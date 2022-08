เซอร์ไพรส์แฟนซีรีส์ทั่วเอเชีย “วิว ไทยแลนด์” เปิดตัว “นิชคุณ หรเวชกุล” หนึ่งในนักแสดงนำฟิล์มซีรีส์แห่งปี

วิว ไทยแลนด์ (Viu Thailand) เปิดตัว

ซูเปอร์สตาร์ระดับอินเตอร์ ในงาน

เพื่อเปิดตัวในฐานะนักแสดงนำที่จะมารับบท “วิลสัน” (Wilson) ในฟิล์มซีรีส์โปรเจกต์ใหญ่แห่งปี

ที่วิว ออริจินัล (Viu Original) ทุ่มสุดตัวนำทีมงานระดับท็อปมารวมตัวกันสร้างผลงานคุณภาพระดับโลก เพื่อเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่ให้กับแฟนๆ ทั่วเอเชีย ที่กำลังรอคอยที่จะได้ชมผลงานซีรีส์เรื่องใหม่อย่างใจจดใจจ่อ ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ สี่แยกราชประสงค์

คุณธวัตวงศ์ ศิลมานนท์ กรรมการผู้จัดการ วิว ไทยแลนด์ เปิดเผยถึงเรื่องราวความน่าสนใจของ Finding the Rainbow : สุดท้าย...ที่ปลายรุ้ง ว่า “ซีรีส์เรื่องนี้จะถ่ายทอดเรื่องราวความรักและความสัมพันธ์ในช่วงเวลาต่างๆ โดยมีเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นจริงทั้งในไทยและในต่างประเทศ โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา และยังอยู่ในความทรงจำของหลายๆ คน ตั้งแต่ยุคพฤษภาทมิฬ วิกฤตการณ์ต้มยำกุ้ง เหตุการณ์ 911 จนมาถึง โควิด-19 จึงหวังว่าผู้ชมจะประทับใจที่ได้ชมซีรีส์เรื่องนี้ และมั่นใจว่าเนื้อหาและเหตุการณ์จะโดนใจผู้ชมหลายๆ กลุ่ม โดยเฉพาะวัยรุ่นยุค 90’s ที่จะมีความรู้สึกเหมือนได้อยู่ร่วมในเหตุการณ์เดียวกับซีรีส์ ผสานกับความสามารถของนักแสดงที่มาร่วมถ่ายทอดเรื่องราวในโปรเจกต์นี้ ไม่ว่าจะเป็น ออม-สุชาร์ มานะยิ่ง, ก็อต-อิทธิพัทธ์ ฐานิตย์, สิงโต-ปราชญา เรืองโรจน์, ฝน-นลินทิพย์ เพิ่มภัทรสกุล, อุล ภาคภูมิ จงมั่นวัฒนา รวมถึง นิชคุณ หรเวชกุล ที่กลับมาร่วมงานกับวิว ออริจินัล อีกครั้งหลังจากเรื่อง My Bubble Tea หวานน้อยรัก 100% ทำให้มั่นใจว่าซีรีส์เรื่องนี้จะเข้าไปอยู่ในใจของผู้ชมอย่างแน่นอน”

สำหรับการกลับมาร่วมงานกับวิว ออริจินัล อีกครั้งของนิชคุณ หรเวชกุล คุณธวัตวงศ์กล่าวว่า “ดีใจและยินดีอย่างยิ่งที่ได้นิชคุณกลับมาร่วมงานอีกครั้ง เราได้เห็นความตั้งใจและพัฒนาการเรื่องการแสดงของนิชคุณอย่างมาก โดยตั้งแต่เริ่มโปรเจกต์นี้ก็คิดไว้ว่าอยากให้กลับมาร่วมงานอีก เพราะบทของวิลสันจะต้องเก่งทางด้านธุรกิจและเมื่อมีความรักก็ทุ่มสุดตัว มีคาแรกเตอร์เป็นนักธุรกิจระดับโลกที่เปิดบริษัทอยู่ที่นิวยอร์ก ทำงานด้านการลงทุน สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ เป็นลูกครึ่งไทย และต้องมีคนรู้จักทั่วโลกด้วยนั้นนิชคุณมีความเหมาะสมเป็นอย่างมาก ซึ่งเราเซอร์ไพรส์เมื่อส่งบทให้ต้นสังกัดแล้วนิชคุณเองก็ชอบตัวแสดงวิลสัน และอยากจะเข้ามาร่วมงานในโปรเจกต์นี้ด้วยเช่นกัน”

โดยในปี 2022 นี้ วิว ออริจินัล มีผลงานซีรีส์ทั้งหมด 8 เรื่องด้วยกัน เรียกว่ามีหลากหลายรูปแบบ หลากหลายอารมณ์ให้กับผู้ชมได้เลือกชมแบบไม่ซ้ำกัน โดยมีเรื่องที่ออนแอร์ไปแล้ว คือ Remember15 / CloseFriend2 / Wannabe / MyCoach และที่กำลังจะออนแอร์ต่อจากนี้คือเรื่อง Finding the Rainbow / RealFake / ReturnMan / Get Rich ซึ่งซีรีส์ทุกเรื่องทีมงานตั้งใจผลิตผลงานคุณภาพ เพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับคอนเทนต์ไทยให้สามารถไปสู่ตลาดโลกได้

ด้าน ม.ร.ว. เฉลิมชาตรี ยุคล ผู้อำนวยการฝ่ายคอนเทนต์ วิว ไทยแลนด์ กล่าวถึงความคืบหน้าในการถ่ายทำซีรีส์ว่า ขณะนี้การถ่ายทำเรื่อง Finding The Rainbow : สุดท้าย...ที่ปลายรุ้ง ไปถึงช่วงสุดท้ายแล้ว ทางทีมงานและนักแสดงกำลังเตรียมตัวเพื่อเดินทางไปถ่ายทำส่วนสุดท้ายของเรื่องที่มหานครนิวยอร์ก ประเทศ สหรัฐอเมริกา หลังจากนั้นก็จะเข้าสู่กระบวนการตัดต่อต่อไป โดยคาดว่าอีกไม่นานเกินรอแฟนซีรีส์ทั่วทั้งเอเชียก็จะได้รับชมซีรีส์ที่แพลตฟอร์มของวิวกัน

ซีรีส์เรื่องนี้เป็นการรวมตัวของนักแสดงมากฝีมือ ซึ่งทุกคนทุ่มเทให้กับการแสดงอย่างสุดตัว โดย ออม-สุชาร์ มานะยิ่ง” และ “ก็อต-อิทธิพัทธ์ ฐานิตย์ สองนักแสดงรุ่นใหม่ไฟแรงที่ยอดเยี่ยมและมีชื่อเสียงในประเทศไทยและในต่างประเทศระดับหนึ่ง ส่วนการร่วมงานกับซูเปอร์สตาร์ระดับอินเตอร์อย่างนิชคุณก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลต์ของซีรีส์ที่เราเชื่อมั่นในความสามารถและความตั้งใจ รวมถึงนิชคุณยังเป็นหนึ่งในศิลปินที่เป็นที่รู้จักทั่วทั้งโลก ซึ่งการที่มีนักแสดงไทยที่ยืนอยู่ในเวทีโลกมาร่วมงานด้วยจะเป็นการผลักดันให้ผลงานก้าวไปได้ไกลขึ้น โดยทางวิวมุ่งหวังที่จะทำให้อุตสาหกรรมซีรีส์ไทยก้าวไปสู่ตลาดโลก และเราจะทำให้คนทั้งโลกเชื่อมั่นในซีรีส์ไทยมากขึ้น ซึ่งวิวพร้อมซัพพอร์ตและผลักดันให้นักแสดงไทยได้มีผลงานที่ก้าวไกลไปในระดับโลก

คุณคีตะวัฒน์ ชินโคตร โปรดิวเซอร์ซีรีส์ Finding The Rainbow : สุดท้าย...ที่ปลายรุ้ง กล่าวเสริมว่า ความยากของซีรีส์เรื่องนี้มาจากเนื้อเรื่องที่บอกเล่าถึงเหตุการณ์ในปี พ.ศ.2535 มาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีเหตุการณ์สำคัญต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย การทำสำรวจสถานที่ เสื้อผ้า พร็อบ เพลงประกอบ ไปจนถึงศิลปินต่างๆ ตลอดจนนักแสดงที่ต้องเปลี่ยนคาแรกเตอร์ไปเรื่อยๆ ตามยุคสมัยตั้งแต่ช่วงมัธยม 6 ไปถึงช่วงอายุ 40 ปีกว่าๆ ถือว่าโหดมากพอสมควร เราต้องใช้ทีมงานที่มีประสบการณ์ระดับท็อปในทุกด้านมาทำงาน เพื่อให้ตอบโจทย์ความเข้าใจเรื่องยุคสมัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในซีรีส์ รวมถึงรายละเอียดอื่นๆ ในซีรีส์เรื่องนี้ให้สมจริงที่สุดด้วย

นักแสดงทุกคนทำการบ้านกันเยอะมาก ทุกคนตั้งใจถ่ายทอดตัวละครออกมาเพื่อให้ผู้ชมมีความรู้สึกร่วมและสนุกไปกับบทบาทของแต่ละคน สำหรับนิชคุณเมื่อรับเล่นบทวิลสันแล้วก็ตั้งใจและมุ่งมั่นมาก และยิ่งเมื่อเข้าซีนตอนถ่ายทำสิ่งที่ทีมงานพูดถึงคือ นี่ไม่ใช่นิชคุณ นี่คือวิลสัน และเราเชื่อว่าผู้ชมจะต้องเซอร์ไพรส์กับบทวิลสัน และตัวนิชคุณอย่างแน่นอน พูดได้เลยว่านี่คือการทำงานที่เหมาะสมกับคำว่าซูเปอร์สตาร์ระดับโลกจริงๆ ส่วน “ออม สุชาร์” รับบทเป็น “เฟิร์น” นางเอก และ “ก๊อต อิทธิพัทธ์” รับบท “นนท์” พระเอกหลักอีกคนของเรื่องนี้ ก็เป็นนักแสดงคุณภาพที่มีส่วนสำคัญที่จะทำให้ผู้ชมจะสัมผัสทุกอรรรสของการใช้ชีวิตของตัวละครและพัฒนาการของชีวิตในแต่ละช่วงวัยของแต่ละยุคสมัยที่นักแสดงสื่อสารออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบ ซึ่งเราเชื่อว่าผู้ชมจะต้องรักในทุกตัวละครอย่างแน่นอน

ไฮไลต์เด็ดในงานที่สร้างเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนซีรีส์คือการปรากฏตัวของ “นิชคุณ หรเวชกุล” ในลุคหนุ่มนิวยอร์กเกอร์ ที่บินตรงมาจากเกาหลีเพื่องานนี้โดยเฉพาะ เพื่อร่วมพูดคุยเปิดใจถึงการตัดสินใจรับบทนำในครั้งนี้ ซึ่งเป็นความท้าทายครั้งใหม่บนเส้นทางนักแสดงที่นิชคุณตั้งใจสวมบทตัวละครให้สมจริงที่สุด และเปิดเผยถึงความยากง่ายในการรับบทวิลสัน ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างนิชคุณกับวิลสัน รวมถึงเล่าเรื่องราวสนุกๆ ในการทำงาน เพื่อให้แฟนๆ ได้รู้จักกับตัวตนที่แท้จริงของวิลสันเป็นครั้งแรกก่อนจะได้รับชมฟิล์มซีรีส์แห่งปีที่ทุกคนรอคอย

นอกจากนี้ ยังมีเซอร์ไพรส์ที่วิว ออริจินัล เตรียมไว้อีกอย่างหนึ่ง นั่นคือ เพลงประกอบซีรีส์สุดโรแมนติก ที่ได้ “คุณบอย โกสิยพงษ์” ให้เกียรติทำเพลง OST “รักคุณเข้าแล้ว” ในเวอร์ชั่น “Finding the Rainbow” และ Polycat มาทำเพลงประกอบซีรีส์ เพื่อทำให้ Finding The Rainbow : สุดท้าย...ที่ปลายรุ้ง เป็นที่สุดในทุกด้านของซีรีส์แห่งปี 2022 อย่างแท้จริง ยังไงอย่าลืมติดตามชม “Finding the Rainbow : สุดท้าย...ที่ปลายรุ้ง” ฟิล์มซีรีส์แห่งปีที่ทุกคนรอคอยได้ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2565 เป็นต้นไป ทาง วิว ออริจินัล