ประกาศแล้ว ผลโหวตรางวัลที่สุดของผลิตภัณฑ์บิวตี้ และสุดยอดแบรนด์ในดวงใจ 2022

งานประกาศรางวัลครั้งนี้ นำโดย ผู้บริหารห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ได้แก่ รวิศรา จิราธิวัฒน์ ประธานบริหารฝ่ายการตลาด, ธาพิดา นรพัลลภ ประธานบริหาร ฝ่ายบริหารสินค้ากลุ่มแฟชั่น และ ณัฐกาญจน์ สำราญกิจ ประธานบริหาร ฝ่ายบริหารสินค้ากลุ่มความงาม พร้อมด้วย 3 บิวตี้กูรู ตัวท็อปของวงการ ร่วมแนะนำผลิตภัณฑ์บิวตี้ที่ได้รางวัล ได้แก่ เอ็ม-พิรศุษม์ จาก เพจรีวิวครีมแพง, กานดา จาก เพจ Gandaganda และ ไปป์-บรม จาก ช่อง BoromV บรรยากาศในงานอบอวลไปด้วยความสนุกสนานและโชว์สุดอลังการ ประเดิมด้วย ปลาทอง-ธัญนันท์ The Voice 4 กับโชว์สุดพิเศษ Hall of Frame ตามด้วย ต่อ-ธนภพ ลีรัตนขจร มาในโชว์ชุด Beauty Beat และ เกรซ-กาญจน์เกล้า ด้วยเศียรเกล้า มาในโชว์ชุด Red Reflection โดยมีเซเลบริตี้ชั้นนำระดับเอลิสต์ อาทิ มนตร์ลดา พงษ์พานิช, สิตมน ผลดี, นลินี วรวงศ์วสุ, ม.ร.ว.จันทรลดา ยุคล, จรสพรรณ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา, ปัทมวดี เสนาณรงค์, แพรวปรียา ชุมสาย ณ อยุธยา, ศิลป์ศุภา อภิรักษ์ทานนท์, ดร.พิมพ์ขวัญ บุญจิตต์พิมล, ดร.มานะ เตชะไพฑูรย์, รพีพร วงศ์ทองคำ พร้อมกองทัพดารา อาทิ พีพี-กฤษฏ์ อำนวยเดชกร ในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์ของ ไบโอเธิร์ม ประเทศไทย, ก๊อต-จิรายุ ตันตระกูล, มุก-วรนิษฐ์ ถาวรวงศ์, กัน-อรรถพันธ์ พูลสวัสดิ์, มายด์-ณภศศิ สุรวรรณ, มะลิ-มาลินี โคทส์, นิหน่า-สุฐิตา ปัญญายงค์, แพทตี้-พิมพาภรณ์ เสริมพณิชกิจ, เดียร์น่า ฟลีโป และ กัปตัน-ชลธร คงยิ่งยง ร่วมงานอย่างคับคั่ง ณ Event Arena ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล แอท เซ็นทรัลเวิลด์

ทั้งนี้ ทางห้างเซ็นทรัลขอร่วมแสดงความยินดีกับที่สุดแห่งรางวัลที่แต่ละแบรนด์ได้รับทั้ง 15 รางวัล เพราะเชื่อว่าทุกเสียงของลูกค้ามีความหมายกับเรา โดยแบรนด์และผลิตภัณฑ์ที่ได้รางวัลทั้ง 15 รางวัล ได้แก่

หมวด Best Skincare 2022 รวม 6 รางวัล ได้แก่ Biotherm Life Plankton™ Elixir ได้รางวัล Best Serum, La Mer Crème de la Mer ได้รางวัล Best Moisturizer, SK-II Facial Treatment Essence ได้รางวัล Best Essence, Estee Lauder Advanced Night Repair Eye Concentrate Matrix Synchronized Multi-Recovery Complex ได้รางวัล Best Eye Cream, Three Balancing Cleansing Oil R ได้รางวัล Best Facial Cleanser และ Shiseido The Perfect Protector ได้รางวัล Best Sunscreen

หมวดเมคอัพ Best Make Up 2022 รวม 4 รางวัล ได้แก่ Dior Lip Glow ได้รางวัล Best Everyday Lipstick, Nars Light Reflecting Foundation ได้รางวัล Best Foundation, Laura Mercier Foundation Powder ได้รางวัล Best Powder, Lancome Grandiose Mascara ได้รางวัล Best Eye Liner & Mascara

หมวดน้ำหอม Best Fragrance 2022 รวม 2 รางวัล ได้แก่ Chanel Chance Eau Tendre Eau De Parfum ได้รางวัล Best Fragrance for Women และ Dior Sauvage Elixir ได้รางวัล Best Fragrance for Men

และ รางวัลพิเศษกับสุดยอดแบรนด์ในดวงใจ อีก 3 รางวัล ได้แก่ รางวัล Best Service Excellence ผู้ได้รับรางวัลได้แก่ CLARINS สุดยอดแบรนด์ที่ลูกค้าได้ลงคะแนน ที่ เคาน์เตอร์ใน Beauty Galerie ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลทุกสาขา, Best Seller ได้แก่ Dior สุดยอดแบรนด์ที่มียอดขายสูงสุดในแคมเปญ Central 75th Anniversary Beauty Awards 2022 และปิดท้ายที่รางวัล Best Customer’s Choice ได้แก่ Dior สุดยอดแบรนด์ในดวงใจที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุด