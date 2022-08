“แท็ค ฮอยเออร์” ชวนคนดังชมหนังแอ็คชั่นรอบพิเศษ

แท็ค ฮอยเออร์ (TAG Heuer) จัดฉายภาพยนตร์แอคชั่นระทึกขวัญรอบพิเศษเรื่อง “The Gray Man : ล่องหนฆ่า” นำแสดงโดย ไรอัน กอสลิง แบรนด์แอมบาสเดอร์คนล่าสุด สำหรับคนพิเศษโดยเฉพาะ ประกอบด้วยนักแสดงที่มีชื่อเสียง, ผู้ทรงอิทธิพลในวงการ, พันธมิตรทางธุรกิจ และสื่อมวลชนจากทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ โรงภาพยนตร์เอ็มบาสซี ดิโพลแมท สกรีน โดยมีคนดังระดับภูมิภาคทั้ง Maia Estianty, Al Ghazali, David Guiison และเหล่าคนดังจากแวดวงต่างๆ รวมถึง Friend of Tag Heuer จากประเทศสิงคโปร์ อย่าง Rosalyn Lee พิธีกรรายการโทรทัศน์และวิทยุ Edward Russell นางแบบชื่อดังและ Iman Fandi นักร้องสาวจากสิงคโปร์ ร่วมงาน

ภาพยนตร์ “The Gray Man: ล่องหนฆ่า” ซึ่ง ไรอัน กอสลิง นักแสดงชาวอเมริกันรับบทเป็นคอร์ท เจนทรี (Court Gentry) และเป็นที่รู้จักในชื่อ เซียร่า ซิกซ์ (Sierra Six) เจ้าหน้าที่ระดับสูงของ CIA ที่ถูกบังคับให้ต้องหลบหนี หลังจากเปิดเผยความลับของหน่วยงาน ขณะที่ เขาถูกตามไล่ล่าไปทั่วโลก เจนทรีได้เผชิญหน้ากับอุปสรรคมากมาย ซึ่งตรงกับแนวความคิด “Don’t crack under pressure” ของ TAG Heuer ได้อย่างสมบูรณ์แบบ ไรอันได้สวมนาฬิกา TAG Heuer Carrera 3 Hands ตลอดทั้งเรื่อง โดยนาฬิการุ่นนี้ได้ถูกคิดค้นขึ้นในปี 1963 ที่โดดเด่นเป็นอย่างมากในแวดวงรถแข่ง และผู้ที่ชื่นชอบความท้าทาย ซึ่งเหมาะสำหรับตัวละครนักฆ่าระดับโลก ที่เต็มไปด้วยความกล้าหาญและความสง่างามควบคู่กันไป

หลังชมภาพยนตร์เสร็จผู้ชมได้ร่วมอาฟเตอร์ปาร์ตี้สุดเอ็กซ์คลูซีฟ “TAG Heuer Presents The Gray Man Exclusive Party” ณ Penthouse Bar + Grill, โรงแรม Park Hyatt Bangkok พร้อมนักแสดงชื่อดังของไทย ทั้ง เจมส์ จิรายุ, ต่อ ธนภพ, นาย ณภัทรและร่วมสนุกกับ ดีเจ Burtong ในธีมสายลับอีกด้วย