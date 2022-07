เมนูอาหารทะเลและฟยอร์ดเทราต์รสเลิศ ที่ห้องอาหารโกจิ คิทเช่น + บาร์

แหวกว่ายทวนกระแสธารน้ำแข็งที่ละลายผสมกับน้ำจืดที่ไหลมาจากภูเขา อาศัยอยู่ในแหล่งธรรมชาติอันอุดมสมบูณ์ของประเทศนอร์เวย์ ทำให้กลายมาเป็นปลาสดคุณภาพสูงที่ให้เนื้อสัมผัสนุ่ม อร่อย กรุบเด้ง และฉ่ำ รสชาติหวานละมุน มีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างเหลือเชื่อ และเป็นวัตถุดิบยอดนิยมของเชฟทั่วโลก

เพื่อสร้างการรับรู้ในหมู่ผู้บริโภคชาวไทยเกี่ยวกับความโดดเด่นของฟยอร์ดเทราต์ หรือที่รู้จักกันในนาม ‘อัญมณีแห่งฟยอร์ดนอร์เวย์’ ทาง สภาอุตสาหกรรมอาหารทะเลนอร์เวย์ (NSC) ได้จับมือกับ ธรรมชาติซีฟู้ด และ โรงแรม แบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค จัดโปรโมชั่น “Ocean-fresh Flavor of Fjord Trout” ที่ห้องอาหารโกจิ คิทเช่น + บาร์ แหล่งรวมอาหารนานาชาติ เชิญชวนแขกมาดื่มด่ำกับคอร์สเมนูอาหารทะเลและฟยอร์ดเทราต์จากนอร์เวย์อันเลิศรส รังสรรค์โดย เชฟคริสเตียน อองเดร เพตเตอเซน ตัวแทนประเทศนอร์เวย์ในการแข่งขัน Bocuse d’Or Europe เมื่อวันที่ 14 - 17 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา ในโซนไลฟ์สเตชั่น เฉพาะช่วงมื้อเย็นของวันพฤหัสบดี - วันอาทิตย์ มื้อกลางวันวันเสาร์ และมื้อสายวันอาทิตย์ โดยเชฟคริสเตียน ได้ถือโอกาสเนรมิตคอร์สอาหารจานเด็ดถึง 3 เมนู ได้แก่ “Norwegian Fjord Trout Aurora Borealis” (ฟยอร์ดเทราต์อบกับหน่อไม้ฝรั่ง ถั่วงอก และซาบายอนเนยสีน้ำตาล) “East Meets West” (เซวิเช่ฟยอร์ดเทราต์กับอะโวคาโดครีม แตงกวาดอง ส้มโอ และซอสมะเขือเทศเขียวผสมน้ำแอปเปิ้ลเขียว ปรุงรสด้วยยูซุ) และ “Heart of the Fjords” (ฟยอร์ดเทราต์รมควันกับซอสครีมเปรี้ยว โรยด้วยไข่ฟยอร์ดเทราต์ เสิร์ฟพร้อมวาฟเฟิลกรอบแบบนอร์ดิก)

โปรโมชั่นฟยอร์ดเทราต์จะมีถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 ที่ห้องอาหารโกจิ คิทเช่น + บาร์ ฟยอร์ดเทราต์ที่นำเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของบุฟเฟ่ต์นี้ ได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพอย่างเข้มงวดจากทางธรรมชาติซีฟู้ด เพื่อให้แน่ใจว่าได้ตามมาตรฐานคุณภาพสูงสุด และสังเกตได้จากสัญลักษณ์ Seafood from Norway ที่บ่งบอกถึงแหล่งที่มาของอาหารทะเลจากนอร์เวย์