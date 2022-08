“กุชชี” ยังแรงไม่หยุดปล่อยคอลเลกชั่นพิเศษ Towards The Sun มายั่วใจอย่างต่อเนื่อง

เปิดตัวเสื้อผ้ารับฤดูร้อน กับชุด Ready-to-wear และแอกเซสเซอรีที่คัดสรรมาจากคอลเลกชั่นใหม่ล่าสุดซึ่งได้แรงบันดาลใจจากช่วงเวลาซัมเมอร์ โดยผสมผสานเนื้อผ้าบางเบาเข้ากับสีสันสดใสบาดตา ในชื่อว่า

ที่ชวนให้นึกถึงดนตรีจังหวะสบายๆ ที่มาพร้อมกับเวลาพักผ่อนในวันสดใส

ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋า รองเท้า หรือแอกเซสเซอรีต่างๆ ในคอลเลกชั่นล้วนมาพร้อมลวดลายและโมโนแกรม GG บนวัสดุปาล์มถักทอ ลายผ้าทั้ง Houndstooth และ Seersucker ก็มีให้เลือกสรรกับสินค้าซิกเนเจอร์ อาทิเช่น กระเป๋าจากไลน์ Beloved เสื้อผ้า Ready-to-wear ของสตรีที่มีความเป็นเฟมินีนและเลือกใส่ได้ง่าย ด้วยชุดสลิปเดรสผ้ามัสลินตกแต่งด้วยลูกไม้ รวมไปถึงชุดว่ายน้ำหลายรูปแบบ ทางด้านเสื้อผ้าบุรุษมีตั้งแต่สไตล์แคชชวลไปจนถึงเสื้อผ้าหรูในสไตล์เป็นทางการ มีทั้งกางเกงออกกำลังกายขาสั้น กางเกงขายาวลายตาราง แจ็กเกตผ้าไนลอน และเสื้อเบลเซอร์กระดุมสองแถว

สินค้าต่างๆ ในคอลเลกชั่น Towards the Sun นั้นถูกนำเสนอในแคมเปญพิเศษที่ถ่ายทำ ณ ชายทะเลแห่งโพรวินซ์ทาวน์ แหล่งตากอากาศที่บรรดาศิลปินและผู้ทำงานสร้างสรรค์โปรดปราน ภาพนิ่งและวิดีโอในแคมเปญนี้จับภาพของผู้คนที่กำลังทำกิจกรรมต่างๆ บนปลายแหลมทางตอนเหนือของเคปก็อด ไม่ว่าจะเป็นการว่ายน้ำ นอนอาบแดด และเดินเล่นรอบๆ ประภาคาร นอกจากนี้ ยังมีภาพที่เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของการพักผ่อนหย่อนใจ นั่นก็คือ กระเป๋าเดินทาง Gucci Ophidia ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประวัติอันยาวนานนับร้อยปีของกุชชีในด้านของการเดินทางได้เป็นอย่างดี

สินค้าในคอลเลกชั่น Towards the Sun มีจำหน่ายแล้วในร้านกุชชีทั่วโลกและนำเสนอผ่านวินโดว์ดิสเพลย์และร้านป็อป-อัป ด้วยคอนเซปต์สร้างสรรค์ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากดีไซน์ลวดลาย Houndstooth ซึ่งพบได้ในสินค้าต่างๆ ในคอลเลกชั่น Towards the Sun นั่นเอง นอกจากนั้นยังมีจำหน่ายผ่านทางออนไลน์บนเว็บไซต์ gucci.com ด้วยเช่นกัน