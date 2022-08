7 คู่เซเลบแม่ลูก สานสัมพันธ์ฉลองวันแม่ที่เอ็มโพเรี่ยม มอบความรักผ่านจิวเวลรี่ 7 แบรนด์ดัง ในงาน The Legacy of Love

ปีนี้อิ่มเอมกับความรักที่อบอวลไปทั่วงาน

งานที่ถ่ายทอดเรื่องราวความรักความผูกพันจากรุ่นสู่รุ่นของคุณแม่คุณลูกคนดัง ผ่านอัญมณีและเครื่องประดับอันทรงคุณค่าของแบรนด์จิวเวลรี่ชั้นนำ ที่ถูกรวบรวมมาไว้ในอาณาจักรแห่งอัญมณี

ที่ ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรี่ยม และพร้อมให้คุณได้เลือกของขวัญสุดพิเศษให้คุณแม่สุดที่รัก ที่เป็นทั้งเครื่องประดับ ของล้ำค่า แถมเมื่อกาลเวลาผ่านไปสิ่งนี้สามารถส่งต่อเป็นมรดกจากรุ่นสู่รุ่นบอกเล่าเรื่องราวความรักความผูกพันและความทรงจำอันแสนพิเศษได้เป็นอย่างดี

ศูนย์การค้าดิ เอ็มโพเรี่ยม และดิ เอ็มควอเทียร์ ต้อนรับเทศกาลวันแม่ชวนมอบของขวัญล้ำค่าแทนใจในงาน The Legacy of Love เรื่องราวแห่ง อัญมณีและเครื่องประดับอันทรงคุณค่า ที่ถูกถ่ายทอดผ่านการร้อยเรียงเรื่องเล่าในการส่งต่อความรักความผูกพันจากรุ่นสู่รุ่นจาก 7 แม่ลูกเซเลบริตี้คนดัง ผ่านจิวเวลรี่ 7 แบรนด์ดังอย่าง Karat, Gems Pavilion, Rajdamri Gems, Gems Peace by Chuchai, Jasmin, S.Maneephand, Sincere ซึ่งแต่ละคู่ต่างก็มีเรื่องราวความประทับใจและประสบการณ์สุดพิเศษแตกต่างกันไป

อย่าง “ศิริรัตน์ และ นลินี วิภวศุภกร” เผยถึงที่มาของการเป็นแฟนของ Gems Pavilion อันเนื่องจากว่า สามารถใส่ความเป็นตัวเราไปในชิ้นงานได้ สวมใส่แล้วเป็นตัวเองที่สุด

ส่วนคู่ของ “หม่อมหลวงปุณยนุช และ สิริภัทร์ ดุลยจินดา” ได้เลือกแบรนด์ Gems Peach by Chuchai เพราะตอบโจทย์ได้ทั้งคุณแม่และคุณลูก เพราะเครื่องประดับของแบรนด์นี้มีงานรูปแบบเก่าที่ถูกใจคุณแม่ และงานดีไซน์เรียบๆ แบบใหม่ๆ ที่ถูกใจคุณลูก

ด้าน “คุณแม่จุไรรัตน์ ภิรมย์ภักดี” กับลูกสาวคนสวย “จุไรมาศ ดิศกุล” ก็ชื่นชอบแบรนด์ Jasmin เพราะผลงานมีดีไซน์ที่หลากหลาย เข้าได้กับทุกรุ่นทุกวัยและทุกคน

ถัดมาที่คู่ “คุณแม่นิภาภรณ์ ศิริพงษ์” และ ลูกสาว “นิรดา หัพนานนท์” ก็ขอยกให้เพชรคือหนึ่งในอัญมณีที่สะท้อนตัวตนได้ดีที่สุด และชอบผลงานของแบรนด์ “KARAT” มากที่สุด

อีกหนึ่งคู่ที่ชอบความหลากหลาย คือคู่แม่-ลูก “ดร.ปิยสุนีย์ ปราสาททองโอสถ” กับ “ทยา ชัยปาณี” ประทับใจในคุณภาพ ของแบรนด์ Rajdamri Gems และชอบดีไซน์ที่เหมาะกับทั้งคุณแม่และคุณลูก

สำหรับคู่แม่ลูกแฟชั่นนิสต้า “มณฑ์ลัชชา และ คุณชุติมณฑ์ สกุลไทย” ก็ยักให้ S.Maneephand เป็นแบรนด์ในดวงใจ เพราะมีทั้งความสวย เก๋ เท่ บ่งบอกความเป็นตัวตนของเราได้ดี

ปิดท้ายกันที่ “ม.ล. รดีเทพ เทวกุล” กับสาวน้อย “สุพิภา บุรณศิริ” ที่ประทับใจกับแบรนด์ Sincere ในดีไซน์ที่ทันสมัย เก๋ สามารถใส่ได้ในชีวิตประจำวัน และเหมาะสำหรับมอบเป็นของขวัญวันแม่ปีนี้

สำหรับคู่แม่ลูกคู่ไหนที่กำลังมองหาของขวัญสุดพิเศษเหมือนอย่าง 7 คู่แม่ลูกคนดังนี้ ก็สามารถไปเลือกสรรกันของขวัญที่ทั้งมีคุณค่า และยังสามารถเป็นมรดกตกทอดไปจากรุ่นสู่รู่นได้ที่ งาน The Legacy of Love ณ ศูนย์การค้าดิ เอ็มโพเรี่ยม ตลอดเดือนสิงหาคมนี้