เปิดตัว Caviar Corner แห่งแรกในเอเชีย! จำหน่ายคาเวียร์ระดับพรีเมียมจากฝรั่งเศส

เดอะ เพรสทีจ สโตร์ กรุงเทพฯ (The Prestige Store Bangkok) ร่วมกับเปโตรซิยง “Petrossian” หนึ่งในแบรนด์คาเวียร์ยอดนิยมที่สุดในโลกจากประเทศฝรั่งเศส ด้วยการวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์คาเวียร์ของ Petrossian ในรูปแบบค้าปลีกให้แก่กลุ่มลูกค้าทั่วไปและถือเป็นครั้งแรกในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย หลังจากก่อนหน้านี้ทาง Petrossian ได้มีการดำเนินกิจการร้านอาหารแนวบูติกสำหรับการเสิร์ฟคาเวียร์ของตนเองในมหานครปารีส มหานครนิวยอร์ก และนครลอสแอนเจลิส ซึ่งทุกแห่งล้วนได้รับการกล่าวถึงและยอมรับจนมีชื่อเสียงไปทั่วโลก

สำหรับ Caviar Corner by The Prestige Store ลูกค้าจะได้พบกับผลิตภัณฑ์ของ Petrossian หลากหลายรายการ โดยเฉพาะ Petrossian Caviar ที่มีกระบวนการคัดสรรและผลิตในแต่ละขั้นตอนอย่างพิถีพิถัน ตั้งแต่กระบวนการศึกษา วิจัย และเพาะเลี้ยงปลาสเตอร์เจียน (Sturgeon) เพื่อให้ได้ไข่ปลาที่มีความสมบูรณ์ในแต่ละสายพันธุ์ ก่อนที่จะนำมาผ่านกรรมวิธีการหมัก เพื่อให้ได้รสชาติมาตรฐานตามสูตรเฉพาะของครอบครัว Petrossian ที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นมานานกว่า 100 ปี

นอกจากนี้ เดอะ เพรสทีจ สโตร์ กรุงเทพฯ ยังได้มอบสุนทรียภาพแห่งศิลปะบนโต๊ะอาหาร ด้วยการนำเข้าผลิตภัณฑ์เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารและของตกแต่งจากทั่วทุกมุมโลกมาจัดจำหน่ายในประเทศไทยมากกว่า 10 แบรนด์ ซึ่งแต่ละแบรนด์ล้วนเป็นผลิตภัณฑ์ระดับไฮเอนท์ที่ได้รับการยอมรับในเรื่องของคุณภาพวัสดุ มาตรฐานการผลิตขั้นสูง และความวิจิตรงดงาม ที่ผ่านการรังสรรค์อย่างปราณีตจากช่างศิลป์ระดับโลกที่ถ่ายทอดภูมิปัญญามาอย่างยาวนาน อาทิ ผลิตภัณฑ์จากแบรนด์ Bernardaud, Christofle, Daum, Forge de Laguiole, J.L Coquet, Jars, Jaune de Chrome, Moser และ The Vista Alegre เป็นต้น

สำหรับผู้สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์คาเวียร์ Petrossian และผลิตภัณฑ์เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารได้แล้วที่ เดอะ เพรสทีจ สโตร์ กรุงเทพฯ (The Prestige Store Bangkok) ภายในเดอะ โอเรียลเต็ล อาเคด (The Oriental Arcade) โรงแรมแมนดาริน โอเรียลเต็ล กรุงเทพฯ หรือเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมทางออนไลน์ได้ที่ www.theprestige-store.com, Facebook และ Instagram: The Prestige Store Bangkok และ Facebook และ Instagram: Caviar Corner by The Prestige Store และ Line ID: @theprestigestore

