวสีดำ จัดงานในธีมโกธิค ในบรรยากาศหงส์ดำ แชมเปญสีดำ รถม้า มีเอฟเฟกต์หิมะปลอมตอนส่งตัวเจ้าสาว

อินไซเดอร์รายงานว่า ค่าจัดงานครั้งนี้รวมๆ แล้วก็แค่ 1 ล้านดอลลาร์

นักแสดงจาก Real Housewives of New Jersey เทเรซา กิวไดซ์ แต่งงานกับ ลุยส์ รูเอลาส อย่างสุดหรู และกล้องโทรทัศน์ตั้งอยู่ในทุกมุม นิตยสารพีเพิลรายงานว่า งานแต่งจะไม่ได้ออกอากาศในซีรีส์ Real Housewives of New Jersey แต่ละเป็นอีกรายการพิเศษ ซึ่งจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบต่อไป

งานแต่งที่เหมือนสวนสนุก มีทั้งการแสดงกายกรรม การแสดงตลก ดอกไม้ไฟ และดนตรี กับแขกร่วมงานกว่า 200 คน โดยเฉพาะบรรดานักแสดงร่วมใน Real Housewives of New Jersey

ไม่มีการเปิดเผยค่าจัดงานแต่งครั้งนี้ แต่ว่ากันว่า แค่ค่าทำผมเจ้าสาวก็ไม่ต่ำกว่า 10,000 ดอลลาร์แล้ว