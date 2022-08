ผู้บริหารบำรุงราษฎร์ ร่วมแสดงความยินดีกับ ศ.พญ.ศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา

ภญ. อาทิรัตน์ จารุกิจพิพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รพ.บำรุงราษฎร์ นำทีมผู้บริหารบำรุงราษฎร์ ร่วมแสดงความยินดีกับ ศ.พญ.ศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา แพทย์ผู้ชำนาญการด้านหลอดเลือดสมองและไขสันหลัง ศูนย์รังสีร่วมรักษาระบบประสาท รพ.บำรุงราษฎร์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกิตติมศักดิ์ สหพันธ์สมาคมรังสีวิทยาระบบประสาทโลก ในงานประชุมวิชาการว่าด้วยรังสีร่วมรักษาระบบประสาท ครั้งที่ 22 มหานครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา





***

พญ.ธิดากานต์ รุจิพัฒนกุล Chief Executive Officer บจก.สมวรรธน์ เฮลท์ หรือ SkinX แอปพลิเคชันสำหรับปรึกษาแพทย์ผิวหนังออนไลน์ ที่ครบวงจรที่สุดในประเทศไทย ร่วมมือกับ Fascino ร้านยาชุมชุน ที่มีสาขามากกว่า 100 สาขา ผุดไอเดีย ‘สิวหาย Fast เดียว’ ลูกค้าสามารถเข้าพบแพทย์ผิวหนังออนไลน์ พร้อมรับยาได้ทันทีที่ร้านยา Fascino



***

"โรงพยาบาลนวเวช” ร่วมงานรักลูกนิทาน Walk Thru 2022 โดยมี พัชราวลัย บุนนาค ผอ.ฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ นำทีมงานและพยาบาลจากโรงพยาบาลนวเวช ร่วมจัดบูธให้คำปรึกษาด้านการดูแลสุขภาพเด็ก แนะนำแพกเกจดูแลสุขภาพ และมอบเจลแอลกอฮอล์ ให้กับผู้ร่วมงาน ณ เวสต์เกต ฮอลล์ ชั้น 4 เซ็นทรัล พลาซา เวสต์เกต



***

ขวัญฤทัย ดำรงค์วัฒนโภคิน จับมือ พญ. อรุณี ทองอัครนิโรจน์ แพทย์เทรนเนอร์ ประจำรมย์รวินท์คลินิก เจ้าของช่อง “พี่หมอพาสวย” เข้ารับรางวัล The Most Trusted Botulinum Toxin Treatment Clinic ผู้นำด้านการปรับรูปหน้า ด้วย Botulinum Toxin ในงาน Hello! Beauty Awards 2022 ณ Gaysorn Urban Resort





***

เออิชิ ฮัทซุมิ ผจก.บริษัท เพนเทล (ประเทศไทย) จัดงาน “นิทรรศการศิลปะเด็กนานาชาติ ครั้งที่ 52” รวบรวมผลงานภาพวาดของเยาวชนไทยที่ได้รับรางวัลจากโครงการประกวดศิลปะนานาชาติ ครั้งที่ 52 ที่ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น พร้อมมอบรางวัลแก่เยาวชนไทยที่ชนะการประกวด โดยมี ชิเงกิ โคบายาชิ ผอ.สำนักข่าวสารญี่ปุ่นและที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เป็นประธาน โดยมี ชินโกะ มิชิมะ, เนตรนภัส ธนสารธาดา, ปิยะวัฒน์ จตุรงควาณิช, นาตยา ศันสนรัตน์ และธนภพ ลีรัตนขจร ร่วมงาน ณ เกทเวย์ เอกมัย





***

มร.จาง เจิ้งฮุ้ย แม่ทัพใหญ่แห่ง ไฮเออร์ ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เตรียมเปิดตัว “Casarte” (คาซาร์เต้) แบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน จากอิตาลี ที่มียอดขายสูงสุดในตลาด Luxury Home Appliance ในจีน กับคอนเซ็ปต์ "Refined Living” ที่จะมาพลิกโฉมดีไซน์เครื่องใช้ไฟฟ้าให้งดงามดั่งเฟอร์นิเจอร์สุดหรู