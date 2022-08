เปิดรอยสัก 6 ไอดอลเกาหลี

เค-ป๊อป ไอดอล ไม่อายที่จะอวดรอยสักของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็น จองกุกแห่งวงบีทีเอส แจ๊คสัน หวัง จากก็อตเซเว่น หรือ แชยอง สมาชิกวงทไวซ์ ฯลฯ

เรารู้กันดีว่า เอเยนซีเค-ป๊อป มีกฎที่เข้มงวดกันศิลปินในสังกัด อย่างเช่น การไม่ให้เปิดเผยรอยสัก ต้องมีการปกปิดเอาไว้ให้ดี ชาวเกาหลีหัวอนุรักษนิยม เห็นว่า การมีรอยสักเป็นเรื่องผิดกฎหมาย นอกเสียจากว่า จะเป็นการสักโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

อย่างไรก็ตาม หากคิดว่า สิ่งนี้จะหยุดชาวเค-ป๊อปไม่ให้ไปสักกัน ตรงกันข้าม มีเค-ป๊อปหลายคนที่ชอบอวดรอยสักซะด้วย

หลังจาก จองกุก ซ่อนรอยสักไว้ใต้เสื้อผ้าตลอดเวลาในการเป็นสมาชิกวงบีเอส ทว่า อยู่ดีๆ เขาก็เปิดเผยรอยสักอย่างมั่นใจ ด้วยการในเสื้อแขนสั้น และยังเผยศิลปะบนท่อนแขนในวิดีโอของวานิตี แฟร์ด้วย

รอยสักของจองกุก ประกอบด้วย งู เสือ นาฬิา ดอกไม้ ฯลฯ นอกจากนี้ เขายังมีรอยสักรูปหมายเลข 7 อยู่ที่หลังหู ซึ่งเป็นรอยสักมิตรภาพ ที่สมาชิกบีทีเอสทุกคนมีเหมือนกัน และเขายังมีแทตทูเป็นตัวอักษร Army ที่บริเวณข้อเท้า

แฟนๆ ของบีทีเอสชื่นชอบรอยสักของเขามาก โคเรียบู รายงานว่า จองกุก กลายเป็นเทรนด์ในทวิตเตอร์ หลังจากเขาโพสต์เบื้องหลังวิดีโอมัสเตอร์ โซวูซู ของวงบีทีเอส ที่เผยให้เห็นรอยสักบนแขนขวา

แชยอง เคยใช้เทปปกปิดรอยสักของเธอขณะแสดงคอนเสิร์ต แต่จริงๆ แล้วเธอชอบโชว์รอยสักมากๆ โดยเลือกช่องทางโซเชียลเน็ตเวิร์ก

รอยสักที่ใหญ่ที่สุดอยู่ที่ด้านหลัง ซึ่งมักจะปรากฏให้เห็นระหว่างที่เธอเต้น นอกจากนี้ เธอยังมีรอยสักเป็นรูปปากที่ข้อมือซ้ายในสีทางการของวงทไวซ์ รอยสักรูปหัวใจที่หลังหู และแทตทูรูปปลาที่เธอออกแบบเองบริเวณข้อศอก

เจย์ ปาร์ค เป็นคนหนึ่งที่มีแทตทูที่โดดเด่น หลายๆ การปรากฏตัวในคอนเสิร์ตและมิวสิควิดีโอ เปิดโอกาสให้ได้เปิดเผยรอยสัก โดยเขามักจะขึ้นเวทีด้วยการไม่สวมเสื้อ เปิดโอกาสให้แฟนๆ ได้เห็นศิลปะบนเรือนร่าง

รอยสักที่แฟนเพลงจำได้ อย่างรูปสิงโตบนหน้าอก ส่วนรอยสักอื่นๆ แสดงให้เห็นเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตในวงการเพลงของเขา อย่างเช่น คำว่า AOMG ชื่อเอเยนซีบนท่อนขา และคำว่า New Breed (ชื่ออัลบั้มแรก) ที่มือซ้าย

ในซีรีส์ ไลฟ์บาร์ นักร้อง-นักแต่งเพลง ฮโยลิน ออกมายอมรับว่าเธอมีแทตทูที่บริเวณหน้าท้อง ซึ่งไม่เพียงเพื่อความสวยงามเท่านั้น แต่ยังอาศัยปกปิดรอยแผลจากการผ่าตัดช่องท้องถึง 2 ครั้ง จนเป็นแผลนูนที่ทำให้เธอขาดความมั่นใจ เธอจึงจัดการปิดด้วยรอยสัก ซึ่งเธอบอกว่าช่วยให้มีความมั่นใจขึ้นเยอะ

หลายๆ รอยสักของ แจ๊คสัน หวัง แสดงให้เห็นความเป็นเชื้อสายจีนของเขา ในบทสัมภาษณ์กับซูเปอร์ แอล ไชน่า เขาเปิดเผยว่า รอยสัก 8 รอย ตั้งแต่ตัวอักษรจีน ฝู ที่แปลว่าความโชคดี รอยสักรูปโคม ที่บอกเล่าเทศกาลโคมมี่เขาชอบไปเที่ยวตอนเด็กๆ นอกจากนี้ ยังมีรอยสักรูปราศีเกิดของพ่อแม่

ฮยูนา มีรอยสัก 25 รอยบนเรือนร่าง บางรอยก็แสดงให้เห็นสมัยที่ยังอยู่วงโฟร์มินิท ขณะที่รอยสักหลายๆ รอยดูเหมือนสักเพื่อความสนุก เช่น รูปหน้าสมายลีย์ 4 แบบบนข้อมือ ส่วนแทตทูที่ใหญ่ที่สุดของฮยูนา เป็นตัวอักษร My mother is the heart that keeps me alive อันเป็นรอยสักที่แสดงความระลึกถึงแม่ ด้วยความที่พวกเขาเคยต้องอยู่ห่างไกลกันในช่วงหนึ่ง

ฮยูนายังมีรอยสักคู่กับคู่หมั้นของเธอ อย่าง ดอว์น โดยบนมือขวาของเขาสักคำว่า LI ส่วนมือซ้ายของเธอสักคำ FE เวลาที่พวกเขาเดินจับมือกัน ก็จะกลายเป็นคำว่า LIFE