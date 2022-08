เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงส่งเสริมเอกลักษณ์ผ้าไทย เสด็จเปิดงาน “สืบสานใจ หัตถศิลป์ไทย สู่สากล”

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จไปทรงเป็นประธานเปิดงาน

(Emporium EmQuartier Sense of Thai) จัดโดย ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรียม และ ดิ เอ็มควอเทียร์ ร่วมกับ มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ, กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, ธนาคารออมสิน พร้อมพันธมิตรการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และเมืองไทยประกันชีวิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ ควอเทียร์ แกลอรี่ ชั้น M ดิ เอ็มควอเทียร์

ในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ เสด็จทอดพระเนตรการแสดงแฟชั่นโชว์ “SENSE OF THAI” คอลเลกชันพิเศษจาก 6 แบรนด์แฟชั่นชั้นนำของไทย ได้แก่ THEATRE, ASAVA, ISSUE, HOOK’S BY PRAPAKAS, WISHARAWISH และ TANDT ที่รังสรรค์จากผ้าไทย โดย มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ซึ่งใช้แนวทางการออกแบบจาก “THAI TEXTILE TREND BOOK AUTUMN / WINTER 2022-2023” ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ มีพระราชดำริเพื่อเป็นแนวทางในการการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทย ที่ตอบสนองแฟชั่นร่วมสมัย ซึ่งผสานความสวยงามของคอลเลกชันผ้าไทยไปกับเครื่องประดับอัญมณีคอลเลกชันพิเศษ ที่สะท้อนความเป็นไทย จาก 6 ร้านจิลเวลรีชั้นนำของไทย ได้แก่ Gems Pavilion, Gem Peace by Chuchai, Jasmin, Karat, Rajdamri Gems และ Sincere Jewelry และทรงทอดพระเนตร SENSE OF THAI JEWELRY EXHIBITION นิทรรศการภาพถ่าย JEWELRY COLLECTION ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากลวดลายผ้าไทย ออกแบบโดย 6 ร้านจิวเวลรี่ดังกล่าว

พร้อมทอดพระเนตรนิทรรศการวิดีทัศน์เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เนื่องในโอกาสมหามงคล เจริญพระชนมพรรษาครบ 90 พรรษา ที่มีพระราชปณิธานในการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคนเห็นคุณค่าของผ้าไทย และหัตถศิลป์ไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์ สืบสาน รักษา และต่อยอดมรดกภูมิปัญญาให้คงอยู่คู่ผืนแผ่นดินไทย และก้าวไปสู่ระดับสากล

สำหรับผู้ที่ชื่นชอบผ้าไทย ภายในงานยังมีโซน THAI CRAFT FAIR ให้ได้เลือกสรรผลิตภัณฑ์ผ้าไทยโบราณ และสินค้าหัตถกรรมชุมชน อาทิ ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม, ผ้ายก, เครื่องจักรสาน, ย่านลิเภา, ไม้แกะสลัก รวมถึงงานเซรามิคต่างๆ จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ที่คัดสรรผลิตภัณฑ์ที่เอ็กซ์คลูซีฟ มีจำหน่ายที่ ดิ เอ็มโพเรียม และ ดิ เอ็มควอเทียร์ วันนี้-14 ส.ค. 65 ณ ดิ เอ็มควอเทียร์