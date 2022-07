เอาใจสาวกนาฬิกา “Gaysorn Village” จัด Black Tie Dinner สุดเอ็กซ์คลูซีฟพร้อมเหล่าคนรักนาฬิกา

งดงามสมการรอคอย! เมื่อล่าสุด เกษรวิลเลจ (Gaysorn Village) ไลฟ์สไตล์เออร์บันวิลเลจแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย นำโดย ชาญ ศรีวิกรม์ ประธานกรรมการกลุ่ม เกษร พร็อพเพอร์ตี้ กรุ๊ป จัดงาน “Horological Society of Gaysorn” แลนด์มาร์กสำหรับคนรักนาฬิกาใจกลางเมืองกรุงเทพฯ ที่รวบรวมแบรนด์นาฬิการะดับโลกมาไว้ที่นี่ที่เดียว เพื่อสร้าง Like-minded community สำหรับผู้ที่หลงใหลในนาฬิกาหรู พร้อมตอกย้ำความเป็น Watch Destination ด้วยการจัดงานพรีวิวเปิดตัวนาฬิกาคอลเลกชั่นใหม่ล่าสุดบินตรงมาจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์และญี่ปุ่น นำทีมโดยกุลฉัตร ชาญเศรษฐิกุล Head of Watch and Jewelry Component นอกเหนือจากนั้นยังมี ดร.โอ๋ ปราโมทย์ เหรียญเจริญสุข กูรูนาฬิกาของเมืองไทย ในฐานะ Gaysorn Timepiece Advisor ผู้รับหน้าที่ในการบอกเล่าเรื่องราวมากมายของโลกแห่งเครื่องบอกเวลา พร้อมแนะนำเรือนเวลารุ่นใหม่ล่าสุดจากแบรนด์นาฬิกาชั้นนำมากมายในเกษรวิลเลจ พร้อมเผยโฉมเรือนเวลาและแอคเซสเซอรีจากทั้ง 11 แบรนด์ชั้นนำระดับโลก ไม่ว่าจะเป็น โบเวต์ (Bovet), เอชวายที (HYT), มอริซ ลาครัวซ์ (Maurice Lacroix), พาร์มิจิอานนี่ เฟลอร์ริเย่ร์ (Parmigiani Fleurier), ยูลิส นาแด็ง (Ulysse Nardin), คาร์ล เอฟ บุคเคอเรอร์ (Carl F. Bucherer), ซาร์การ์ (SARCAR), เออร์วิน แอนด์ แซทเลอร์ (Erwin & Sattler), แกรนด์ ไซโก (Grand Seiko), เลเป เอจทีนเธอร์ตี้ไนน์ (L’Epée 1839) และ บูเบน แอนด์ ซอร์เวก (Buben & Zorweg) ที่เกษรวิลเลจ

นับเป็นค่ำคืนที่สวยงานและประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก ภายในงานอบอวลไปด้วยเหล่าเซเลบริตี้คนรักนาฬิกาที่ได้มาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง อาทิ วุฒิรักษ์-โศรดา เดชะพงษ์พันธุ์, อภิรักษ์ จูตระกูล, สุรเดช-ธัญยรัตน์ ภาคปราบ, อังคณา เซร่า, อภิชาติ ชัยเจริญสุขเกษม, อภินันท์-จัสมิน สัจเดว์, ร้อยตำรวจเอก ชำนัญ อารีพันธุ์, ศัสตรี ศุขโชติ, พิบูลย์ ธนาวุฒิวศิน และท่านอื่นๆ อีกมากมาย

ชาญ ศรีวิกรม์ ประธานกรรมการกลุ่ม เกษร พร็อพเพอร์ตี้ กรุ๊ป กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ว่า “ในฐานะที่เกษรวิลเลจเป็นวอทช์เดสทิเนชั่นของคนรักนาฬิกาหรู เราจึงตั้งใจจัดงานนี้ขึ้นมาเพื่อแนะนำเรือนเวลาหรูที่เป็นอาร์ติซานพีซให้ทุกท่านได้ยลโฉมกันอย่างใกล้ชิด พร้อมยังได้รวมเอาแบรนด์นาฬิกาสุดเอ็กซ์คลูซีฟระดับโลกมาไว้ที่นี่อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็น แกรนด์ ไซโก เอโวลูชั่น ไนน์ (Grand Seiko Evolution 9), เวอร์ตูโซ เอจธ์ แชปเตอร์ ทู รีอิเมจินด์ (Virtuoso VIII Chapter Two Reimagined) จากโบเวต์ (Bovet) หรือเอ็กเซ็กคิวทีฟ ทูร์บิญอง ฟรี วีล (Executive Tourbillon Free Wheel) จากยูลิส นาแด็ง (Ulysse Nardin) และเรายังตอกย้ำความเป็นวอทช์เดสทิเนชั่นด้วย Exclusive Boutique แห่งเดียวในประเทศไทย อาทิ แกรนด์ ไซโก (Grand Seiko), ซาร์การ์ (SARCAR), คาร์ล เอฟ บุคเคอเรอร์ (Carl F. Bucherer), บูเบน แอนด์ ซอร์เวก (Buben & Zorweg) และมอริซ ลาครัวซ์ (Maurice Lacroix) นอกจากนี้เรายังมี AP House by Audemars Piguet แบรนด์นาฬิกาชื่อดังระดับโลกสัญชาติสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งนับเป็น AP House แห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และแห่งที่ 8 ของโลก หรือ Patek Philippe Customer Service”

“โศรดา เดชะพงษ์พันธุ์” เผยว่า“ชอบสะสมนาฬิกาเพราะนอกจากจะชอบแล้วก็เป็นเรื่องของการลงทุนด้วย ส่วนเรือนโปรดที่ใส่บ่อยๆ จะชอบเรือนที่ดูเท่แต่ใส่เป็นจิวเวลรีได้ด้วย ส่วนเรื่องการลงทุนจะเลือกที่ดีไซน์ที่มีเอกลักษณ์ ใส่แล้วสวยงาม และต้องเป็นรุ่นที่มีคุณค่าหายาก มีความต้องการในตลาดสูง”

ถัดมาที่ “ธัญยรัตน์ ภาคปราบ” เล่าว่า“เริ่มสะสมนาฬิกามา 8 ปีแล้ว เพราะเป็นได้ทั้งเครื่องประดับและการลงทุน เวลาเลือกจะดูจากดีไซน์เป็นหลัก ชอบแบบที่ประดับเพชรที่มีราคาสมเหตุสมผล ถ้าเป็นเรือนที่หยิบมาใส่บ่อยก็จะเก็บไว้ในตู้เก็บนาฬิกา แต่ถ้าไม่ค่อยได้ใส่ก็จะเอาไว้ในตู้เซฟ การทำความสะอาดจะส่งให้แบรนด์เป็นคนดูแลเพราะมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะอยู่แล้ว”

ปิดท้ายที่ “อภินันท์ สัจเดว์” เผยว่า“จะเลือกสะสมนาฬิกาจากเรื่องราวประวัติศาสตร์ความเป็นมาของแบรนด์ แรงบันดาลใจในการออกแบบแต่ละเรือน เพราะสิ่งเหล่านี้มีคุณค่าสามารถสร้างมูลค่าให้กับนาฬิกาได้ รวมถึงวัสดุที่เลือกใช้ในการผลิต ตอนนี้จะชอบสะสมพวกพ็อกเกตวอตช์ (นาฬิกาพก) เพราะราคายังไม่สูงมาก แต่ก็มีตลาดที่ให้ความนิยมอยู่ ซึ่งเป็นการลงทุนที่น่าสนใจมากครับ”

ร่วมสัมผัสประสบการณ์แห่งเรือนเวลาหรูระดับโลกได้แล้ววันนี้ที่ เกษรวิลเลจ (Gaysorn Village)