นนทกานต์ ทัพพะรังสี อึง เปิดตัวเครื่องกระจายความหอมอัตโนมัติ Night & Day Diffuser

นนทกานต์ ทัพพะรังสี อึง กก.ผจก.บจก.เบอร์เจอร์ โพรดักส์ (ประเทศไทย) จัดอีเวนต์สุดพิเศษชวนเพื่อนสนิทและเซเลบริตีนิวเจนฯ ร่วมเปิดตัวเครื่องกระจายความหอมอัตโนมัติ Night & Day Diffuser จากเมซอง แบร์เช่ ปารีส โดยมี ดารณี สุโกศล แคลปป์, ชลินทร์ทิพย์ บุรีรักษ์, ลภัส อัตศาสตร์, ปานิดา ธนะรัชต์, เปรมนิดา ธนะรัชต์ และ รตภูมิ วาณิชกะ ณ เดอะ เบดรูม คอมพานี ชิดลม



“เดอะ คอฟฟี่ คลับ” จัดแข่งขัน “Barista Championship 2022” เฟ้นหาสุดยอดบาริสต้าฝีมือดีของไทยร่วมประชัน The Coffee Club International Barista Championship 2022 ที่ออสเตรเลีย ซึ่งหลังจากได้ผู้ชนะแล้วผู้บริหาร อาทิ มร.บิล ไฮเนคกี้ และนงชนก สถานานนท์ ได้ถ่ายภาพร่วมกับผู้ชนะการแข่งขัน



วินิจ ยังสุรกานต์ รอง กก.ผอ.สายงานกฎหมายและบริหารงานทั่วไป เป็นผู้แทน กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ มอบอุปกรณ์แผงค้าให้สำนักงานเขตราชเทวี สนับสนุนความเป็นระเบียบเรียบร้อยของผู้ประกอบการร้านค้าแผงลอยในพื้นที่ โดยมี ชาตรี วัฒนเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร รับมอบ ณ สำนักงานเขตราชเทวี



ราล์ฟ เครฟเวอร์ ผู้อำนวยการฝ่าย Business Development โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ และ มนัสวี เอ็มมานูแอล ผู้อำนวยการ Be Well Medical Center และ พญ.เปมิกา พิชญะธนกร แพทย์ประจำคลินิก Be Well Medical Center ได้ลงนามความร่วมมือทางการแพทย์ ช่วยตรวจวินิจฉัย ให้คำปรึกษาผู้ป่วยโรคมะเร็งกับชาวต่างชาติที่อาศัยในเขต อำเภอหัวหิน ได้เข้าถึงข้อมูลและสามารถปรึกษาแพทย์เฉพาะทางด้านมะเร็งวิทยา โดยโรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ โรงพยาบาลเอกชนเฉพาะทางด้านโรคมะเร็ง ซึ่งมีประสบการณ์ในการรักษามากว่า 10 ปี ภายใต้คอนเซ็ปต์ 360° Total Cancer Care พร้อมให้การดูแลแบบองค์รวมในทุกขั้นตอนของการรักษา เพื่อให้ผู้ป่วยกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดี ณ Be Well Medical Center หัวหิน เมื่อเร็ว ๆ นี้



ประณต เวสารัชวิทย์ กรรมการบริหารและผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการขายและ อินทิรา นาคสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ร่วมรับรางวัล No.1 Brand Thailand 2021-2022 หมวด Underwear แบรนด์ยอดนิยมอันดับ 1 ในหมวดชุดชั้นในสำหรับทุกวัย ทุกไซซ์ ทุกคัพ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 โดยมี เพิ่มพล โพธิ์เพิ่มเหม บรรณาธิการและผู้ก่อตั้งนิตยสาร Marketeer ร่วมเป็นสักขีพยาน เป็นรางวัลจากการสำรวจความนิยมของผู้บริโภคจากกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศ โดยบริษัท Kadence International (Thailand) และบริษัท มาร์เก็ตติ้ง มูฟ จำกัด ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยการตลาดชั้นนำระดับโลกและระดับประเทศ รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของวาโก้กับการเป็นที่หนึ่งในใจผู้บริโภค นอกจากพัฒนาสินค้าและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม งานจัดขึ้น ณ ห้องฉัตราบอลรูม โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ เมื่อวันก่อน



ธีระยุทธ จิราธิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา พร้อมด้วย มร. โรเบิร์ต เมาเรอร์ เลิฟเลอร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานปฏิบัติการ–กลุ่มโรงแรมในกรุงเทพฯ และลาว และผู้จัดการทั่วไปของโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ให้การต้อนรับ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ พร้อมคณะผู้จัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565” (Thailand Research Expo 2022) ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ โดยมี อรรณพ แก้วพุฒตาล ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม – ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น