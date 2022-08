“เมซอง แบร์เช่ ปารีส” ฉลอง 8 ปี ในไทย จัดนิทรรศการย้อนตำนานกว่า 120 ปี

(Maison Berger Paris) ฉลองครบรอบ 8 ปีในเมืองไทย จัดไพรเวทปาร์ตี้เปิดตัว 2 คอลเลกชันล่าสุด

และ

ที่นำอัตลักษณ์ต้นกำเนิดแบรนด์มาออกแบบใหม่ พร้อมจัดนิทรรศการ MAISON BERGER PARIS–A SIGN OF THE TIMES นำเสนอวิวัฒนาการของนวัตกรรมตะเกียงน้ำหอมที่มีมานานกว่า 120 ปี ตั้งแต่วันที่ 23 ส.ค.–17 ต.ค. 65 ณ The Bedroom Company ชิดลม โดยมี ผู้แทนสถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย เซเลบริตี และแฟนคลับร่วมงานคับคั่ง ณ The Bedroom Company ชิดลม