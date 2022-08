เปลี่ยนห้องธรรมดาให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น ด้วย 4 แบรนด์เครื่องหอม

กลิ่นหอมในห้องนอน ห้องนั่งเล่น หรือห้องทำงาน จะช่วยสร้างบรรยากาศภายในห้องของคุณให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากการเรียน หรือทำงานตลอดทั้งวัน การเลือกเครื่องหอมดี ๆ สักแบรนด์ก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่ช่วยให้คุณผ่อนคลายได้ ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ขอแนะนำ

คุณภาพดีเป็นที่ถูกใจของลูกค้า โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ตั้งใจมาซื้อสำหรับใช้เองซื้อเป็นของฝากกลับประเทศเป็นจำนวนมาก จะมีร้านไหนบ้าง ไปชมกันเลย!!

Herb Care ชั้น 3 โซน B ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามจากจังหวัดลพบุรี ที่ทำมาจากธรรมชาติ 100 % ไม่มีส่วนผสมของพาราเบน ไม่มีการทดลองในสัตว์ และไม่มี GMO อยู่ภายใต้แนวคิดที่ว่า “เราอยากสนับสนุนชาวนาไทย ให้มีงานที่ดี และเพิ่มคุณค่าของสมุนไพรไทยให้โด่งดังไปทั่วโลก” โดยสาขานี้ตกแต่งให้ความรู้สึกสบายตาและโดดเด่นสะท้อนวิถีชีวิตแบบไทย ๆ ประดับด้วยเครื่องจักสานและของใช้จากภูมิปัญญาพื้นบ้าน

ผลิตภัณฑ์ของร้าน Herb Care (เฮิร์บ แคร์) ที่แนะนำให้ลอง Aroma Reed Diffuser: Sakura น้ำหอมปรับอากาศ ที่ช่วยกระจายกลิ่นหอมให้กับบรรยากาศที่ผ่อนคลายและสดชื่น ถูกดูดซึมผ่านต้นโสน กระจายกลิ่นหอมอย่างช้า ๆ และให้กลิ่นหอมยาวนาน สามารถวางในห้องนอน ห้องน้ำ ห้องนั่งเล่น ตู้เสื้อผ้า และในรถ Aroma Pillow Spray: Chamomile and Lavender ดอกลาเวนเดอร์ และดอกคาโมไมล์ จะช่วยให้คุณผ่อนคลาย หลับสบาย และหลับได้ยาวนานขึ้น บรรเทาความเหนื่อยล้า ตื่นนอนมาผ่อนคลายและสดชื่น นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่น่าสนใจ อาทิ สครับผิว, Bath Bomb, Body spray และ Massage Oil ที่จะทำให้คุณผ่อนคลายจากความเหนื่อยล้าอย่างแน่นอน

Khas (คาสซ์) ชั้น 3 โซน C Khas UNIQUE ART OF SCENTS ที่มีความ UNIQUE ไม่เหมือนใคร ตัวผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ยกระดับการตกแต่งสินค้าไทยสู่สากลตามแนวคิดของร้าน Khas Connect The World ชูความโดดเด่นของความเป็นศูนย์รวมแห่งกลิ่นจากทั่วทุกมุมโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่แปลกใหม่ ผลิตภัณฑ์แฮนด์เมดต่าง ๆ ที่เป็นฝีมือของคนไทย และใช้วัตถุดิบจากในประเทศด้วย

ผลิตภัณฑ์ของร้าน Khas มีหลากหลาย อาทิ Aromatic Diffuser ก้านไม้หอม เกรดพรีเมียมใช้วัตถุดิบธรรมชาติ ทั้งสมุนไพร (Herb) ดอกไม้ (Floral) ผลไม้ (Fruity) ไม้ (Wood) มาผสมเป็นกลิ่นที่หลากหลาย ช่วยสร้างบรรยากาศผ่อนคลาย Aromatic Candle เทียนหอมอโรม่า เพียงแค่จุดเทียน ก็สามารถสร้างบรรยากาศให้อบอุ่นได้ โดยกลิ่นที่ขายดีเป็นที่นิยมของลูกค้า คือ กลิ่น Amity Love ที่มีส่วนผสมของดอกไม้และผลไม้ หอมละมุน และยังมีผลิตภัณฑ์ Spa, Natural Soap, Skincare, Home fragrance และ Essential Oil น้ำมันหอมระเหยจากธรรมชาติ อีกหลากหลายกลิ่นให้คุณได้เลือกช้อป

RAYAMANEE (รายามณี) ชั้น 3 โซน B “รายามณี เชื่อและรักในธรรมชาติ เพราะธรรมชาติให้มากกว่าความสวย” ส่งมอบความสุข ความงาม ความเป็นเอกลักษณ์ ตรงให้กับลูกค้า สินค้าคุณภาพที่คัดสรรและเลือกใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติมากที่สุด ไม่ใช้สารเคมีที่มีอันตราย และไม่มีสารตกค้าง

ผลิตภัณฑ์ที่อยากให้คุณได้ลอง Aroma Reed Diffuser: Butterfly Pea ก้านไม้ปรับอากาศ กลิ่นอัญชัน สะดวก ใช้งานง่าย เพียงแค่เปิดฝา ปักก้านไม้ แล้ววางในจุดที่ต้องการก็เปลี่ยนบรรยากาศให้กับห้องได้แล้ว Aroma Essential Oil เพียงแค่หยดน้ำมันหอมระเหย 2-3 หยด ผสมน้ำอุ่นลงในเตาเทียนหรือเครื่องพ่นควันอโรมาก็ช่วยเพิ่มความหอมสดชื่นและรู้สึกผ่อนคลายไปกับกลิ่นหอมจากธรรมชาติ นอกจากผลิตภัณฑ์เครื่องหอม รายามณียังมีชาเพื่อสุขภาพให้คุณได้เลือกดื่ม เช่น ชาดอกกุหลาบผสมชาอัสสัมและดอกมะลิ ชา 9 ดอกไม้มงคล ชาดอกเก๊กฮวยผสมดอกหอมหมื่นลี้ เป็นต้น

ล่าสุดเพิ่งเปิดตัวร้าน LERDEE TEA HOUSE ส่งมอบผลิตภัณฑ์ชาดอกไม้และสมุนไพรไทย ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ มาตรฐานการผลิตระดับสากล เอาใจสายสุขภาพสายชิลอยู่ที่ชั้น G โซน D (ฝั่งโรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส)

PHUTAWAN (ภูตะวัน) ชั้น 3 โซน C ภูตะวัน พลังจากธรรมชาติเพื่อความมั่นคงของชีวิตและจิตใจ มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าสู่สินค้า Organic ที่ดีที่สุด เพราะเชื่อว่า Organic สามารถเปลี่ยนแปลงโลกของเราให้ดีขึ้นได้ เกษตรปลอดภัยไร้สารเคมี สนับสนุนเกษตรกรให้มีกำลังใจ และมีรายได้

ผลิตภัณฑ์ที่อยากให้คุณได้ลอง ก้านไม้หอมปรับอากาศ ภูตะวัน อโรม่า รีด ดิฟฟิวเซอร์ สัมผัสความหอมรูปแบบใหม่ที่หอมมากขึ้นกว่า 15 % พร้อมก้านไม้แบบ fiber กระจายกลิ่นได้ดี และยาวนานกว่าเดิม ภูตะวัน โวลคานิค สโตน อโรมา ซาเช่ (ถุงหอมจากหินภูเขาไฟ) นำกลิ่นความสุขเข้าไปอยู่ในชีวิตของคุณได้ง่าย ๆ กับความหอมจากถุงหินภูเขาไฟ ผลิตด้วยกรรมวิธีดั้งเดิมด้วยการบ่มกลิ่นที่ยาวนาน เพื่อให้หินสามารถกักเก็บความหอม และปลดปล่อยกลิ่นหอมได้นานสม่ำเสมอตลอดระยะเวลาการใช้งาน น้ำมันหอมระเหย กลิ่นมะลิ ช่วยปรับสมดุลฮอร์โมน เพียงแค่หยดน้ำมันใส่บนเตาน้ำมันหอมระเหย หรืออุปกรณ์สำหรับช่วยกระจายกลิ่นก็จะช่วยทำให้ผ่อนคลายและรู้สึกสงบ

อยากฟินมากกว่านี้ต้องมาสัมผัสประสบการณ์ความหอมสูดดมด้วยตนเอง มาเลือกช้อปผลิตภัณฑ์เครื่องหอมได้ที่ ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ นี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้น ยังมีอีกหลายร้านที่ตั้งอยู่บริเวณชั้น 3 โซน B, C และ D มาเลือกกลิ่นเครื่องหอมที่ใช่สำหรับตัวคุณ พร้อมเปลี่ยนบรรยากาศภายในห้องให้น่าอยู่กัน!!