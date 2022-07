“ไฮโซบาส” โวยสายการบินอันดับ 1 ของโลก ทำกระเป๋าสูญหาย!? ระหว่างไปชมแฟชั่นแบรนด์ดังที่โมร็อกโก

โดยไฮโซบาสได้โพสต์ลงอินสตาแกรม @bsweetintoxication ว่า 4 วันผ่านไป ระบบการทำงานคือยัง Tracking อะไรไม่ได้เลย เราสองคนตั้งใจมากๆ ในการเตรียมตัว pack ทุกอย่างเพื่อจะไปทริปแฟชั่นโชว์ของ YSL ที่ Marrakech อยากจะทำทริปนี้ให้ออกมาดีที่สุด แต่เสียใจกับสายการบินที่เคลมตัวเองว่าเป็นสายการบินที่ดีที่สุดในโลก @qatarairways เสียใจที่ขนาดขากลับบุกไปถึงสำนักงานใหญ่ที่ประเทศการ์ต้าแต่คำตอบที่ได้ คือช่วยอะไรไม่ได้เลย ต้องช่วยตัวเอง ขอให้โทรไปที่สนามบิน Barcelona เพื่อทำการ double check กับ loss and found ที่นั้นก็ได้คำตอบว่าคนละหน่วยงานกัน คุณต้องติดต่อเองผ่านเว็บไซต์เอง ??? และต้องเสียค่า management fee ในการหากระเป๋าด้วยตัวเองผ่านเว็บไซต์อีก ใช่หรอ @qatarairways เราย้ำแล้วย้ำอีก 3 รอบจริงๆ เพราะโครตกลัวก่อนโหลดกระเป๋ากับ Ground staff ที่ไทยว่ากระเป๋าจะไม่หายแน่นๆ ใช่ไหม คำตอบคือ ลูกค้าไม่ต้องกังวลนะค่ะ หนูติด Tag First Class ให้เลย (ตามในคลิป) But, where is our luggages ????? เราเชื่อใจกับสายการบินนี้มาตลอดบินจนเป็น Platinum member

ยังไงก็ขอเอาใจช่วยให้ได้กระเป๋าคืนมาดั่งใจหวัง และนี่ก็เป็นอุทาหรณ์ว่า ไม่ว่าคุณจะบินคลาสไหน และสายการบินอะไร กระเป๋าก็สูญหายได้เหมือนกัน! OMGGGGGG

