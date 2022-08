น้ำผึ้ง-จารุวรรณ แห่งสหฟาร์ม เป็นวิทยากรในกิจกรรม CEO Talk

เซเลบสาวนักธุรกิจ น้ำผึ้ง-จารุวรรณ โชติเทวัญ รอง กก.ผจญ.สายบริหาร บจก.สหฟาร์ม อินเตอร์เนชั่นแนล หลังต่อยอดธุรกิจปั้นแบรนด์ พอลดีย์ ฟาร์มไก่อารมณ์ดีจนเกิดความปัง ล่าสุด ได้รับเทียบเชิญจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นวิทยากรในกิจกรรม CEO Talk แชร์ประสบการณ์การสร้าง Brand ให้ประสบความสำเร็จ ในด้าน Digital Marketing & Viral Marketing หัวข้อ “รู้ทันพฤติกรรมผู้บริโภค สู่ธุรกิจ 100 ล้าน” ผ่านตลาดออนไลน์



***

รศ.ดร. ศิริยุพา รุ่งเริงสุข ที่ปรึกษาบริหาร สำนักประธานกรรมการบริหาร รพ.บำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ร่วมกับคณะใหญ่ อาทิรัตน์ จารุกิจพิพัฒน์ ซีอีโอ รพ.บำรุงราษฎร์ฯ นพ. กรพรหม แสงอร่าม น.อ.นพ. สุกิตติ ปานปุณณัง ร.น. ฯลฯ ไปวัดไทยพุทธคยา ประเทศอินเดีย เพื่อร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา



***

เรียลมี (realme) ประเทศไทย นำโดย มร. เชอรี่ โต่ง ผอ.ฝ่ายการตลาดเรียลมีเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พิตตินันท์ วัฒนพงษ์ ผจก.ฝ่ายขาย ดรัณกร ตั้งพิสิษฐ์ไพบูลย์ ผจก.ฝ่ายขายลูกค้ารายหลักและโอเปอเรเตอร์ พร้อมด้วย ใหม่-ดาวิกา โฮร์เน่ แบรนด์แอมบาสเดอร์เรียลมี ประเทศไทย และเพ้นท์-สาธิมา เต็มวุฒิโรจน์ จากค่าย kiddo records ร่วมแถลงข่าวเปิดตัว “realme 9i 5G The Rock Star” ณ โรงแรม เอส 31 สุขุมวิท



***

นพ.ธนัญชัย อัศดามงคล ผอ.ศูนย์ศัลยกรรมความงามโรงพยาบาลบางมด และพญ.รสิตา อัศดามงคล รอง ผอ.ศูนย์ เข้ารับรางวัล HELLO! Beauty Awards 2022 หมวด Celebrities’ Choices สาขา “The Most Trusted New Modern Facelift Innovative” เป็นปีที่ 4 ติดต่อกันที่ศูนย์ศัลยกรรมความงามโรงพยาบาลบางมด ได้รับรางวัลชนะเลิศ โดยมี วราภรณ์ ศิริบุญมา กก.ผจก.บจก.เบอร์ด้า (ประเทศไทย) เป็นผู้มอบรางวัล



***

ผศ.ดร.ประภาภรณ์ ติวยานนท์ มงคลวนิช คณบดีวิทยาลัยโลกคดีศึกษา ม.ธรรมศาสตร์ หายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้งเมื่อโครงการ Circular Innovation Challenge 2022 (โครงการประกวดนวัตกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียน 2022) โดย วิทยาลัยโลกคดีศึกษา ม.ธรรมศาสตร์ ร่วมกับ IndoramaVentures UNDP UNICEF และ SEMEO มีผู้ร่วมประกวด 469 ทีมจาก 6 ประเทศ ในกลุ่ม SEA ผู้ชนะรางวัลละ 100,00 บาท ได้แก่ ทีมจากอินโดนีเซียและประเทศไทย



***

กำพุธ อยู่คง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานระบบไปรษณีย์และปฏิบัติการนครหลวง บจก.ไปรษณีย์ไทย พร้อมด้วยสุทธิชัย เอี่ยมเจริญยิ่ง กก.ผจก.บจก.ซิมบา ทอยส์ (ประเทศไทย)เปิดตัวโมเดลรถเหล็กสะสมคอลเลกชันรถขนส่งไปรษณีย์ รูปแบบรถกระบะตู้ทึบแบบใหม่ล่าสุด Limited Edition แบรนด์ “Majorette:มาจอร์เร็ตต์” 20,000 คัน พร้อมวางจำหน่ายในราคา 179 บาท ณ เซเว่นอีเลฟเว่น และห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศ