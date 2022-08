เป็นเจ้าของผิวหอมละมุน วงแขนกระจ่างใสด้วย ไอเทมใหม่จาก วีไวต์

ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวสำหรับผู้หญิง ชวนสัมผัสความหอม อ่อนโยนแต่ทรงประสิทธิภาพด้วยส่วนผสมและเอสเซนเชียล ออยล์จากกธรรมชาติ ที่คัดสรรมาจากแหล่งผลิตที่ดีที่สุด ปราศจากสารที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผิว เพราะสกัดจากดอกไม้ธรรมชาติ 100% และเลือกสกัดจากแหล่งที่ดีที่สุด ในช่วงเวลาที่ดอกไม้หอมที่สุด การันตีคุณภาพด้วยแบรนด์ที่อยู่เคียงข้างสาวๆ มานานกว่า 22 ปี เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมความหอมที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร และผ่านการทดสอบจากสถาบันผู้เชี่ยวชาญด้านผิวพรรณ หนึ่งในแบรนด์ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นจาก นีโอ คอร์ปอเรท บริษัทชั้นนำด้านสินค้าอุปโภคสัญชาติไทย คุณภาพระดับมาตรฐานสากล

วีไวต์ ส่งต่อความมั่นใจให้สาวๆ ได้ปรนนิบัติผิวกายอย่างอ่อนโยนด้วยสารสกัดจากธรรมชาติและความหอมละมุนจากดอกไม้กับ 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ไฮไลท์ได้แก่ ผลิตภัณฑ์โรลออนระงับกลิ่นกายใต้วงแขน วีไวต์ แฮปปิเนส โรลออน, ผลิตภัณฑ์น้ำหอม วีไวต์ โอ เดอ เพอร์ฟูม, วีไวต์ ออร่า เพอร์ฟูม มิสท์ และ วีไวต์ เพอร์ฟูม เซรั่ม

เสริมเสน่ห์และความมั่นใจ ใต้วงแขนให้กับสาว ๆ กับผลิตภัณฑ์ โรลออนระงับกลิ่นกาย วีไวต์ แฮปปิเนส คอลเลคชั่น มาพร้อมคุณสมบัติสุดโดดเด่นจากสารสกัดดอกไม้ธรรมชาติที่ช่วยบำรุงให้ผิวใต้วงแขนแลดูกระจ่างใสไม่หมองคล้ำ เผยความเรียบเนียนพร้อมระงับกลิ่นกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ มั่นใจตลอดทั้งวันโดยไม่ทำให้ผิวใต้วงแขนหมองคล้ำ ด้วยสูตรลับเฉพาะของวีไวต์ อีกทั้งยังมีความหอมจากเอสเซนเชียล ออยล์ ธรรมชาติ (Natural Essential Oil) ทำให้ผลิตภัณฑ์มีความหอมที่ใกล้เคียงกับดอกไม้จริง พร้อมปราศจากสารพาราเบน และแอลกอฮอลล์ หมดกังวลเรื่องอาการระคายเคืองมีให้เลือก 3 สูตร ได้แก่

วีไวต์ แฮปปิเนส กรามัวร์ ฟลอรัล ไวท์เทนนิ่ง โรลออน (Vivite Happiness Glamour Floral Whitening Roll On) บอกลาปัญหาผิวใต้วงแขนคล้ำเสีย ด้วยสารสกัดดอกไม้สีชมพู 6 ชนิดจากเกาหลี พร้อมเพอร์เฟ็กชั่น เปบไทด์ (Perfection Peptide) จากสวิตเซอร์แลนด์ และวิตามินบี 3 ที่ช่วยผลัดเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยน เผยผิวใหม่ที่แลดูกระจ่างใส เรียบเนียน พร้อมการปกป้อง ช่วยลดกลิ่นกาย ช่วยให้มั่นใจตลอดวันพร้อมความหอมจากเอสเซนเชียล ออยล์ (Natural Essential Oil) จากกุหลาบสีชมพูบัลแกเรียซึ่งเป็นราชินีแห่งดอกไม้ปราศจากสารพาราเบน และแอลกอฮอลล์ (ขนาด 20 มล. ราคา 41 บาท และ ขนาด 40 มล. ราคา 72 บาท)

วีไวต์ แฮปปิเนส เพลสเชอร์ ฟลอรัล ไวท์เทนนิ่ง โรลออน (Vivite Happiness Pleasure Floral Whitening Roll On) มอบวงแขนเนียนนุ่ม เรียบเนียน ผสานสารสกัด เอสเซนเชียล ออยล์ (Natural Essential Oil) จากดอกไม้สีขาว 6 ชนิด พร้อมไฮยารูลอน เอซิด (Hyarulonic Acid) ผสานสารสกัดเซราไมด์ (Ceramide) ที่ช่วยให้ผิวเนียนนุ่มชุ่มชื่น ลดการระคายเคืองหลังการโกน และวิตามินบี 3 ตัวช่วยในการเผยผิวใหม่แลดูกระจ่างใสเรียบเนียน พร้อมเติมสเน่ห์เย้ายวนใจตลอดวันด้วยกลิ่นอายแห่งท้องทุ่งไฮเดรนเยียเคียงคู่กับกลิ่นหอมชวนให้หลงใหลของดอกกุหลาบ ให้ความรู้สึกนุ่มนวลโรแมนติกจากความหวานละมุนของวานิลลา มัสก์ แอมเบอร์ ปราศจากสารพาราเบน และแอลกอฮอลล์ มาพร้อมกับการปกป้องยาวนาน หมดปัญหาเรื่องกลิ่นกาย มั่นใจได้ตลอดวัน (ขนาด 20 มล. ราคา 41 บาท และ ขนาด 40 มล. ราคา 72 บาท)

วีไวต์ แฮปปิเนส อินเลิฟ เฟิร์มมิ่ง ไวท์เทนนิ่ง โรลออน (Vivite Happiness In Love Firming Whitening Roll On) หมดปัญหาผิวหนังไก่ ไม่เรียบเนียนด้วยโรลออนที่ผสานนวัตกรรม Firming Active ที่ช่วยให้วงแขนดูเนียนกระชับ ริ้วรอยดูแลจางลง พร้อมสารสกัดจากดอกไม้ 12 ชนิดที่ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้น และหอมติดผิวนานตลอดวันด้วยเอสเซนเชียล ออยล์ (Natural Essential oil) ที่สกัดจากกล้วยไม้ Airly Jewel จากป่าฝนอันบริสุทธิ์แห่งควีนส์แลนด์ที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น Flower of Charm และมี Whitening Complex ที่ช่วยให้วงแขนดูกระจ่างใส ให้คุณโชว์วงแขนได้อย่างมั่นใจ พร้อมความอ่อนโยนด้วยสูตร 0% แอลกอฮอลล์ และพาราเบน (ขนาด 20 มล. ราคา 41 บาท และ ขนาด 40 มล. ราคา 72 บาท)

สำหรับสาว ๆ ที่หลงใหลในเสน่ห์แห่งความหอม ต้องไม่พลาดผลิตภัณฑ์น้ำหอม วีไวต์ โอ เดอ เพอร์ฟูม ที่คัดสรรร่วมกับ Perfume house ชื่อดังระดับโลก คัดเลือกน้ำหอมที่สกัดจากดอกไม้ธรรมชาติ 100% ให้ได้แนวกลิ่นมีเอกลักษณ์ระดับแนวหน้า คุณภาพเทียบเท่าเคาน์เตอร์แบรนด์ นำเข้าวัตถุดิบหัว​น้ำหอมจากยุโรป กลิ่นหอม ติดผิวทนนานตลอดวัน แนวกลิ่นหอมหวาน สดชื่น สร้างพลังสดใสสำหรับทุกวันมีให้เลือก 2 กลิ่นหอม ได้แก่

วีไวต์ โอ เดอ เพอร์ฟูม ลิตเติ้ล โลลิต้า (Vivite Eau De Perfume Little Lolita) ที่ใช้เอสเซนเชียล ออยล์ (Natural Essential oil) ที่สกัดจากดอกไม้ธรรมชาติ มอบกลิ่นหอมหวาน สดชื่น เติมเสน่ห์น่ารักสนุกสนานด้วยแนวกลิ่น Floral fruity สัมผัสความหอมน่ารักของดอกไม้ธรรมชาติ กุหลาบ แม็กโนเลีย และการ์ดิเนียที่บานสะพรั่ง ผสานความฉ่ำหวานน่ารักสดใสจากราสเบอรี่และลิ้นจี่ มอบเสน่ห์หอมแบบมีชีวิตชีวา(ขนาด 6 มล. 59 บาท 30 มล. ราคา 260 บาท)

วีไวต์ โอ เดอ เพอร์ฟูม เลิฟ ลัช (Vivite Eau De Perfume Love Lush) ที่ใช้เอสเซนเชียล ออยล์ (Natural Essential oil) ที่สกัดจากดอกไม้ธรรมชาติ มอบกลิ่นหอมละมุนอ่อนโยน สัมผัสเสน่ห์โรแมนติกด้วยแนวกลิ่น Floral สัมผัสความอ่อนโยนจากดอกไม้หอมเมืองหนาว ดอกคามิเลียและพีโอนี สัญลักษณ์แห่งความรัก เคล้าคลอกลิ่นหอมละมุนจากดอกคอตตอน ปรุงความหอมอย่างอ่อนโยน จนคนรอบข้างสัมผัสได้ (ขนาด 6 มล. 59 บาท ขนาด 30 มล. ราคา 260 บาท)

เติมความสดชื่นด้วยผลิตภัณฑ์น้ำหอม วีไวต์ ออร่า เพอร์ฟูม มิสท์ เพอร์ฟูม สเปรย์ที่ให้ความหอมมอบประกายออร่าให้กับผิว สดใสเสมือนอยู่ในทุ่งดอกไม้ ใช้งานง่ายเพียงแค่เขย่าเพื่อให้กลิตเตอร์กระจายตัวแล้วฉีดให้ผิววิบวับวิ้งค์ๆ มีออร่า ทั้งยังมีมอยส์เจอร์ไรเซอร์ ช่วยให้ผิวแลดูเนียนนุ่ม บำรุงผิวให้ชุ่มชื่นมีให้เลือก 2 กลิ่นหอม ได้แก่

วีไวต์ ออร่า เพอร์ฟูม มิสท์ ลิตเติ้ล โลลิต้า (Vivite Aura Perfume Mist Little Lolita) กลิ่นหอมหวาน สดชื่น เติมเสน่ห์น่ารักสนุกสนานด้วยแนวกลิ่น Floral fruity สัมผัสความหอมน่ารักของกุหลาบ แม็กโนเลีย และการ์ดิเนียที่บานสะพรั่ง ผสานความฉ่ำหวานน่ารักสดใสจากราสพ์เบอร์รี่และลิ้นจี่ มอบเสน่ห์หอมแบบมีชีวิตชีวายาวนานตลอดวันจากเอสเซนเชียล ออยล์ (Natural Essential oil) ที่สกัดจากดอกไม้ธรรมชาติ (ขนาด 95 มล. ราคา 120 บาท)

วีไวต์ ออร่า เพอร์ฟูม มิสท์ เลิฟ ลัช (Vivite Aura Perfume Mist Love Lush) กลิ่นหอมละมุนอ่อนโยน จาก เอสเซนเชียล ออยล์ (Natural Essential oil) ที่สกัดจากดอกไม้ธรรมชาติ เพิ่มเสน่ห์สุดโรแมนติกด้วยแนวกลิ่น Floral สัมผัสความอ่อนโยนจากคามิเลียและพีโอนี ดอกไม้หอมเมืองหนาว สัญลักษณ์แห่งความรัก เคล้าคลอกลิ่นหอมละมุนจากดอกคอตตอน (ขนาด 95 มล. ราคา 120 บาท)

ปิดท้ายด้วย ผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด เพอร์ฟูม เซรั่ม ที่ช่วยบำรุงผิวให้เนียนนุ่มเด้ง มอบความชุ่มชื้นแก่ผิวด้วยส่วนผสมของไฮยารูลอน พร้อมเนื้อเซรั่มเข้มข้นแต่ซึมไว ไม่เหนียวเหนอะหนะ บำรุงได้ทั้งผิวกายและมือ พร้อมความหอมจาก Natural Essential Oil ที่ให้กลิ่นหอมเสมือนดอกไม้ ติดผิวยาวนานตลอดวัน มี 2 กลิ่นให้เลือก ได้แก่

วีไวต์ เพอร์ฟูม เซรั่ม เลิฟ ลัช (Vivite Perfume Serum Love Lush) กลิ่นหอมละมุนอ่อนโยน จาก เอสเซนเชียล ออยล์ (Natural Essential oil) ที่สกัดจากดอกไม้ธรรมชาติ เพิ่มเสน่ห์สุดโรแมนติกด้วยแนวกลิ่น Floral สัมผัสความอ่อนโยนจากคามิเลียและพีโอนี ดอกไม้หอมเมืองหนาว สัญลักษณ์แห่งความรัก เคล้าคลอกลิ่นหอมละมุนจากดอกคอตตอน พร้อมการบำรุงให้ผิวเนียนนุ่มเด้ง มอบความชุ่มชื้นยาวนานด้วย ส่วนผสมของไฮยารูลอนเข้มข้น (ขนาด 180 กรัม ราคา 150 บาท)

วีไวต์ เพอร์ฟูม เซรั่ม ลิตเติ้ล โลลิต้า (Vivite Perfume Serum Little Lolita) กลิ่นหอมหวาน สดชื่น เติมเสน่ห์น่ารักสนุกสนานด้วยแนวกลิ่น Floral fruity สัมผัสความหอมน่ารักของกุหลาบ แม็กโนเลีย และการ์ดิเนียที่บานสะพรั่ง ผสานความฉ่ำหวานสดใสจากราสพ์เบอร์รี่และลิ้นจี่ มอบเสน่ห์หอมแบบมีชีวิตชีวายาวนานตลอดวันจากเอสเซนเชียล ออยล์ (Natural Essential oil) ที่สกัดจากดอกไม้ธรรมชาติ พร้อมการบำรุงให้ผิวเนียนนุ่มเด้ง มอบความชุ่มชื่นยาวนานด้วย ส่วนผสมไฮยารูลอนเข้มข้น(ขนาด 180 กรัม ราคา 150 บาท)

เป็นเจ้าของผิวหอม วงแขนกระจ่างใส พร้อมเผยความมั่นใจด้วย วีไวต์ แฮปปิเนส โรลออน, วีไวต์ โอ เดอ เพอร์ฟูม, วีไวต์ ออร่า เพอร์ฟูม มิสท์ และ วีไวต์ เพอร์ฟูม เซรั่ม วางจำหน่ายที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ ร่วมติดตามกิจกรรมได้ทาง Facebook และ Instagram ViviteThailand