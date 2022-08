เดอะมอลล์จัดแคมเปญ ต้อนรับเทศกาลวันแม่

ศูนย์การค้าเดอะมอลล์และเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ทุกสาขา ต้อนรับเทศกาลวันแม่และเดือนของผู้หญิงคนสำคัญ จัดแคมเปญ THE MALL WOMAN POWER CELEBRATIONเสริมพลังความงามและความสวยให้กับผู้หญิงพร้อมคัดสรรดีลบิวตี้สุดพิเศษ, ร้านอาหารและบริการชั้นนำในศูนย์ฯ พร้อมรับบัตรกำนัลศูนย์ฯ 5,000 บาท เมื่อสะสมยอดซื้อจากร้านค้า Beauty & Wellness ภายในศูนย์ฯ ตามเงื่อนไขที่กำหนด ตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน 2565 ที่ ศูนย์การค้าเดอะมอลล์และเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ทุกสาขา

เฉลิมฉลองให้กับผู้หญิงคนสำคัญของคุณ ศูนย์การค้าเดอะมอลล์และเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ทุกสาขา มอบโปรโมชั่นสุดพิเศษมากมาย

- สิทธิพิเศษ สำหรับสมาชิก M Card เสริมพลังความงามกับดีลพร้อมสวยจากร้าน Beauty & Wellness ภายในศูนย์ฯ เดอะมอลล์และเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ทุกสาขา พิเศษสำหรับ 15 Top Spenders รับบัตรกำนัลศูนย์ฯ มูลค่า 5,000 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมจากร้านค้า Beauty & Wellness ภายในศูนย์ฯ ขั้นต่ำ 100,000 บาทขึ้นไปตลอดรายการ (จำกัด 1 สิทธิ์/หมายเลข M Card/ตลอดรายการ)

- นอกจากนี้ สมาชิก M Card รับสิทธิพิเศษซื้อ 1 แถม 1 ฟรี! สามารถกดรับสิทธิ์ ซื้อ 1 แถม 1 ผ่าน M Card Application ให้คุณได้เติมความสวยจากร้านค้า Beauty & Wellness ภายในศูนย์ฯ ที่ร่วมรายการ อาทิ cos marché, DANAINUT CLINIC, DOCTOR LIFE, GRANEDA CLINIC, KINIKA CLINIC, NANCY NAIL, SLIM UP CENTER ,SPARSHA, THE SKIN DOCTORS, THE KLINIQUE, ORIENTAL PRINCESS, ROMRAWIN CLINIC, PAN CLINIC และ PORNKASEM CLINIC

- พิเศษ เฉพาะช่วงวันที่ 12 – 14 สิงหาคม 2565 พบกับกิจกรรม M Card Mother’s Love Songs ต่อเพลงแลก M Point รับส่วนลด 100 บาท ผ่าน M Card Application เมื่อทานอาหารครบ 200 บาทขึ้นไป ในร้านอาหารในศูนย์ฯ ที่ร่วมรายการ อาทิเช่น Bar B Q Plaza, Boon Tong Kee, Four Seasons, Greyhound café, กับข้าว’กับปลา, รส’นิยม, Salad Factory, Sizzler, Starbucks, Swensen’s, The Pizza Company และยังมีโปรโมชั่นพิเศษแลก 100 M Point รับบัตรชมภาพยนตร์ 1 ที่นั่ง ที่ Paragon Cineplex, Quartier Cineart และ Korat Cineplex

- ช้อปได้ทุกที่ตลอด 24 ชั่วโมงกับ M Online App แอปเดียวที่ให้คุณลูกสายเปย์ ช้อปคุ้มเอาใจคุณแม่ได้ทุกสาย จะสายแฟ สายสวย หรือ สายรักสุขภาพ เลือกของขวัญได้ถูกใจคุณแม่กับสินค้าจากหลากหลายแบรนด์ดัง อาทิ Dior, La Mer , Estee Lauder, Jo Malone London, Tom Ford, Clinique หรือแบรนด์น้ำหอม M Online Exclusive อาทิ Byredo, Maison Francis Kurdjian, Creed หรือแบรนด์ของใช้โดนใจทุกไลฟ์สไตล์ อาทิ Dyson, Nespresso, Pasaya, Le Creuset, Panpuri เป็นต้น ยังช้อปคุ้มหลายต่อ กับแคมเปญ M Online Love Mom Set Go ระหว่างวันที่ 6 – 12 สิงหาคม 2565 ต่อที่ 1 Brand ดังร่วมรายการทุกชิ้น ทั้งเว็บ ลดแรงสูงสุด 80 % ต่อที่ 2 ข้อเสนอพิเศษวันแม่กรอกโค้ดลดเพิ่มสูงสุด 1,500 บาท* ต่อที่ 3 M CARD ใช้คะแนน 600 คะแนน รับส่วนลดเพิ่ม 100 บาท* ต่อที่ 4 ลูกค้าบัตรเครดิต SCB M VISA รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดถึง 1,800 บาท* หรือ รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 1,500 บาท* จากบัตรเครดิต SCB, CITI, KCC, JCB Ultimate บัตรเครดิตและบัตรเดบิต UNIONPAYหรือผ่อน 0% สูงสุด 12 เดือน จากบัตรเครดิต และบัตรกดเงินสดที่ร่วมรายการ ลูกค้าบัตร VISA ช้อปครบตามเงื่อนไขรับฟรี!! กระเป๋า Tote bag มูลค่า450 บาท* พร้อมบริการห่อของขวัญและเขียนการ์ดถึงคุณแม่ และบริการจัดส่งฟรีทั่วไทย พร้อมบริการส่งด่วนภายใน 3 ชั่วโมง* เพียงคลิกสั่งซื้อและตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมผ่าน https://monline.com/th/downloadapp อยู่ที่ไหนก็ช้อปได้ ตลอด 24ชั่วโมง หรือดูรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/MonlineThailand/

พลาดไม่ได้ สัมผัสความมหัศจรรย์พลังแห่งดอกไม้ในงาน The Mall Flower Power งานแสดงดอกไม้แห่งปี ถ่ายทอด 5 ความหมายแห่งพลังของผู้หญิง จัดใหญ่พร้อมกัน 5 สาขา รวมพื้นที่กว่า 3,000 ตร.ม. อลังการจุดถ่ายรูปดอกไม้ยักษ์ ชิลกับคาเฟ่ดอกไม้ ชิม ช้อปเมนูอาหารและผลิตภัณฑ์ที่ทำจากดอกไม้ เพื่อเป็นของขวัญมอบแด่ผู้หญิงคนสำคัญ

- เดอะมอลล์ บางแค ถ่ายทอดพลังแห่ง “ความรัก” ตระการตาไปกับเหล่า “ดอกกุหลาบ” นานาพันธุ์ พบกับ Boonta Flowers and Cafe คาเฟ่ดอกไม้ในบรรยากาศ Glass House แชะ เช็กอิน กับจุดถ่ายรูปทั่วงาน

- เดอะมอลล์ บางกะปิ ถ่ายทอดพลังแห่ง “ความเข้มแข็ง” ไปกับ “ดอกคาร์เนชั่น” พบคาเฟ่ดอกไม้ Fiore Galleria Floral Cafe

- เดอะมอลล์ โคราช ถ่ายทอดพลังแห่ง “ความฉลาดรอบรู้” ไปกับ “ดอกแมกโนเลีย” พบคาเฟ่ดอกไม้ Shiro Cafe x Neighbor.Coffee

- เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน ถ่ายทอดพลังแห่ง “ความงดงาม” ไปกับ “ดอกกล้วยไม้” พบคาเฟ่ดอกไม้ 13 Slow Bar Coffee

- เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ท่าพระ ถ่ายทอดพลังแห่ง “ความอบอุ่น” ไปกับ “ดอกทานตะวัน” อิ่มอร่อยกับ รสฤดี การันตีโดยเชฟระดับมิชลินสตาร์

งานจัดระหว่างวันที่ 11 - 17 สิงหาคม 2565 ที่ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ท่าพระ,เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน, เดอะมอลล์ บางแค , เดอะมอลล์ บางกะปิ และเดอะมอลล์ โคราช