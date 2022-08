คนดังเผยภาพถ่ายติดใจมนต์เสน่ห์ เครื่องครัวอิตาเลียนดีไซน์ ไลฟ์สไตล์สะท้อนตัวตน

แบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวชั้นนำจากประเทศอิตาลี จัดนิทรรศการภาพถ่าย

ผ่านมุมมองการถ่ายภาพของ OAT-CHAIYASITH (โอ๊ต - ชัยสิทธิ์ จุนเจือดี) มาถ่ายทอดและสะท้อนไลฟ์สไตล์ที่ผสมผสานความเป็น SMEG กับเหล่าคนดัง อาทิ โย่ง อาร์มแชร์-อนุสรณ์ มณีเทศ, เจมมี่เจมส์-ธีรดนย์ ศุภพันธุ์ภิญโญ, มิ้งค์-เสาวคนธ์ พรพัฒนารักษ์, แป้ง-อรประพันธ์ สุทธินรเศรษฐ์, ตาล-กนกรัตน์ ศุภสำราญกิจ, แต๊บ-วรทิตย์ เครือวาณิชกิจ, เมเม่-บุษรา พ่วงชูศักดิ์ และตี่-รัชดา ณ ระนอง เริ่มสัมผัสมนต์เสน่ห์ความเป็น SMEG เครื่องครัวอิตาเลียนดีไซน์

วันชัย สวนศิลป์พงศ์ กรรมการบริหาร บริษัท เพ็น เค อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด กล่าวว่า การจัดงานนิทรรศการภาพถ่าย “SMEG Made My Day Exhibition” ถือว่าเป็นครั้งแรกของแบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าระดับโลกที่เปิดมุมมองใหม่ๆ มาสู่การถ่ายทอดเรื่องราวของแบรนด์ผ่านนิทรรศการภาพถ่าย โดยยึดคอนเซ็ปต์ Out of the kitchen, Smeg can be everywhere เป็นการตอบคำถามที่บางคนอาจสงสัย ว่าทำไมแบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าถึงลุกขึ้นมาจัดนิทรรศการภาพถ่าย เพราะความเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ทุกคนนึกถึงก็คือฟังก์ชั่นการใช้งาน สิ่งอำนวยความสะดวก ซึ่งเป็นพื้นฐานของแบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้า แต่หนึ่งสิ่งที่ SMEG แตกต่างและเป็นจุดเด่นมาตลอด ก็คือเอกลักษณ์ทางด้านดีไซน์ ซึ่งบางคนอาจนิยามว่าคือ Art Piece ไม่ใช่แค่เครื่องใช้ไฟฟ้า ดังนั้นเราจึงหยิบจุดเด่น มาตีความเป็นคอนเซ็ปต์ของงาน ด้วยดีไซน์ที่มีความสวยและมีสไตล์

ซึ่งนิทรรศการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ชัยสิทธิ์ จุนเจือดี (OAT-CHAIYASITH) ช่างภาพและเจ้าของ PAAP Production ได้นำเสนอภาพถ่ายที่สื่อถึง ความรู้สึก อารมณ์ ถ่ายทอดผ่านลูกค้าผู้ใช้จริงทั้ง 8 ท่าน ผสานเรื่องราวที่ทำให้รู้สึก Made My Day จาก SMEG ที่แตกต่างกันจากไลฟ์สไตล์ของแต่ละคน เพื่อให้ผู้ชมได้เสพความสวยของภาพไปพร้อมๆ กับความสวยจากเครื่องใช้ไฟฟ้า

มิ้งค์-เสาวคนธ์ พรพัฒนารักษ์ พูดถึงการมีโอกาสได้ร่วมเป็นหนึ่งในภาพถ่ายสวยๆว่า ส่วนตัวเป็นคนที่ชอบงานดีเทล แต่ก็เป็นสายลุยและสนุกกับทุกสิ่งที่ได้ทำ โดยมีความเชื่อว่าความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้เราต้องไม่หยุดที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ถ้าพูดถึง Smeg สิ่งแรกที่นึกถึงคืองานดีไซน์ จำได้ว่ารู้จักแบรนด์นี้สมัยเรียนที่เมืองนอก พอเห็นก็รู้เลยว่างานดีไซน์มีความโดดเด่นมาก อีกทั้งยังได้รับความนิยมมาจนถึงปัจจุบัน ทุกวันนี้ชอบการทำอาหารมากขึ่น โปรดักส์ที่ชอบบ่อยจึงเป็นเตาอบของ Smeg ที่ตอบโจทย์เมนูในแต่ละวัน และมันกลายเป็นสิ่งหนึ่งที่เห็นและได้ใช้บ่อยๆ จนกลายเป็นชีวิตจริงในบ้านที่มองว่าทุกสิ่งคือองค์ประกอบที่สำคัญในชีวิต ซึ่งเราสามารถสนุกกับการแต่งตัว เติมเต็มชีวิตด้วยอาหารเมนูโปรด หรือแวดล้อมไปด้วยเฟอร์นิเจอร์ชิ้นเก๋ พร้อมสนุกกับการทำอาหารโดยเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ตอบโจทย์ทุกเมนูอาหาร เพียงเท่านี้ความสุขของชีวิตก็อยู่รอบๆ ตัวแล้วค่ะ

ทางด้านแป้ง-อรประพันธ์ สุทธินรเศรษฐ์ แป้งเป็นดีไซเนอร์ เพราะฉะนั้นงานดีไซน์คือองค์ประกอบที่สำคัญมาก แบรนด์ Smeg อยู่ในชีวิตประจำวันของแป้งตั้งแต่สมัยอยู่ที่อังกฤษ เพราะคนที่นั่นให้ความสำคัญกับทุกเรื่องที่เป็นงานดีไซเนอร์ อีกทั้งความเป็นอิตาลี ที่ขึ้นชื่อเรื่องมาตรฐานและการใช้งาน มันจึงทำให้เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่โตมากับเราในทุกๆช่วงอายุ Small Appliance ที่ชอบมากๆในตอนนี้คือ กาน้ำ ที่มีรูปลักษณ์โดดเด่นและคงความคลาสสิกของแบรนด์ ที่สำคัญใช้งานง่ายมากและเข้ากับบ้านได้อย่างพอดิบพอดี อีกทั้งปัจจุบันมีสีให้เลือกเพื่อให้เหมาะกับเรามากที่สุด จึงมองว่า Smeg เป็นมากกว่าเครื่องใช้ไฟฟ้า เพราะไม่ว่าจะหยิบจับไปวางที่ไหน ทุกที่ในบ้านก็กลายเป็นน่ามอง และโดดเด่นสะดุดตาจริงๆค่ะ

นอกจากนี้ ภายในงานยังได้รับเกียรติจากเหล่าเซเลบริตี้มาร่วมสัมผัสนิทรรศการกันอย่างคับคั่ง อาทิ แป๋ม-ไปรยา สังขจินดา, พรอยมน-ปกวรร์ฉัตร ชาญเฉลิมวรนันท์, แวน- มาลินี ฉันทวสันต์, โต๋เต๋-ณัฐกิจ จันทราสูติ, แฮม-กนต์ธร ศิริตันติกร, ภัทร–ภัทรพงศ์ วงค์เที่ยง และอัง-วิพุธ อัศวเวทวุฒิ เป็นต้น โดยไฮไลท์อยู่ที่ การชมนิทรรศการภาพถ่าย พร้อมสัมผัสสินค้า Iconic Collection ของ SMEG ที่นำมาจัดแสดงคู่กัน พร้อมจิบกาแฟหอมกรุ่น , ร่วมสนุกกับการถ่ายภาพ