ย้อนอดีตชีวิตรัก สาวสะโพกดินระเบิด ‘เจนนิเฟอร์ โลเปซ’ ก่อนตัดสินใจเข้าหอกับ เบน แอฟเฟล็ก

คู่รักเจ้าของนิกเนม

ที่เพิ่งตัดสินใจเข้าพิธีวิวาห์กันเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา หลังจากรักรีเทิร์นรอบสองเมื่อปีที่แล้ว และทำเอาแฟนๆ ทั่วโลกจับจองทุกการเคลื่อนไหวของคู่รักไฮโปรไฟล์คู่นี้ ที่แต่ละคนก็ผ่านสมรภูมิรักมาไม่น้อย

โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับ "เจนนิเฟอร์ โลเปซ" นักร้อง นักแสดงแถวหน้า เธอประสบความสำเร็จและมีชื่อเสียงในวงการตั้งแต่ทศวรรษ 2000s และครองความนิยมเป็นศิลปินระดับท็อปของวงการเรื่อยมานับแต่นั้น แต่ในเรื่องความรักดูเหมือนเธอจะทำสำเร็จได้ไม่ถึงครึ่งของงานอาชีพ เรามาย้อนดูประวัติความรักของเธอกัน

โลเปซเข้าพิธีแต่งงานครั้งแรกกับโอจานี โนอา นักแสดงที่เธอรู้จักในร้านอาหารของกลอเรีย เอสเตฟาน ซึ่งโอจานีเคยทำงานเป็นบริกรที่นั่น หลังจากครองคู่และหย่าร้างกันแล้ว เขายังทำงานที่ร้าน Madres ของโลเปซ แต่ไม่กี่เดือนจากนั้นก็ถูกปลดออก ตามมาด้วยการฟ้องร้อง โอจานีไม่เคยไปถึงจุดพีคของงานแสดง โปรไฟล์ของเขามีประวัติผลงานเพียงไม่กี่เรื่อง ทุกวันนี้เขาหันมาเอาดีทางด้านฟิตเนส ชอบอวดชอบโชว์ตัวตนและซิกซ์แพ็กตามสื่อโซเชียล ทั้งในอินสตาแกรมและเฟซบุ๊ก ในแพลตฟอร์ม Only Fans เขายังโชว์มากกว่านั้นแลกเงินเพียงไม่กี่ดอลลาร์ โลเปซพูดถึงโอจานี โนอา รวมทั้งคริส จัดด์น้อยครั้งมาก ในหนังสารคดีประกอบทัวร์คอนเสิร์ต ‘It’s my Party’ (ระหว่างที่ยังเป็นคู่หมั้นกับอเล็กซ์ โรดริเกซ) เธอเล่าแค่ว่า “ฉันยังไม่เคยเข้าพิธีแต่งงานในโบสถ์อย่างจริงจังสักที ทั้งๆ ที่ฉันแต่งงานมาแล้วถึงสามครั้ง ครั้งแรกอยู่กันได้เก้าเดือน อีกครั้งสิบเอ็ดเดือน แต่ทั้งสองครั้งนั้นฉันไม่นับหรอก”

นักเต้นแบ็กกราวนฺด์เป็นสามีคนที่สอง และอย่างเป็นทางการระหว่างปี 2001 ถึง 2003 แต่ก่อนจะเลิกร้างกันโลเปซก็ออกเดทกับเบน แอฟเฟล็กเรียบร้อยแล้ว เรื่องรักดราม่านั้นถูกลืมไปนานแล้ว ทุกวันนี้คริส จัดด์แต่งงานใหม่และมีความสุขอยู่กับภรรยาและลูกสาวหนึ่งคน เขายังรักการเต้นเป็นชีวิตจิตใจ ตอนนี้ทำงานเป็นนักออกแบบท่าเต้นควบคู่กับการเป็นโปรดิวเซอร์ เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาเขาเคยไปโผล่ในรายการ ‘New Zealand’s Got Talent’ และซีรีส์ ‘Keeping Up With The Kardashians’ รูปร่างหน้าตาของเขายังไม่เปลี่ยนไปมากเท่าไหร่ และยังมีหนวดเครา รวมทั้งแว่นสะดุดตาเป็นเครื่องหมายการค้าของเขาอยู่เหมือนเดิม

จากคำบอกเล่าของโลเปซ ชีวิตคู่กับมาร์ก แอนโธนีเป็นชีวิตคู่ครั้งเดียวที่เธอยอมรับ ทั้งสองครองคู่กันยาวนานถึง 10 ปี และมีลูกด้วยกันเป็นแฝดสองคน-แม็กซ์ และเอมเม ก่อนแต่งงานกันในปี 2004 เธอเป็นเพื่อนกับมาร์กมาก่อน และความสัมพันธ์ฉันเพื่อนก็ยังคงอยู่จนถึงทุกวันนี้ โลเปซเคยให้สัมภาษณ์ในรายการโชว์ ‘The View’ ว่า “มีเหตุผลอย่างหนึ่งที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันไม่ได้ แต่เรายังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน และเป็นพ่อแม่ได้ดี เรารู้จักกันระหว่างการทำงาน เราเข้ากันได้ดีเวลาอยู่ด้วยกันบนเวที แต่มันก็แค่นั้น” ทั้งสองเลิกรากันด้วยดี ไม่ได้ทะเลาะเบาะแว้งกัน เมื่อปี 2020 มาร์ก แอนโธนีพบรักใหม่กับเอเวอลีน โลซาดา-ดาราทีวี และยังคงร้องเพลง แม้ไม่ประสบความสำเร็จเหมือนในอดีต

ภาพเขาคุกเข่าลงที่ชายหาดในบาฮามาสและยื่นแหวนเพชรมูลค่า 4.5 ล้านดอลลาร์เพื่อขอเธอแต่งงานกลายเป็นไวรัลเมื่อปี 2019 หลังจากนั้นโลเปซไปเปิดอกพูดในรายการของโอปราห์ วินฟรีย์ว่า จากประสบการณ์ในอดีตที่ผ่านมาทำให้เธอไม่อยากที่จะรีบแต่งงาน เธอวางแผนจะทำพิธีแต่งงานในโบสถ์อย่างจริงจัง ข้างฝ่ายอดีตนักกีฬาเบสบอลเองก็บอกสื่อว่ายังไม่ได้ตระเตรียมงานแต่ง เขายังหวั่นใจอยู่ด้วยซ้ำกับการเต้นรำในงาน เพราะคงสู้นักเต้นอย่างโลเปซไม่ได้ สุดท้ายโควิด-19 ก็ทำให้ทุกอย่างต้องเลื่อน และสุดท้ายข่าวการแยกทางของทั้งสองก็แพร่ออกมาเมื่อต้นปี 2021 หลังจากใช้ชีวิตร่วมกันมานานร่วม 5 ปี “เราตระหนักดีว่าเราเป็นเพื่อนกันน่าจะดีกว่า เราจะยังทำงานร่วมกันและสนับสนุนซึ่งกันและกันในธุรกิจและโครงการร่วมกันของเรา” เป็นประโยคยืนยันอย่างเป็นทางการของพวกเขา

ทั้งสองพบกันครั้งแรกในกองถ่ายหนังเรื่อง ‘Gigli’ ครั้งนั้นความรักปิ๊ง แต่หนังแป้ก ปี 2003 ทั้งสองเปิดเผยสัมพันธ์รักอย่างเป็นทางการ พร้อมแผนการแต่งงานในเวลาอันใกล้ โลเปซเล่าย้อนความหลังครั้งนั้นในบทสัมภาษณ์นิตยสาร‘People’ เพราะความกดดันมีมาก ทำให้งานแต่งของเธอกับแอฟเฟล็กต้องล่ม แม้ว่าเธอเชื่ออย่างหมดใจแล้วว่าเธอได้พบเจอคนที่ ‘ใช่’ แล้ว ปี 2004 ตำนาน ‘เบนนิเฟอร์’ ได้ปิดฉากลงอย่างเป็นทางการ ปีถัดมาแอฟเฟล็กแต่งงานกับเจนนิเฟอร์ การ์เนอร์ มีลูกด้วยกันสามคน และหย่าร้างกันในปี 2018 แล้วจู่ๆ เขาก็เป็นข่าวลมหวนกับโลเปซ หลังจากเธอประกาศแยกทางกับอเล็กซ์ โรดริเกซหมาดๆ แอฟเฟล็กกลับมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเธออีกครั้ง หลังจากห่างหายกันไปนานถึง 17 ปี แต่ครั้งนี้ทั้งสองลงเอยกันด้วยดี ความรักสุกงอมจนถึงขั้นได้เข้าพิธีแต่งงานกันในที่สุด