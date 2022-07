“ยูนิโคล่” เปิดตัว 9 ลายใหม่ของ Peace For All โปรเจกต์เสื้อยืดการกุศลคอลเลกชันเสื้อยืด UT

ยูนิโคล่ (Uniqlo) เปิดตัวลวดลายใหม่ 9 แบบของ Peace For All โปรเจกต์เสื้อยืดการกุศลจากเสื้อยืดของยูนิโคล่ (UNIQLO T-shirt) ที่ใช้เสื้อเป็นเสมือนผืนผ้าให้กับทุกคนได้แสดงเอกลักษณ์ของตนเองออกมา โปรเจกต์นี้เปิดตัวครั้งแรกเมื่อวันที่ 17 มิถุนายนที่ผ่านมา ซึ่งมีจุดมุ่งหมายระดมเงินเพื่อสนับสนุนความสงบสุขและสันติภาพ ผ่านการวางจำหน่ายเสื้อยืดในดีไซน์ที่นำเสนอถึงการแสวงหาด้านสันติภาพและได้รับการตอบรับอย่างท่วมท้นจากลูกค้าทุกท่าน เสื้อยืด UT ทั้ง 9 ลวดลายใหม่นี้จะช่วยเพิ่มสีสันที่หลากหลาย และวางจำหน่ายทั่วโลกพร้อมกันในวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคมเป็นต้นไป

บริษัท ฟาสต์ รีเทลลิ่ง จำกัด หรือบริษัทแม่ของยูนิโคล่จะบริจาคกำไรจากการขายในสัดส่วนไม่น้อยกว่า 20% ของเสื้อแต่ละตัวให้กับองค์กรต่างๆ ที่ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความยากจนการเลือกปฏิบัติ ความรุนแรง ความขัดแย้ง และภัยธรรมชาติ

การบริจาคที่ได้จากโปรเจกต์เสื้อยืดการกุศล Peace For All จะได้รับจัดสรรไปยังองค์กรต่างๆ ประกอบด้วย UNHCR, Save the Children และ Plan International ซึ่งเสื้อยืดถือเป็นไอเทมสุดพิเศษที่ช่วยให้ผู้ที่สวมใส่แสดงความคิด ไอเดีย และสร้างความไม่เหมือนใคร ยูนิโคล่จะเดินหน้าโปรเจกต์นี้ต่อไป มุ่งมั่นทำให้ให้โลกใบนี้ดีขึ้นทีละน้อย และเพื่อให้แน่ใจว่าอนาคตอันสงบสุขขะเป็นที่ที่ผู้คนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปลอดภัย