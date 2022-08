เจาะดีเทลงานแต่งสามวันสามคืนของ "ปารีส ฮิลตัน"

แม้จะทั้งยุ่งและสาละวนกับทั้งการทำธุรกิจและชีวิตในวงการบันเทิงของเธอ แต่ที่จริงจังที่สุด ก็คือแผนการแต่งงาน 3 วัน 3 คืนของเธอ โดยเธอวางแผนจะเปลี่ยนชุดราตรีแค่ 10 ชุดเอง เพราะว่าจะต้องถ่ายทำเป็นสารคดี Paris in Love งานนี้

นักแสดงนำฝ่ายชายผู้ขี้อายกล้องก็ต้องออกหน้าออกตาด้วย

เย็นวันพฤหัสบดี คนดังในสังคมมากมายไปรวมตัวกัน ณ ที่ดินส่วนตัวในลอสแองเจลิส เพื่อที่จะร่วมเป็นสักขีพยานงานแต่งงานของ ปารีส ฮิลตัน กับนักธุรกิจหนุ่ม คาร์เตอร์ รีอุม ขณะที่แฟนๆ ผู้ติดตามสังคมไฮโซก็เตรียมนั่งชมสารคดี Paris in Love อยู่ที่บ้าน

งานแต่งงาน 3 วัน 3 คืน แน่นอนว่า ต้องเป็นที่จดจำ “มันจะต้องเป็นการแต่งงานในเทพนิยายแน่ๆ” คาร์เตอร์ พูดกับภรรยาของเขาในพอดคาสต์ This is Paris

เรามาส่องรายละเอียดกันดีกว่า

ตอนนี้ รายชื่อของแขกที่จะมาร่วมงานยังเปิดเผยออกมาไม่หมด แต่ภาพของเซเลบริตีที่มาร่วมงาน ได้รับการถ่ายทอดทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่ เพื่อนรักยุค 2000’s ของเธอ อย่างคิม คาร์ดาเชียน ต้องอยู่ในลิสต์อย่างแน่นอน โดยควงคู่มากับ พีท เดวิดสัน นอกจากนี้ ยังมี เบบ เรกซา เอมมา โรเบิร์ตส พอล่า อับดุล และราเชล โซอี้ เช่นเดียวกับครีเอทีฟ ไดเรกเตอร์ แอชลีย์ เบนสัน และไครี ริชาร์ดส จาก Real Housewives



ปารีสกับคาร์เตอร์ แต่งงานกันบนที่ดินของคุณปู่เจ้าสาว บาร์รอน ฮิลตัน ในเบล-แอร์ ซึ่งได้ขายให้กับ เอริค ชมิดต์ ซีอีโอของกูเกิลไปเรียบร้อยแล้ว ปารีส เพิ่งจะเลือกสถานที่นี้เมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนงานแต่ง เอาไว้เป็นที่ต้อนรับแขกเหรื่อ ขณะที่ไฮไลต์ของงานจะอยู่ที่การแต่งงานในโบสถ์ “ฉันบอกตัวเองตั้งแต่ยังเด็กว่า จะแต่งงานบนที่ดินของปู่ ฉันมีจินตนาการเกี่ยวกับงานแต่งในเทพนิยายที่นี่ มันมหัศจรรย์มากที่ในที่สุดก็เป็นจริง ที่นี่มีความทรงจำมากมาย การอยู่ท่ามกลางครอบครัว และคนที่ฉันรักทั้งหลายในวันสำคัญแบบนี้ คือสิ่งที่มีคุณค่ามาก”

ขณะที่มีชุดมากมายที่ต้องพูดถึงหลังจากงานแต่ง 3 วัน 3 คืน ตอนเดินเข้าโบสถ์ ปารีส เลือกชุดแบบจารีตนิยมของออสการ์ เด ลา เรนตา ที่คอเสื้อสูงปิดคอ และแขนยาว มีที่รัดเอวลายลูกไม้ ส่วนกระโปรงเป็นทรงสุ่ม ซึ่งดูเหมือนกับชุดเจ้าสาววาเลนติโน ของน้องสาว นิคกี ฮิลตัน รอทส์ไชล์ด ตอนที่แต่งงานในปี 2015 “เราใช้เวลาออกแบบชุดให้เพอร์เฟคต์ที่สุด ร่วมกับดีไซเนอร์ของออสการ์ เด ลา เรนตา เฟอร์นานโด การ์เซียกับลอรา คิม ซึ่งฉันชอบผลที่ออกมามากเลย เป็นชุดที่ดูไร้กาลเวลา สง่างาม เก๋ไก๋ และมีเอกลักษณ์”

พอถึงช่วงแห่งการเฉลิมฉลอง ปารีสก็เปลี่ยนเป็นชุดออสการ์ เด ลา เรนตาอีกชุด ที่มีลวดลายดอกไม้บริเวณคอ สวมทับด้วย เชิ้ตบับเบิลตัวสั้น แน่นอนว่า 2 ชุดยังน้อยไป เธอให้สัมภาษณ์ไว้ก่อนหน้านี้ว่า “ในงานจะมีชุดมากมาย อาจจะ 10 ชุด ฉันชอบการเปลี่ยนเสื้อผ้าน่ะ”

ในส่วนของเพื่อนเจ้าสาว ทุกคนสวมชุดลูกไม้สีชมพูคอวี ของ อลิศ + โอลิเวีย รวมทั้งหัวหน้าทีมเพื่อนเจ้าสาว อย่าง นิคกี ก็สวมชุดยี่ห้อเดียวกัน แต่ว่า ออกแบบให้คอเสื้อเหมือนกับเจ้าสาว

ด้าน คาร์เตอร์ รีอุม สวมชุดทักซิโดของเซนญา กับคัฟฟ์ลิงก์ของคาร์เทียร์

ค่ำคืนวันพฤหัสบดี เป็นเพียงการเริ่มต้นของงานฉลองที่จัดตลอดสุดสัปดาห์ ที่ปารีส อยากจะจัดงานแต่งในวันที่ 11 พฤศจิกายน เพราะเธอชอบตัวเลข 11:11 “เวลา 11:11 น. เป็นช่วงเวลาที่ฉันชอบที่สุดของวัน เป็นเวลาที่ฉันอธิษฐานถึงสิ่งที่อยากได้ และเป็นเวลาเปิดไปสู่ความอัศจรรย์มากมาย วันนี้มีความหมายต่อฉันและคาร์เตอร์ และเราก็อยากให้มันเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวความรักของเรา”

วันที่ 11 พฤศจิกายน ปารีสเดินเข้าโบสถ์ โดยมีเพื่อนของเธอ คิม เพทราส ร้องเพลง I Can’t Help Falling in Love ของเอลวิส เพรสลีย์ แน่นอนว่า ดนตรียังไม่จบแค่นั้น ในงานเลี้ยงดินเนอร์ ยังมี เดมี โลวาโต มาขับกล่อมเพลง I Will Always Love You และนักร้องคนอื่นๆ อีกมากมาย

คาร์เตอร์ เรอุม หนุ่มนักธุรกิจวัย 40 บุตรชายของ ดับเบิลยู โรเบิร์ต เรอุม อดีตประธานและซีอีโอของ แอมสเต็ด อินดัสตรี้ส์ ในชิคาโก หนึ่งในบริษัทเอกชนที่ใหญ่เป็นอันดับต้นๆ ของอเมริกา ที่สร้างรายได้ปีละ 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โรเบิร์ต ยังเป็นอดีตประธานบริษัท เวสต์ แมเนจเมนต์ อิงก์. รวมทั้งเป็นรองประธานวงชิคาโก ซิมโฟนี ออร์เคสตรา ตอนที่เขาเสียชีวิตจากโรคมะเร็งในปี 2017 วอลล์ไมน์ รายงานว่า เขาทิ้งมรดกมูลค่า 6.1 ล้านดอลลาร์เอาไว้

คาร์เตอร์ก็เป็นนักธุรกิจตามรอยพ่อ ในปี 2007 เขากับน้องชาย คอร์ทนีย์ ร่วมกันก่อตั้งบริษัท วีฟ ผลิตเครื่องดื่มที่ทำจากผลอาซาอิ ซึ่งได้การตอบรับจากตลาดดีมากๆ เครื่องดื่มจากอาซาอิขายได้ถึง 10 ล้านดอลลาร์ต่อปี ก่อนที่ทั้งคู่จะขายกิจการให้ลักซ์โก บริษัทผลิตเครื่องดื่มไปในมูลค่า 7 เท่าของรายได้ในปี 2016

สองพี่น้องยังร่วมกันก่อตั้ง เอ็มเตอร์ทีน บริษัทร่วมทุนที่นำแรงบันดาลใจจากกลุ่มดาว Messier 13 มาตั้งเป็นชื่อ

เอ็มเตอร์ทีน ไปลงทุนในบริษัทหลายสิบแห่ง คาดว่า บริษัทมีมูลค่ามากกว่า 137,000 ล้านดอลลาร์ ขณะที่ส่วนของคาร์เตอร์น่าจะอยู่ที่ประมาณ 35 ล้านดอลลาร์