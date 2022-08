“มาร์ค ธาวิน” จัดใหญ่ปาร์ตี้ฉลองวันเกิด ธีม Floral Print in Luxury Brand “หนิง ปณิตา” ขึ้นเวทีเซอร์ไพรส์

แฮร์ สไตลิสต์คนดัง

เจ้าของอัครสถาน

จัดงานฉลองครบรอบวันคล้ายวันเกิด วัย 52 ปี อย่างยิ่งใหญ่ที่ บาร์แจ๊สม่านแดง Crimson Room ในตีม Floral Print in Luxury Brand งานนี้มีบรรดาเพื่อนผองคนสนิทและแขกคนสำคัญตบเท้ามาร่วมแสดงความยินดีอย่างคับคั่งอาทิ ดร. สมศักดิ์ ชลาชล, นิติ สว่างวัฒนไพบูลย์, อดิศัย กุญชร ณ อยุธยา, นันทวัน แสงธรรมกิจกุล,สาลินี ปันยารชุน, หมอกี้ - อังคนางค์ ชากีร่า บำรุงสรณ์, แทนไกด์ - ฐณะวัฒน์ จิรรัชเศรษฐ์, พณิชา จิตต์พูลกุศล, ซูซี่ – หทัยเทพ, ยุวเรศ ศรุตานนท์ และปณิธิพัทธ์ สุขสมบูรณ์ ฯลฯ สุดเซอร์ไพร์ส กับ “หนิง ปณิตา” ดาราสาวที่คุณมาร์คขึ้นเวทีอวยพรวันเกิดในครั้งนี้ด้วย

มาร์ค ธาวิน พี เซียวตง เปิดใจว่า “การจัดงานวันนี้เป็นการรวมกันของคนที่เรารักและรักเรา อยากให้ทุกคนได้เห็นแพลตฟอร์ม The world of Mark Thawin ซึ่งเกิดขึ้นจากการที่เราได้คลุกคลีกับการเรียนรู้คน ทำให้ตอบตัวเองได้ว่า ชีวิตในยุคนี้เป็นแบบที่ต้องหาคนที่มีไลฟ์สไตล์ที่เหมือนกัน และมีความสุขไปด้วยกัน จากเมื่อก่อนคนรู้จักมาร์คในมุมของคนที่ชื่นชอบการดูแลตัวเอง รักแฟชั่น ชอบออกงาน ชอบสันทนาการ แต่ตอนนี้คนที่ได้รู้จักเรามากยิ่งขึ้น ผ่านมุมมองใหม่ๆ ผ่านไลฟ์สไตล์ การเดินทาง ช้อปปิ้ง จากแพลตฟอร์มช่องทางต่างๆ ทางโซเซียลของเรา วันนี้จึงถือเป็นโอกาสดีที่จะเปิดตัว แพลตฟอร์ม The world of Mark Thawin ให้ทุกคนได้เข้ามาทำความรู้จักกัน และมาร่วมอัพเดทชีวิตกันและกัน ร้านทำผมจะไม่ใช่แค่เข้ามาทำสวยหล่อแล้วจบ การเดินเข้ามาในร้านทำผม คือการมาเจอคอมมูนิตี้ใหม่ เราสามารถมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ ซึ่ง “เมซง” แปลว่าบ้าน เราได้เปิดบ้านต้อนรับทุกคนเสมอครับ”

นอกจากนี้ยังมีเซเลบริตี้คนสนิทอย่าง “หมอกี้ - อังคนางค์ ชากีร่า บำรุงสรณ์” กล่าวถึงความรู้สึกที่ได้รู้จักพี่มาร์ค ว่า “พี่มาร์ค เป็นคนที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจได้หลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านความสวยความงาม ความโดดเด่น การวางตัว รสนิยมการเลือกใช้ของ และรู้สึกถึงได้ว่า พี่เค้ามีความพิถีพิถันกับการใช้ชิวิตเป็นอย่างดี กี้ประทับใจในความพิถีพิถัน และรสนิยมการเลือกใช้ของเค้า ที่สร้างมูลค่าในด้านภาพลักษณ์และยังสามารถใช้ประโยชน์ได้ในระยะยาว และพี่มาร์คเป็นคนจริงจริงใจคอยแนะนำน้องๆ อยู่ตลอด ครั้งแรกที่ได้ไปทำผมที่ร้านพี่มาร์ค รู้สึกเลยค่ะว่าต่างจากร้านทั่วไป รู้สึกได้เป็นคนพิเศษ ได้พักผ่อนไม่พลุกพล่าน หรูหรา เมื่อเรารู้สึกพิเศษ ซึ่งตรงนี้ใช้สร้างพลังชิวิตได้ วันเกิดปีนี้ก็ขอให้พี่มาร์คมีความสุขในวันเกิดและตลอดทั้งปี ขอให้พี่สมหวังดั่งตั้งใจกับสิ่งที่พี่มาร์คเชื่อและตั้งใจทำทุกสิ่ง และจะคอยสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้พี่มาร์คไปตลอดค่ะ”

ท้ายสุดจะขาดคนนี้ไม่ได้เลย “แก๊ป ปณิธิพัทธ์ สุขสมบูรณ์” คู่หูที่เรียกว่าเป็นแม่ลูกกับคุณมาร์คได้เลย “แก๊ปรู้จักคุณแม่มานานมากแล้ว ประทับใจตั้งแต่ยังไม่เจอตัว แก๊ปเจอผ่านโลกโซเชียลในเฟสบุ๊คส์คือ เป็นเพื่อนกัน พอยิ่งเจอตัวจริงยิ่งประทับใจ ทีแรกคิดว่าเข้าถึงยากแต่จริงๆ ไม่เลยครับพี่มาร์คเป็นคนสนุกสนาน เข้ากับคนง่ายมาก ตอนเข้าไปสัมผัสที่ร้านพี่มาร์คต้องบอกว่าต่างจากคนอื่นมากๆ ตั้งแต่การบริการลูกค้าแบบ 6 ดาวเลยในประเทศไทยมีแค่ร้านนี้ร้านเดียวแน่นอนค่ะ สุดท้ายก็ฝากอวยพรถึงพี่มาร์คให้มีความสุขในทุกมิติของชีวิตนะคะ”

ภายในงานยังมีโชว์สุดพิเศษจาก “เปดติ๊ด -ญาดา โกเมศ” นักร้องสาวทรงเสน่ห์ จากเวที The Voice และปิดท้ายระเบิดความมันส์กับมินิคอนเสิร์ตจาก “ไอซ์- ศรัณยู วินัยพานิช” ปิดท้ายปาร์ตี้วันคล้ายวันเกิดได้อย่างเอ็กซ์คลูซีฟ และสนุกสุดมันส์ในสไตล์มาร์ค ธาวินจริงๆ