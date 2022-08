5 อันดับผู้หญิงรวยที่สุดในโลกปี 2022

คำถามนี้มาพร้อมกับความจริงที่น่าเศร้า ข้อแรก-ไม่มีผู้หญิงรวยที่สุดในโลกคนไหนก่อร่างสร้างฐานะด้วยตนเอง ถ้าไม่รวยเพราะสืบทอดมรดก พวกเธอก็รวยเพราะพ่อแม่หรือสามีเสียชีวิต หรือหลังการหย่าร้าง ข้อสอง-เส้นทางความร่ำรวยของพวกเธอถูกสร้างขึ้นอย่างไม่สมเหตุสมผลเสมอไป เช่นว่าธุรกิจของพวกเธออาจสร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมด้วยผลิตภัณฑ์ หรือเพราะพวกเธอผลิตหรือจำหน่ายในทางที่ผิดจรรยาบรรณ แต่ข่าวดีจากบรรดาผู้หญิงรวยที่สุดในโลกก็มี อย่างเช่น พวกเธอเจียดความมั่งคั่งไปแบ่งปันให้เป็นสาธารณประโยชน์อยู่บ้าง เป็นเงินบริจาคในรูปแบบต่างๆ

รายชื่อผู้หญิงที่ร่ำรวยที่สุดในโลกนี้ จัดอันดับโดยนิตยสาร Forbes และสายข่าวเศรษฐกิจของ Bloomberg ที่ประเมินจากรายได้จากผลประกอบการและทรัพย์สินที่ครอบครอง จนได้ 5 อันดับผู้หญิงรวยที่สุดในโลก ซึ่งสี่คนเป็นชาวอเมริกัน ส่วนอีกหนึ่งคนเป็นชาวฝรั่งเศส และก็ติดอันดับหนึ่งเสียด้วย...

ในช่วงปีที่ผ่านๆ มาน่าจะเป็นปีทองของเธอ เพราะปีนี้เธอติดอันดับหนึ่งเป็นครั้งที่สาม เมื่อปี 2021 บริษัท L’Oréal ทำกำไรได้ถึง 1.15 หมื่นล้านบาท เบ็ตตองคูรต์-ไมเยอร์สถือหุ้นอยู่ 33 เปอร์เซ็นต์ใน L’Oréal ซึ่งยังมีเครื่องสำอางและน้ำหอมในเครืออีกหลายแบรนด์ อาทิ Garnier, Kiehl’s, Urban Decay, Lancôme, Yves Saint Laurent และ Maison Martin Margiela เป็นต้น รวมเบ็ดเสร็จราว 500 แบรนด์ และผลิตภัณฑ์นับพันนับหมื่น เธอสืบทอดกิจการต่อจากผู้เป็นแม่ ซึ่งแม่ก็รับมรดกจากผู้เป็นพ่อ ที่เริ่มก่อตั้งบริษัทมาตั้งแต่ปี 1919 จากยาปรับสีผมสูตรใหม่

เจ้าของกิจการ Walmart ที่รับช่วงต่อจากผู้เป็นพ่อ-แซม วอลตัน เมื่อปี 1992 ตอนเธออายุ 43 ปี ทุกวันนี้เธอถือหุ้นร่วมกันกับน้องชายสองคน-จิม และบ็อบ วอลตัน จำนวน 50.8 เปอร์เซ็นต์ ปัจจุบัน Walmart นับเป็นธุรกิจค้าปลีกที่มีมูลค่าสูงสุดในโลก ด้วยยอดขายกว่า 2 แสนล้านบาทในปี 2021/2022 อลิซ วอลตันใช้ชีวิตอยู่ในฟอร์ตเวิร์ธ รัฐเท็กซัส ไม่ค่อยเปิดเผยเรื่องราวส่วนตัวต่อสาธารณชน แต่พอเป็นที่รับรู้กันว่าเธอชอบเลี้ยงม้าและสะสมงานศิลปะ โดยเฉพาะ ผลงานของศิลปินอเมริกัน อย่าง เอ็ดเวิร์ด ฮอปเปอร์, นอร์แมน ร็อกเวลล์ และแอนดี้ วอร์ฮอล เธอจึงได้ชื่อว่าเป็นนักสะสมงานศิลปะคนสำคัญของโลกด้วย

จูเลีย โคค เพิ่งมีชื่อในลิสต์ผู้หญิงรวยเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา หลังจากเดวิด โคค-สามีของเธอเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก ทิ้งบริษัทไว้ให้เธอ และชาร์ลส์ โคค-พี่สามี ถือหุ้น 42 เปอร์เซ็นต์ Koch Industries ดำเนินกิจการด้านพลังงาน ซึ่งประกอบด้วยน้ำมันและก๊าซ ด้านเคมีภัณฑ์และเครื่องบริโภค รวมถึงผลิตยางมะตอย ปุ๋ยเทียม และพลาสติกด้วย จูเลีย โคคไม่ได้มีบทบาทในกิจการมากนัก แต่กลับเน้นภาพลักษณ์เป็นสาวสังคมของนิวยอร์กมากกว่า และเป็นตัวแทนผู้บริจาครายใหญ่ในงานวิจัยด้านการแพทย์ จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะเห็นเธอนั่งใกล้ชิดกับ แอนนา วินทัวร์ ในงาน Met Gala แทบทุกปี

เธอติดอันดับในลิสต์ผู้หญิงรวยที่สุดทันที หลังจากหย่าร้างกับ เจฟฟ์ เบซอส ในปี 2019 และมีสิทธิ์ครอบครองหุ้น 4 เปอร์เซ็นต์ในกิจการ Amazon ซึ่งในเวลานั้นมีมูลค่าสูงถึง 3.56 หมื่นล้านดอลลาร์ และขยับขึ้นสูงกว่า 6 หมื่นล้านดอลลาร์ ในช่วงวิกฤตโควิด-19 ส่วนอดีตสามี แม้จะหย่าร้างแล้วเขาก็ยังคงติดอันดับผู้ชายรวยที่สุดในโลกเหมือนเดิม ก่อนที่จะแต่งงานกับ เบซอสในปี 1993 แม็คเคนซี สก็อตต์ เคยเป็นผู้ช่วยในทีมวิจัยของเฮดจ์ฟันด์ D.E. Shaw ทั้งๆ ที่เธอเรียนจบด้านภาษาอังกฤษจากมหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน แต่การเป็นหนึ่งในทีมงานวิจัยคราวนั้น ก็ทำให้เธอได้พบกับ เจฟฟ์ เบซอส นั่นเอง

ความจริงแล้ว Mars Inc. เคยจัดหาวัตถุดิบซึ่งก็คือ โกโก้ จากพื้นที่ไร่ที่สร้างขึ้นอย่างผิดกฎหมายในอุทยานแห่งชาติและเขตป่าสงวน แต่นั่นมันเมื่อศตวรรษที่แล้ว เมื่อเรียนรู้ข้อผิดพลาดแล้ว “แจ็คเกอลีน มาร์ส” จึงเกษียณออกมาในปี 2001 แต่ก่อนหน้านั้นเธอยังดำรงตำแหน่งเป็นประธานในกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร ซึ่งแยกส่วนจากแกนหลักของ Mars Inc. มีสินค้าในเครือ อาทิ ของขบเคี้ยว Mars, Snickers หรือ Twix วางขายตามร้านค้าและซูเปอร์มาร์เก็ต รวมถึง พาสต้า Mirácoli หรือทุกอย่างภายใต้ชื่อแบรนด์ Wrigley’s ทุกวันนี้เธอปล่อยให้ลูกชาย-สตีเฟน แบดเจอร์ เข้าไปบริหารองค์กรแทน ส่วนตัวเธอเองทำหน้าที่คนใจบุญ ให้เงินบริจาคแก่องค์กรต่างๆ ที่ช่วยเหลือสัตว์ อีกทั้งยังสนับสนุน National Gallery of Art พิพิธภัณฑ์สำคัญในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.ด้วย