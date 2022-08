บ้านที่ "มาริลีน มอนโร" เคยอยู่ ราคาพุ่งหลักล้าน

ต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา คือ วันครบรอบ 60 ปีที่

เสียชีวิตอย่างปริศนา หากเธอยังมีชีวิตอยู่ มาริลีน จะอายุครบ 96 ปี การเสียชีวิตก่อนวัยอันควรทำให้เธอยังคงเป็นเซ็กซ์ซิมโบลอยู่จนทุกวันนี้

เรื่องราวชีวิตของเธอกำลังจะเป็นหนังใหม่ Blonde นำแสดงโดย อนา เด อาร์มัส เล่าเรื่องตั้งแต่มาริลีนเริ่มเป็นนางแบบ มีผลงานดังในหน้ากลางของนิตยสารเพลย์บอย ฉบับปฐมฤกษ์ ก่อนจะกลายเป็นนักแสดงดัง

มาริลีน มอนโรเป็นนักแสดงค่ายทเวนตีธ์ เซนจูรี ฟอกซ์ ที่ค่าตัวแพงที่สุดในยุคนั้น มีชื่อเสียงจากหนังแนวตลก อย่าง Gentlemen Prefer Blondes (1953) และ Some Like it Hot (1959) ก่อนที่จะเสียชีวิตในวัย 36 เธอได้สร้างความทรงจำมากมายในวัฒนธรรมป๊อป การมีชีวิตที่หรูหรา ซึ่งเธอยังเป็นเจ้าของบ้านสวยๆ หลายหลัง และปัจจุบัน ราคาของบ้านแต่ละหลังพุ่งขึ้นไปเป็นหลักหลายล้าน

มาริลีน เกิดในแอลเอ เธอวนเวียนอยู่ในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า และบ้านอุปถัมภ์ หลังจากที่แกลดี แม่ของเธอสติแตก ไม่สามารถเลี้ยงลูกได้ ตลอดชีวิตเธอย้ายไปนู่นไปนี่บ่อยครั้ง และที่แรกคือห้องสตูดิโอในเชอร์แมน โอ๊ค ที่เธอย้ายเข้ามาอยู่หลังจากที่แต่งงานครั้งแรกกับ เจมส์ โดเฮอร์ที ตอนนั้นเธอเริ่มเป็นนักแสดงดาวรุ่ง เธอตัดสินใจหย่าขาดจากเจมส์ ออกมาใช้ชีวิตของตัวเอง

หลังหย่าจากสามีคนแรก มาริลีน ก็ไปอาศัยอยูในสตูดิโอของฮอลลีวูดคลับ ที่อนุญาตให้ผู้หญิงเท่านั้นอยู่ได้ สลับกับเข้าพักในฮิลตัน เบเวอร์ลีฮิลส์ มาริลีน กับสามีคนที่ 2 โจ ดิแมกจิโอ นักเบสบอลจากทีมนิวยอร์ก แยงกีส์ ย้ายเข้ามาอยู่ที่แมนชั่นในรันยอน แคนยอน ในฮอลลีวูด ฮิลส์ เมื่อปี 1954 น่าเสียดายที่ชีวิตแต่งงานครั้งที่ 2 ของเธอมีอายุเพียง 9 เดือน

มาริลีน กลับมาโสดอีกครั้ง เธอไปเช่าเพนต์เฮาส์ที่แกรนวิลล์ ทาวเวอร์ส หนึ่งในอาคารที่เก๋ไก๋ที่สุดในเวสต์ ฮอลลีวูด ที่ตกแต่งสไตล์นอร์มังดีของฝรั่งเศส เพนต์เฮาส์ขนาด 2000 ตารางฟุต มี 2 ชั้น ประกอบด้วยกระจกจากพื้นจรดหลังคา ช่วยให้มองเห็นวิวสุดลูกหูลูกตา สำหรับเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ ก็นับว่าโดดเด่นที่สุดในยุคนั้น ปัจจุบัน พอร์เทีย เดอ รอสซี เป็นเจ้าของเพนต์เฮาส์ในแกรนวิลล์ ทาวเวอร์สนี้ โดยเธอออกมาประกาศขายในราคา 2.49 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

การแต่งงานกับนักเขียนบท อาร์เทอร์ มิลเลอร์ ในปี 1956 ทำให้เธอต้องย้ายมาอยู่นิวยอร์ก ที่เลคเฮาส์สไตล์คันทรีของฝรั่งเศส ตรงข้ามกับสนามกอล์ฟวัคคาบุค คันทรี คลับ เลคเฮ้าส์สร้างจากโครงเหล็ก มีหน้าต่างสไตล์ฝรั่งเศส และทางเดินรูปโค้ง รวมทั้ง เตาผิงแบบยุโรป บ้านริมทะเลสาบ มีพื้นที่ใช้สอย 4,300 ตารางฟุต ล่าสุด ประกาศขายในปี 2017 มูลค่า 1.65 ล้านดอลลาร์

มาริลีนหย่ากับอาร์เทอร์ ในปี 1961 เธอจึงมาซื้อบ้านสไตล์เมดิเตอร์เรเนียน ในเบรนต์วูด ลอสแองเจลิส ในราคา 75,000 ดอลลาร์ เป็นบ้านที่เธอซื้อด้วยตัวเองหลังแรก สร้างในปี 1929 ขนาด 2,100 ตารางฟุต กับสนามหญ้าขนาดใหญ่ สวนดอกไม้ และต้นมะนาว ประกอบด้วย 4 ห้องนอน ออกแบบให้มีหลังคาที่เผยให้เห็นโครงสร้างของขื่อ ภายในบ้านยังมีเตาผิงสไตล์เม็กซิกัน รวมทั้งสระว่ายน้ำที่ล้อมรอบไปด้วยสีเขียวๆ ของต้นไม้ ที่ตั้งของบ้านในปัจจุบัน เป็นย่านหรูหราที่สุดในเซาเทิร์น แคลิฟอร์เนีย ราคาขายล่าสุด ตั้งเอาไว้ที่ 6.9 ล้านดอลลาร์

หลังจากมาริลีนซื้อบ้านหลังนี้ได้ 4 เดือน ร่างไร้วิญญาณของเธอก็ถูกพบนอบคว่ำหน้าและเปลือยกายบนเตียงในห้องนอนของเธอเอง โดยมีโทรศัพท์อยู่ในมือ หลายคนบอกว่า วิญญาณของเธอยังคงหลอกหลอนอยู่ในแมนชันนี้