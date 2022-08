"ไฮโซบูบี-วารีนิธิ กันท์ไพบูลย์" แชร์ประสบการณ์ลุ้นระทึกก่อนผ่าน ตม.เที่ยวเกาะเชจู ประเทศเกาหลี

มีข่าวรายวันเลยทีเดียวว่ามีคนไทยที่บินจากเมืองไทยไปยังเกาะเชจู ประเทศเกาหลี ถูก ตม. (กองตรวจคนเข้าเมือง) ส่งตัวกลับเมืองไทยแทบจะยกลำ! เพราะถูกสันณิษฐานว่าจะมาเป็น "ผีน้อย" หรือแรงงานผิดกฎหมายอยู่ในเกาหลี ...งานนี้

ที่มีแผลนไปเที่ยวเกาะเชจูกับหวานใจอยู่แล้วก็เลยเสียวๆ ว่าแผลนเที่ยวจะล่มมั๊ย! แต่ในที่สุดก็ผ่านเข้าไปเที่ยวเกาะเชจูได้อย่างสวยงาม แม้จะเหนื่อยกับการผจญภัยต่างๆ เล็กน้อย!

โดยในอินสตาแกรมของสาวบูบีเขียนเล่าประสบการณ์ก่อนเดินทางเข้าไปเที่ยวยังเกาะเชจู ว่า

"The longest flight to Korea ever!! เราอยู่ในเครื่องบินกัน 9 ชม. เพราะที่เกาะเชจูลมแรงมาก ไม่สามารถทำ Safe landing ได้ถึง 4 ครั้ง น่ากลัวสุดๆ พอจะถึงพื้นก็ขึ้นใหม่ เป็นแบบอยู่หลายรอบ แล้วเครื่องสั่นสุดฯ เอียงมากๆ แง๊ๆๆๆ (การวน 1 รอบเพื่อที่จะ landing ใหม่ใช้เวลา 30 นาทีค่ะ) เลยทำให้อยู่บนเครื่องนานมาก กัปตันเลยต้องไปลงที่สนามบินปูซาน เพื่อเติมน้ำมันก่อนค่อยบินมาลงที่เกาะเชจู (JEJU) อีกครั้ง

พอมาถึงเกาะเชจูต้องตรวจ Q code กับพาสปอร์ต .. ไม่มีใครผ่านเข้าได้เลยค่ะ แทบจะทุกคนไม่ผ่าน ตม. เราก็กลัวจะโดนส่งกลับไหม 555 คือตอนแรกเขาให้เข้าห้องเย็นนะคะ แต่ตอนหลังไม่ต้องค่ะ ส่งกลับเลยโดนทุกคน คนเยอะมากๆ พอถึงตาบูบีเขาดูพาสปอร์ตทุกหน้าช้าๆ แล้วถามว่าวีซ่าเชงเกน (Schengen) ไปกับทัวร์หรอคะ? บูบีก็ตอบว่าไม่ค่ะ ไปกันเอง ทำเองหมดไม่ได้ไปกับทัวร์ (ตามความเป็นจริง พร้อมความมั่นใจสุด 55) แค่นั้นเลยค่ะ ก็เลยผ่าน!

ที่นี้ก็รอพี่เอ๊ดดี้ ลุ้นจนจะเป็นลม สรุปออกมาได้ทั้งคู่ บีเห็นไม่ถึง 10 คนได้ออกมา ... เหนื่อยสุดๆๆๆๆๆๆ พอเข้ามาแล้วอย่าลืมไปตรวจ RT-PCR ที่แอร์พอร์ตด้วยนะคะ จำเป็นมากค่ะ ต้องทำทุกคนที่เข้ามาเที่ยวเกาหลี"

แค่อ่านก็แอบเหนื่อยใจตามสาวบูบี และนอกจากนี้ก็ยังมีคนไทยอีกหลายคนอยากที่ตั้งใจจะไปเที่ยวตามรอยซีรี่ส์ ไปกินอาหารเกาหลี แต่กลับต้องมาลุ้นว่าจะผ่าน ตม.รึเปล่า เพราะเหล่า "ผีน้อย" ที่ลักลอบเข้าเมืองแบบผิดกฎหมายจนทำให้คนไทยถูกเพ่งเล็งเป็นพิเศษ...แต่ผ่านไปแล้วก็ขอให้เที่ยวให้สนุกมีรูปสวยๆ มาฝากชาวโซเชียลกันนะคะสาวบูบี

Cr.IG : bubee_k