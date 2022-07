ศรีจันทร์ เปิดตัวเซรั่มอัพผิวกระจ่างใส

แบรนด์ศรีจันทร์ นำโดย รวิศ หาญอุตสาหะ จัดงาน “SRICHAND Way to Bright” เส้นทางสู่ความกระใส แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ Super C Brightening Intense Serum (ซุปเปอร์ ซี ไบร์ทเทนนิ่ง อินเทนซ์ เซรั่ม) ครั้งแรกของเซรั่มเนื้อแอมพลู อัพผิวกระจ่างใส ภายในงานได้ดาราหนุ่มคู่จิ้นซีรีส์คนดัง แม้ก - กรธัสส์ รุจีรัตนาวรพันธุ์ และ ณฐ - ณฐสิชณ์ เอื้อเอกสิชฌ์ มาร่วมพูดคุยปัญหาผิวหน้ากับการใช้ชีวิตประจำวัน และมีแพทย์หญิงธิดากานต์ รุจิพัฒนกุล (หมอผิง) มาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับการดูแล บำรุงสุขภาพผิวหน้าให้สวยกระจ่างใสทั้งภายในและภายนอก

รวิศ หาญอุตสาหะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ จำกัด กล่าวว่า “งาน SRICHAND Way to Bright ในวันนี้ นับว่าเป็นก้าวสำคัญอีก 1 ก้าวของศรีจันทร์ ที่มาตอกย้ำความมุ่งมั่นของเราในการที่จะพาแบรนด์ก้าวเข้าสู่การเป็น Beauty Solution โดยในวันนี้ ศรีจันทร์มีความยินดีที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์น้องใหม่ ในกลุ่ม SRICHAND Skin care นั่นคือ SRICHAND Super C Brightening Intense Serum เซรั่มที่ช่วยสร้างความสว่าง กระจ่างใสให้คนไทย โดยแบรนด์ไทย ที่อยู่คู่คนไทยมายาวนานและเข้าใจผิวของคนไทยเป็นอย่างดี โดย Super C Serum ตัวนี้จะช่วยฟื้นฟูผิวได้อย่างเร่งด่วน ด้วยเนื้อเซรั่มเข้มข้นแบบแอมพลู พร้อมสารสกัดจาก Super Fruit อย่างซีบัคธอร์น ที่มีวิตามินซีมากกว่าส้มถึง 10 เท่า ซึ่งเมื่อได้ผสานพลังกันกับ Active Ingredient อื่นๆ ที่คัดสรรกันเป็นอย่างดี ก็จะช่วยปรับสภาพผิวหน้าให้กระจ่างใส ลดเลือน ฝ้า กระ จุดด่างดำ แลดูจางลงใน 7 วัน ตอบสนองความต้องการของตลาดอย่างแท้จริง ผมอยากให้ทุกคนได้สัมผัสและทดลองจริง แล้วบอกต่อให้ด้วยนะครับ อยากผิวดีซุปเปอร์ใส ใช้ซุปเปอร์ซี”

แพทย์หญิงธิดากานต์ รุจิพัฒนกุล (หมอผิง) ผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์การชะลอวัย และกูรูด้านสุขภาพ กล่าวว่า “โดยเริ่มจากการดูแลจากภายใน ทั้งการพักผ่อน ลดความเครียด การดื่มน้ำ การออกกำลังกาย และการควบคุมดูแล ในการทานอาหารต่างๆ ค่ะ ทานผัก ผลไม้ที่มีวิตามิน C และ วิตามิน B3 เช่น มะละกอ ส้ม และกีวี รวมถึงตระกูลเบอรี่ เช่น เชอร์รี่, บลูเบอร์รี่, ราสป์เบอร์รี่ , เคพกูสเบอร์รี่ รวมถึงซีบัคธอร์น ราชาของตระกูลเบอร์รี่ ซึ่งมีวิตามินสูงมาก อุดมด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ เสริมให้ผิวพรรณแข็งแรง และลดเลือนริ้วรอย แต่ด้วยเป็นผลไม้ที่มีฤทธิ์เป็นกรด และมีรสชาติเปรี้ยวมาก ซึ่งไม่นิยมและไม่เหมาะในการนำมาทานสด แต่จะนำมาแปรรูปแบบของอาหารมาเป็นกลุ่มอาหารเสริม และผลิตภัณฑ์เพื่อการบำรุงผิวพรรณค่ะ วิตามิน B3 เป็นวิตามินที่ช่วยลดการอักเสบของผิวหนัง โดยเฉพาะบริเวณที่ถูกแสงแดด ความร้อน แสงไฟ แสงโทรศัพท์ ลดการเกิดร่องผิว หรือริ้วรอย และลดการสร้างเม็ดสีผิวให้มีสีเข้มขึ้น โดยพบมากในอาหารที่มีโปรตีนสูง พวกเนื้อสัตว์ ถั่ว ธัญพืช ไข่

ส่วนการดูแลจากภายนอก ควรหลีกเลี่ยงแสงแดดจัดๆ การอาบน้ำให้สะอาด การใช้น้ำเย็นล้างหน้า ปกป้องผิวด้วย การทาครีมกันแดด และทาครีมบำรุงผิวเป็นประจำสม่ำเสมอคะ และอีกหนึ่งวิธี คือการสครับผิว ด้วยวัตถุดิบจากธรรมชาติ ที่สามารถหาได้รอบตัว เพื่อขจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้ว และกระตุ้นให้สร้างเซลล์ผิวใหม่ขึ้นมาแทนทำให้ผิวหน้าเนียนนุ่ม สุขภาพดี และกระจ่างใสขึ้นด้วยค่ะ เช่น สครับผิวด้วยมะเขือเทศ มีฤทธิ์เป็นกรด AHA ที่จะช่วยสมานผิว ลดรอยเหี่ยวย่น และจุดด่างดำให้น้อยลง ทำให้ผิวกลับมาดูกระจ่างใสมากขึ้นคะ แต่ถ้าให้ดี ถ้าได้ ซีบัคธอร์น ราชาของตระกูลเบอร์รี่ มาแทนมะเขือเทศ จะดีกว่ามากเลยค่ะ แต่ในเมืองไทยค่อนข้างหายากมากและราคาสูง กุญแจสำคัญที่มีอยู่ ไข่ขาวและโยเกิร์ต คือ Vitamin B3 ที่จะช่วยยับยั้งการเกิดริ้วรอยและความหมองคล้ำของผิว สร้างความชุ่มชื้นและสว่างกระจ่างใสให้ผิวได้