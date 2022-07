บีเอ็มดับเบิลยู ไฟแนนเชียล เซอร์วิส มอบรถยนต์ให้ผู้โชคดีจากแคมเปญฉลอง 20 ปี

บีเอ็มดับเบิลยู ไฟแนนเชียล เซอร์วิส ประเทศไทย นำโดย มร. บียอร์น แอนทอนส์สัน ประธานกรรมการบริหาร และ มร. คาร์สเทน สตัมพ์ฟ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการเงิน มอบรถยนต์บีเอ็มดับเบิลยู 220i Gran Coupé M Sport รถยนต์พลังงานไฟฟ้ามินิ คูเปอร์ เอสอี และมอเตอร์ไซค์บีเอ็มดับเบิลยู C 400 GT ให้แก่ ชนาภา วงษ์จันทร์สาร ปิยรัตน์ กาวิละ และสุวโรจน์ เลิศเวช ผู้โชคดีจากแคมเปญฉลอง 20 ปี บีเอ็มดับเบิลยู ไฟแนนเชียล เซอร์วิส ประเทศไทย ณ อาคารออล ซีซั่นส์ เพลส ถนนวิทยุ



***

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรม ในนามประเทศไทย ตัวแทนภาคพื้นเอเชีย เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 13th International Particle Accelerator Conference หรือ IPAC’22 ครั้งแรกในประเทศไทย โดยมี ดร.ประพงษ์ คล้ายสุบรรณ์ เป็นประธานพร้อมส่งมอบธงให้กับประเทศอิตาลีที่จะเป็นเจ้าภาพครั้งถัดไป



***

แบรนด์ศรีจันทร์จัดงาน “SRICHAND Way to Bright” แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ Super C Brightening Intense Serum โดยมี กรธัสส์ รุจีรัตนาวรพันธุ์ และณฐสิชณ์ เอื้อเอกสิชฌ์ ร่วมพูดคุยกับ พญ. ธิดากานต์ รุจิพัฒนกุล ที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลผิวให้กระจ่างใสทั้งภายในและภายนอก ณ ห้องรอยัล มณียา บอลรุม ชั้น M โรงแรม เรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์



***

มูลนิธิสิริวัฒนาเชสเชียร์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับสยามพารากอน จัดงาน “สิริวัฒนาพยากรณ์ เพื่อคนพิการ” พบ 43 สุดยอดนักพยากรณ์ชั้นนำผู้เชี่ยวชาญศาสตร์การทำนายหลากหลายแขนง วันที่ 22-31 ก.ค. 65 ณ คริสตัล คอร์ท ชั้น 2 (หน้าร้านเอเซีย บุ๊คส์) สยามพารากอน



***

ทั้งสวยและเก่งครบเครื่องแถมยังไม่หยุดพัฒนาฝีมือ คุณหมอออย-อรุณี ทองอัครนิโรจน์ แห่ง รมย์รวินท์ คลินิก บินไกลไปถึงเมืองฮัมบูรก์ เยอรมนี เพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่กับ Skin Quality Innovation นวัตกรรมใหม่ในการสร้างคุณภาพผิวมากกว่าการดูแลผิวแบบเดิมๆ อีกไม่นานพร้อมเสิร์ฟความสวยให้แบบ For the better you แน่นอน



***

บมจ.ณุศาศิริ นำโดย ศิริญา เทพเจริญ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการตลาด ลงนามร่วมกับ บมจ.มอร์รีเทิร์น โดยมี ดร.อมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท จัดตั้ง บจก.มอร์ แดน ณุศา เอ็นเตอร์เทน โดยมี พงศกร สวัสดิภา ประธานฝ่ายปฏิบัติการ บจก.มอร์ แดน เอ็นเตอร์เทน และศิรวัฒน์ เทพเจริญ กก.ผจก.บจก.มอร์ แดน ณุศา เอ็นเตอร์เทน ร่วมงาน



***

คริสปี้ ครีม ประเทศไทย ส่งความลิมิเต็ดให้แฟนคลับได้เพิ่มเลเวลของ คริสปี้ ครีม เลิฟเวอร์แบบเต็มขั้น ด้วยแก้วมัค “Share the Joy with Krispy Kreme Collection” 4 สไตล์ ในราคาใบละ 280 บาท ที่ร้านคริสปี้ ครีม ทุกสาขาใกล้บ้านคุณ หรือสั่งผ่านแอปพลิเคชันฟู้ดเดลิเวอรี่ วันนี้หรือจนกว่าสินค้าจะหมด (ราคานี้ยกเว้นสาขาสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมือง)