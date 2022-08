แอน - แพทริเซีย เผยเคล็ดลับ ค้นพบความสวยพรีเมียมในแบบของตัวเอง

อัตลักษณ์ในการแสดงตัวตนผ่านความมั่นใจ ยิ่งในยุคสมัยที่ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญ ทำให้การศึกษาค้นคว้าด้านเวชศาสตร์ความงามถูกขับเคลื่อนให้รุดหน้าอย่างต่อเนื่อง

ด้วยความตั้งใจที่ต้องการสนับสนุนให้คนไทย ‘ค้นพบความสวยพรีเมียมในแบบของตัวเอง’ บริษัท แอลเลอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด หรือ Allergan Aesthetics ประเทศไทย แบรนด์เวชศาสตร์ความงามระดับพรีเมียมจากประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีที่ใส่ใจทุกขั้นตอน ขับเคลื่อนความก้าวหน้าด้านเวชศาสตร์ความงามที่ถูกต้องและมีคุณภาพสูง จัดหัวข้อในการพูดคุยด้านความงามที่น่าสนใจ ภายในงาน ‘MY BEST VERSION’ ชูจุดยืน #ฉันคือความพรีเมียม เพื่ออัพเดทเทรนด์และให้ความรู้ด้านความงามแบบพรีเมียม

นางสาวรัชนา ดังโกสินทร์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แอลเลอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด หรือ Allergan Aesthetics ประเทศไทย เปิดเผยว่า “ปัจจุบันผู้บริโภคให้ความสนใจกับเวชศาสตร์ความงามเพิ่มขึ้นค่อนข้างมาก โดยเฉพาะในกลุ่มของคนรุ่นใหม่ที่สนใจในการศึกษาหาความรู้และข้อมูล เพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่ดีและเหมาะสมกับตัวเองมากที่สุด ซึ่งเรามีความเชื่อมั่นใน EMPOWERING CONFIDENCE หรือพลังแห่งความเชื่อมั่นของแต่ละคน เพราะความมั่นใจจากภายในจะส่งผลให้ประสบความสำเร็จทั้งชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทำงาน เราจึงมุ่งเน้นการค้นคว้าวิจัยผลิตภัณฑ์ในกลุ่มความงามที่สำคัญเกือบทุกกลุ่ม ทั้งสารลดเรือนริ้วรอย สารเติมเต็มบนใบหน้า และเทคโนโลยีสลายไขมันด้วยความเย็น เพื่อนำองค์ความรู้มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ปลอดภัยกับผู้บริโภค ร่วมกับความเชี่ยวชาญของแพทย์ที่ทำการรักษา เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้ทุกคน พร้อมออกมาใช้ชีวิต New normal ในแบบ My Best Version ได้อย่างมั่นใจค่ะ"

สำหรับกิจกรรมพูดคุยในหัวข้อ PREMIUM : IS A NEW BEAUTY TALKS กับ 2 ซุปเปอร์สตาร์ต้นแบบความสวยพรีเมียม ได้นำเคล็ดลับความงามจากประสบการณ์ส่วนตัวมาถ่ายทอดให้ฟัง โดยสาวสวยรุ่นพี่ แอน ทองประสม เปิดเผยเรื่องราวการดูแลความงามในแบบฉบับของตัวเองว่า “แอนผ่านการลองผิดลองถูกในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์มาเยอะมาก จนตอนนี้เรียกว่าเป็นเซียนเลยก็ว่าได้ ส่วนตัวแอนให้ความสำคัญกับเรื่องของความรู้สึก จิตใจต้องดี ทัศนคติต้องดี ภายในจะสดชื่น จากนั้นก็ต้องดูแลเรื่องการออกกำลังกาย การกินอาหาร และการบำรุงด้วยผลิตภัณฑ์ นวดหน้าอย่างน้อยอาทิตย์ละ 2 ครั้ง เพื่อกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด แอนจะไม่ตามเทรนด์ แต่เน้นการศึกษาข้อมูลด้วยตัวเอง รู้ว่าตัวเองต้องการอะไร แล้วก็เจาะลึกลงไปตรงจุดนั้น เพราะแอนเชื่อว่าผู้หญิงทุกคนมีความสวยที่เป็นศิลปะของตัวเอง ทุกคนจะมีเวอร์ชันของตัวเอง เพราะฉะนั้นจงสวยในแบบที่ธรรมชาติให้มา ดูแลรักษาให้ไม่แก่ก่อนวัย น่ามอง สะอาดสะอ้าน ผิวพรรณสดชื่นดูดี ไม่ต้องเหมือนใคร แต่ถ้าเป็นการเสริมโหงวเฮ้ง ก็อาจจะต้องปรับ เพื่อช่วยให้ดูสมดุลค่ะ”

ส่วนนักแสดงรุ่นน้องอย่าง แพทริเซีย กู๊ด ก็มาบอกเล่าเคล็ดลับความงามในแบบพรีเมียมของตนเองว่า “ช่วงที่ผ่านมาถ่ายละครหนักมาก แพทเลยต้องพยายามหาเวลาพักผ่อน เพราะเมื่อไหร่ที่พักผ่อนน้อย ผด หรือสิวจะขึ้นทันที แพทจึงต้องใส่ใจดูแลผิวพรรณ และรูปร่างมากขึ้น แพทรู้สึกว่าการรักตัวเอง ดูแลตัวเอง ทำให้เรามั่นใจขึ้น และความมั่นใจก็จะแสดงออกมาให้ทุกคนเห็นว่าเรามีความพร้อมสำหรับทุกอย่าง ถึงแม้ตอนนี้แพทอาจจะยังไม่มีปัญหาผิวพรรณ หรือปัญหาด้านรูปร่าง แต่การดูแลตั้งแต่อายุยังน้อย ค่อย ๆ ทำไปทีละนิด ย่อมดีกว่ามาแก้ไขตอนที่สายเกินไป ดังนั้นการมี Work Life Balance ที่ดี สามารถจัดการชีวิตส่วนตัว และสามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ เป็น MY BEST VERSION ที่ทำให้แพทแฮปปี้สุดๆ ค่ะ”

ถัดมาเป็นการพูดคุยในหัวข้อ EMPOWERING CONFIDENCE TALKS เสริมองค์ความรู้ สร้างความมั่นใจ ตั้งแต่ภายในจรดภายนอก โดยผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์ตรงจากทุกวงการ พร้อมมอบนิยามของคำว่า ‘MY BEST VERSION’ #ฉันคือความพรีเมียม ไว้อย่างน่าสนใจ

นพ.จินดา โรจนเมธินทร์ แพทย์เฉพาะทางด้านผิวหนัง กล่าวว่า “ปัญหาผิวที่พบส่วนใหญ่เกิดจากวัย ปัญหาสิวในวัยรุ่น ปัญหาริ้วรอยความหย่อนคล้อยของคนวัยทำงาน ยิ่งช่วงหลังจะพบปัญหาความไม่สมดุลของสัดส่วน ทั้งบนใบหน้า และร่างกาย ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนบางอย่างเกิดขึ้น แต่สำหรับผู้ที่มีการไปแก้ไขแล้วเกิดปัญหา ส่วนใหญ่ใช้วิธีการรักษาด้วยเครื่องมือ ถ้าจะให้ได้ผลดีและปลอดภัย ต้องประกอบด้วย 3 ปัจจัย คือ ปัจจัยที่หนึ่ง ต้องทราบว่าสิ่งที่เรากำลังจะไปทำ ตอบโจทย์ปัญหาหรือไม่ ปัจจัยที่สอง ความน่าเชื่อถือของผู้เชี่ยวชาญที่ให้คำปรึกษา ต้องมีทักษะในการรักษา และปัจจัยที่สาม สำคัญที่สุดคือ เครื่องมือ หรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ฉีดเข้าไปต้องปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิดอันตราย มีคุณภาพและประสิทธิภาพที่ดี ในแง่ของสถานบริการต้องได้รับการตรวจสอบคุณภาพ คุณหมอมี Certification แต่ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ต้องมีมาตรฐานต่าง ๆ รับรอง อาทิ อย. FDA หรือ USFDA”

ในส่วนของ ครูเงาะ - รสสุคนธ์ กองเกตุ นักพัฒนาบุคลิกภาพแถวหน้าของเมืองไทย ชวนปรับมุมมองเพื่อเปลี่ยนตัวเองให้มั่นใจในแบบ MY BEST VERSION “อันดับแรกต้องเคารพตัวเอง รักตัวเอง ซึ่งทั้งสองอย่างเกิดได้จากการเห็นคุณค่าในตัวเอง ซึ่งคุณค่าในตัวเองเกิดจากคุณธรรมและคุณประโยชน์ เมื่อไหร่ก็ตามที่เราทำประโยชน์ให้กับคนอื่น มันจะเกิดภาวะนับถือตัวเอง และนั่นคือคำว่ารักตัวเอง เป็น MY BEST VERSION ทุกวัน สามารถพัฒนาได้เสมอ มีพื้นที่ที่จะเติบโตไปได้อีก เพียงชัดเจนกับตัวเองให้ได้ เลือกทำในสิ่งที่ไม่เบียดเบียนตัวเองและผู้อื่น แค่นี้เราก็จะมีความมั่นคงภายในตัวเอง และทุกวันก็จะเป็น MY BEST VERSION ค่ะ”

สำหรับการดูแลผิวพรรณภายนอก ชัย - ปิลันธน์ ศรีวีระกุล บิวตี้กูรูผู้คร่ำหวอดในแวดวงความงามแนะนำว่า “ส่วนใหญ่ปัญหาผิวจะแบ่งเป็นเรื่องเท็กซ์เจอร์ และ คัลเลอร์ ที่พบมากในคนไทยคือ ปัญหาเรื่องฝ้า หลัก ๆ จะเป็นปัญหาที่ยังไม่เกิดขึ้น กับปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว สำหรับปัญหาที่ยังไม่เกิดขึ้นสามารถแก้ไขจากไลฟ์สไตล์ เช่น นอนเร็ว ตื่นเช้า ดื่มน้ำเยอะๆ ทาครีมกันแดดทุกวัน และถ้าจะเลือกใช้สกินแคร์ หรือเมกอัพ เบื้องต้นต้องดูจากความน่าเชื่อถือ ต้องมี R&D มีผลงานวิจัยรับรอง มีความปลอดภัย เวลาใช้ต้องโอเคกับเท็กซ์เจอร์ และกลิ่นของผลิตภัณฑ์ เพราะถ้าไม่อินจะมีโอกาสหยุดใช้ ที่สำคัญต้องใช้อย่างต่อเนื่อง และต้องใช้อย่างมีความสุขครับ”

ทางด้าน ดีเจดาด้า - วรินดา ดำรงผล ในฐานะตัวแทนผู้บริโภคได้แชร์ประสบการณ์ตรงทางด้านการเสริมความงามว่า “ส่วนใหญ่ปัญหาก็เป็นไปตามวัย ปัญหาริ้วรอยบริเวณต่าง ๆ ปัญหาส่วนเกินบนร่างกาย เกิดจากการทานเยอะ บางทีเรื่องริ้วรอย หรือเวลาอยากให้ใบหน้าได้รูป เรียวขึ้น ด้าก็เลือกใช้สารเติมเต็มบนใบหน้า ซึ่งปัญหาของการใช้สารเติมเต็ม เกิดจากการที่เราใช้บ่อยเกินไป เปลี่ยนคุณหมอบ่อย ทำให้เกิดอาการดื้อ ส่วนเรื่องรูปร่าง พอไม่ควบคุมอาหาร ก็จะกลับมาอ้วนอีก ปัญหาเหล่านี้ก็สะสม วนแบบนี้ไปเรื่อย ๆ แต่ด้าก็ยังยืนยันว่าถ้าอารมณ์ดี จิตใจดี เรามีความสุขจากข้างใน MY BEST VERSION มันจะเปล่งประกายออกมาข้างนอก แค่ตื่นมามองกระจกแล้วบอกตัวเองว่านี่คือ MY BEST VERSION ที่ดีที่สุด วันนั้นคุณจะมีความสุขมาก ๆ ค่ะ”