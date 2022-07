Leisure projects x Tom of Finland เสพย์งานศิลป์พร้อมอัพเดทเทรนด์แฟชั่น

จะเป็นอย่างไร เมื่อแฟชั่นกับงานศิลปะมาบรรจบกัน? เซ็นทรัล: ดิ ออริจินัล สโตร์ (Central: The Original Store) ต้นกำเนิดร้านค้าปลีกแห่งแรกของกลุ่มเซ็นทรัล บนถนนเจริญกรุง ขอเชิญทุกท่านมาพบกับ “The Sailor” คอลเลคชั่นเสื้อผ้าจาก เลเชอร์ โปรเจค (Leisure Projects) แบรนด์เสื้อผ้าชายชั้นนำของเมืองไทย ที่ได้แรงบันดาลใจจากงานศิลปะของ Tom of Finland นักวาดภาพชาวฟินแลนด์ ศิลปินแห่งยุคที่บุกเบิก สร้างแรงบันดาลใจ และอัตลักษณ์ให้แก่ชาวเกย์และLGBTQ+ มากว่าทศวรรษ พร้อมรับชมการจัดแสดงนิทรรศการชุดผลงานสุดพิเศษโดย โอ๊ต มณเฑียร ศิลปินไทยคนแรกที่ได้รับเลือกให้เข้าร่วมโครงการ ศิลปินในพำนัก (Artist in Residence) มูลนิธิ ทอม ออฟ ฟินแลนด์ (Tom of Finland Foundation) ในปี 2022 นี้ โดยผู้สนใจสามารถเข้าชมคอลเลคชั่น “The Sailor” และผลงานศิลปะที่จะนำมาจัดแสดงในครั้งนี้ได้ ระหว่างวันที่ 21 ก.ค. – 14 ส.ค. 65 ณ เซ็นทรัล: ดิ ออริจินัล สโตร์

ครั้งแรกกับการทำงานกับมูลนิธิ ทอม ออฟ ฟินแลนด์ (Tom of Finland Foundation) ในการเป็นส่วนหนึ่งของการเผยแพร่งานศิลปะของ ทอม ออฟ ฟินแลนด์ (Tom of Finland) และสนับสนุนจุดประสงค์ขององค์กร ที่ต้องการ นำเสนอ และให้ความรู้เกี่ยวกับศิลปะแขนงแนวอีโรติก อาร์ต และยังนับได้ว่าเป็นการร่วมงานกันครั้งแรก ระหว่าง ทอม ออฟ ฟินแลนด์ (Tom of Finland) และ แบรนด์เสื้อผ้าจากฝั่งทวีปเอเชีย โดยได้ร่วมงานกับแบรนด์ที่มีชื่อเสียงมากมาย อาธิเช่น Diesel และ JW Anderson เป็นต้น

Leisure Projects X Tom of Finland คอลเลคชั่น “The Sailor” ได้แรงบันดาลใจจาก หนุ่มๆในอุดมคติ ของ ทอม ออฟ ฟินแลนด์ (Tom of Finland) ที่มีความเซ็กชี่ในชุด uniform ต่างๆ โดยทางแบรนด์ให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อภาพวาดหนุ่มๆในชุดทหารเรือ และได้นำมาผนวกกับงานดีไซน์ที่สนุกสนาน ในแบบฉบับบของ Leisure Projects จุดเด่นของคอลเลคชั่น ประกอบด้วย เสื้อแจตเกตสไตล์ ไบค์เกอร์ (Biker Jacket) ที่ผสมผสานเข้ากับปก ทรงทหารเรือ, กางเกง cargo ยีนส์ตกแต่ง patchwork ด้วยหนังเทียม, เสื้อกล้ามดีเทลแบบคอร์เซท ลายพิมพ์ “sailor & biker”, กางเกง sailor ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากทหารเรือ โดดเด่นด้วยดีเทล ซิป แทนการใช้กระดุม ด้านในตกแต่งด้วยลายพิมพ์ “Tom’s boys” ลายพิเศษที่ออกแบบโดย Leisure Projects เพิ่มเติมความสนุกสนาน กางเกงว่ายน้ำทรงบิกินี่ และกางเกงขาสั้น boxer ตกแต่งด้วยดีเทลกระดุมแบบกางเกงทหารเรือ ตบท้ายด้วยไอเท็ม ที่เรียบง่าย เสื้อยืด และเสื้อแขนกุด ทรง signature ของทางแบรนด์ พิมพ์ลายภาพวาดของ ทอม ออฟ ฟินแลนด์ (Tom of Finland)

สีหลักที่ใช่ ได้แก่สีดำ และ ขาว เติมความหลากหลาย ด้วยผ้าพิมพ์ลาย “Tom’s boys” วัสดุที่เลือกใช้ในคอลเลคชั่นนี้เปี่ยมไปด้วยพลังสร้างสรรค์ให้อารมณ์น่าค้นหา และหนักแน่น เช่น ยีนส์, หนังเทียม และ ผ้าคอตตอนเนื้อทอหนาพิเศษ ที่ให้รูปทรงที่ชัดเจนแต่ยังระบายอากาศได้ดีเหมาะกับสภาพอากาศที่ร้อนในบ้านเรา โดยรายได้ 10% จากการจัดจำหน่ายสินค้าคอลเลคชั่น “The Sailor” จะนำบริจาคให้แก่มูลนิธิ ทอม ออฟ ฟินแลนด์ (Tom Of Finland Foundation) เพื่อสนับสนุนการทำงานขององค์กรต่อไป

นอกจากนี้ ยังจะมีการจัดแสดงชุดผลงานสุดพิเศษโดย โอ๊ต มณเฑียร ศิลปินนักวาดภาพชา LGBTQ+ คนไทยคนแรก ที่ได้รับเลือกให้เข้าร่วมโครงการ ศิลปินในพำนัก (Artist in Residence) ของมูลนิธิ ทอม ออฟ ฟินแลนด์ (Tom of Finland Foundation) ในปี 2022 นี้อีกด้วย โดยที่ผลงานชุดนี้ถูกรังสรรค์ขึ้นที่บ้านของทอม ในลอสแองเจลิส ได้รับแรงบันดาลใจมาจากความปราณีตในลายเส้นบนกระดาษของทอม ออฟ ฟินแลนด์ (Tom of Finland) ผสมผสานกับกายภาพของนายแบบจากเมืองไทย และองค์ประกอบของเครื่องแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ในคอลเล็คชั่น Leisure Projects x Tom of Finland ออกมาเป็นภาพวาดบุคคลที่สื่อถึงอิทธิพลของแรงดึงดูดทางเพศ สไตล์อเมริกัน ที่มีลักษณะเฉพาะ ในอัตลักษณ์ของความเป็นชายแถบเอเชียอาคเนย์

เชิญเสพย์งานศิลป์พร้อมอัพเดทเทรนด์แฟชั่นในคอลเลคชั่น “The Sailor” จาก Leisure Projects X Tom of Finland ไปพร้อมๆกันตั้งแต่วันที่ 21 ก.ค. – 14 ส.ค. 65 ณ พื้นที่จัดนิทรรศการหมุนเวียน Central Space ชั้น 4 เซ็นทรัล: ดิ ออริจินัล สโตร์ วันอังคารถึงวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 10:00 – 18:00 น.

