“เองเกลเบิร์ต ฮัมเพอร์ดิงค์” ราชาเพลงป็อบ เปิดการแสดงสดสุดโรแมนซ์ที่หัวหิน

(Engelbert Humperdinck) นักร้องเพลงป็อประดับตำนานของโลก เจ้าของบทเพลงรักคลาสสิก Release Me (And Let Me Love Again) เที่ยวชมเมืองหัวหินเป็นที่แรกเมื่อมาถึงประเทศไทย สัมผัสวัฒนธรรมไทย โดยมี สุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ให้การต้อนรับ ก่อนเปิดการแสดงสดครั้งยิ่งใหญ่กับคอนเสิร์ต

ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล หัวหิน รีสอร์ท

หลังลิ้มลองความอร่อยของอาหารไทยแบบร่วมสมัยจาก ห้องอาหารจรัส ของโรงแรม โดยเฉพาะ เมนูซิกเนเจอร์ อย่าง “ห่อหมกคุณย่า” สูตรโบราณของ คุณย่าจรัสพิมพ์ ลิปตพัลลภ เขาถึงกับพูดว่า “รสชาติร้อนแรงตามแบบอาหารไทย” เขาได้เดินทางไปที่ บลูพอร์ต หัวหิน เพื่อชมการฝึกซ้อม “มวยไทย” โดยมี วิว-เยาวภา บุรพลชัย ฮีโร่เหรียญทองแดงเทควันโดโอลิมปิก เป็นผู้นำฝึกซ้อม ณ เดอะเลเจนด์ อารีน่า หัวหิน ชั้น 3 จากนั้นได้ร่วมถ่ายภาพกับรถคลาสสิกรุ่นคู่กายของเพื่อนสนิท-เอลวิส เพรสลีย์ อย่าง Cadillac Fleetwood Sixty Special 1957 CAR OF ROCK ‘N’ ROLL. A KING, ELVIS PRESLEY ณ The Gallery Hua Hin presented by Bangchak ชั้น 2 พร้อมชมงานศิลปะฝีมือศิลปินท้องถิ่นในหัวหินและศิลปินต่างชาติ และเยี่ยมชม เชวาลา เวลเนส หัวหิน ฟื้นฟูสุขภาพและความงามแบบองค์รวม

ปิดท้ายคืนก่อนแสดงคอนเสิร์ตด้วยการ ชมพระอาทิตย์ตกดินวิวพาโนรามาบนรูฟท็อปพื้นกระจกใสที่สูงถึง 100 เมตร ณ วานา นาวา สกาย์ บาร์ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ วานา นาวา หัวหิน ชั้น 27 จุดชิมวิวยอดนิยมที่ต้องมาของเมืองหัวหิน จากนั้นก็สนุกไปกับคอนเสิร์ต “The Legendary Engelbert Humperdinck in Hua Hin” ในบรรยากาศโรแมนติกยามค่ำคืนริมทะเล พร้อมฟังเสียงอบอุ่นผสานเกลียวคลื่นจาก “เองเกลเบิร์ต ฮัมเพอร์ดิงค์” อย่างใกล้ชิด บริเวณสวนกลางโรงแรมที่ลาดยาวไปถึงสระว่ายน้ำ เต็มอิ่มถึง 1 ชั่วโมง