ชวนเสพศิลป์ “How are you these days?” นิทรรศการครั้งแรกในไทยของ “จ่าง กว่าง ได”

นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะครั้งแรกในประเทศไทยของ

นายแบบและ influencer ชื่อดังจากเวียดนามที่ผันตัวเองมาเป็นศิลปิน โดยใช้สีเป็นสื่อกลางในการสื่อสารเศษเสี้ยวแห่งความทรงจำ ภายใต้นิทรรศการที่มีชื่อว่า

ผลงานจิตกรรมภาพเหมือนบุคคลที่ถ่ายทอดออกมาในรูปแบบกึ่งนามธรรมที่มีทั้งความสนุกสนานและความซับซ้อน

จ่าง กว่าง ได เป็นศิลปินชาวเวียดนามที่อาศัยและทำงานในเมืองไซ่ง่อน เขาท่องโลกกว้างด้วยกระเป๋าเดินทางเพียงหนึ่งใบเพื่อเก็บรวบรวมเรื่องราวและความทรงจำในทุกช่วงเวลาของชีวิต เป็นบุคคลสาธารณะที่กำลังอยู่บนเส้นทางของการเป็นทนายความด้านทรัพย์สินทางปัญญา ก่อนจะก้าวมาเป็นศิลปินอย่างเต็มตัว

How are you these days? นิทรรศการเดี่ยวซีรีส์ต่อเนื่องที่กำลังจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย (MOCA BANGKOK) โดยชื่อของนิทรรศการเกิดขึ้นจากการเดินทางของ จ่าง กว่าง ได สู่โลกแห่งศิลปะในฐานะศิลปินเดี่ยว ซึ่งต้องประสบกับการถูกตั้งคำถามเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่า “How are you these days?” และการตอบคำถามเดิมที่แตกต่างกันออกไป คำตอบของคุณตอนนี้คืออะไร? เมื่อวานคุณตอบว่าอะไร? และ พรุ่งนี้จะตอบอะไร? เขาจึงนำคำถามนั้นย้อนกลับมาตรวจสอบกับประสบการณ์ในชีวิต พินิจพิเคราะห์เหมือนการลอกเปลือกออก กะเทาะไปที่ละชั้น จนในที่สุดได้เข้าถึงแก่นอย่างแท้จริง

การจัดนิทรรศการครั้งแรกในประเทศไทยของ จ่าง กว่าง ได ได้เผยความรู้สึกว่า “การได้มาร่วมงานกับ MOCA BANGKOK ช่วยเพิ่มความหมายให้กับการเดินทางของผมเป็นอย่างมาก และสำหรับนิทรรศการที่กำลังดำเนินอยู่นี้ ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ถามชาวกรุงเทพฯ ว่า ช่วงนี้คุณเป็นอย่างไร”

คณชัย เบญจรงคกุล กรรมการผู้จัดการ พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย เผยถึงที่มาของนิทรรศการครั้งนี้ว่า “หลังจากเริ่มเปิดประเทศ จึงอยากที่จะเปิดให้มีศิลปินต่างชาติเข้ามาจัดแสดงผลงานบ้าง แล้วก็รู้สึกว่าเรื่องที่ จ่าง กว่าง ได นำเสนอมันเป็นเรื่องที่เข้าใจง่าย แต่ก็มีความลึกซึ่งในเวลาเดียวกัน อย่างคำถามที่เขายกขึ้นมา How are you these days? มันเป็นคำถามง่าย ๆ ที่เข้ากับยุคสมัยปัจจุบัน เพราะเราต่างเผชิญกับวิกฤตโควิด-19 หรือ ล็อกดาวน์มา เปรียบเสมือนการถามไถ่ความรู้สึกของผู้คนที่มาชมผลงานในครั้งนี้”

“ทั้งนี้ขอเชิญชวนทุกคนมาชมผลงานของ จ่าง กว่าง ได นอกจากจะเป็นศิลปินเวียดนามคนแรกที่มาจัดแสดงผลงานที่ MOCA BANGKOK แล้ว ผลงานในนิทรรศการครั้งนี้ก็น่าสนใจไม่น้อย และจัดแสดงเพียง 2 สัปดาห์เท่านั้น”

ผลงานของ จ่าง กว่าง ได เมื่อมองครั้งแรกอาจไม่ “สวยงาม” แต่กลับเต็มเปี่ยมไปด้วยนัยยะ ความชัดเจน และความไม่สมเหตุสมผล จังหวะฝีแปรงที่เคลื่อนไหวได้อย่างมีพลัง ภาพแม้ดูบิดเบี้ยว หากค่อย ๆ ใช้เวลาในการมองอย่างถี่ถ้วน ยิ่งทำให้เข้าถึงอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างลึกซึ้งมากขึ้น

นิทรรศการในครั้งนี้มีผลงานศิลปะทั้งหมด 27 ชิ้น รวบรวมมาจากการจัดนิทรรศการ “How are you these days?” ครั้งที่ผ่าน ๆ มา โดยผลงานทั้งหมดในนิทรรศการครั้งนี้มีจุดประสงค์เดียวคือการตอบคำถามที่ว่า “ช่วงนี้คุณเป็นอย่างไร?”

นอกจากนี้ จ่าง กวาง ได มีผลงานนิทรรศการที่จัดแสดงมาแล้วหลายที่ในเวียดนาม เช่น Eight Gallery, Toong, MoT+++และ Mơ Art Space โดยมีนิทรรศการที่กำลังจะจัดขึ้นที่ Fine Art Museum นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนามในเร็ว ๆ นี้