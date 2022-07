แฟมิลี่ทริปอิตาลีของ “เจี๊ยบ-โสภิตนภา ชุ่มภาณี” คนถึงกรุงเทพฯ แล้วกระเป๋ายังเที่ยวอยู่!

ห่างหายจากการจัดทริปครอบครัวไปถึง 2 ปีกับอีก 4 เดือน เพราะสถานการณ์โควิด-19 ครั้งนี้พอมีโอกาสเหมาะ “เจี๊ยบ-โสภิตนภา ชุ่มภาณี” ผู้จัดคนดัง อดีตนักแสดงและพิธีกรมากฝีมือ จึงชวนสามี “เบียร์-ธิตินันท์ ชุ่มภาณี” และลูกชาย “น้องเบเน่” เดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศ เริ่มตะลุยอิตาลีกันก่อนเลย งานนี้ ทั้งกิน เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ เดินเล่นในเมืองดูตึกรามบ้านช่อง ชมวิวทิวทัศน์ กับรับประทานอาหารสไตล์อิตาลีแท้ๆ กันอย่างหนำใจ

เรียกว่าทริปนี้เป็นนาทีทองของคุณพ่อคุณแม่ของวัยรุ่นก็ว่าได้ เพราะต้องรีบไปเที่ยวกับน้องเบเน่ ก่อนที่น้องจะเป็นหนุ่มมากกว่านี้แล้วจะไม่ยอมไปด้วย โอกาสทองมาจึงต้องรีบคว้าเอาไว้ แถมยังได้น้องเบเน่เป็นช่างภาพจำเป็นถ่ายภาพคู่ให้สาวเจี๊ยบกับสามี แม้ว่าบางรูปน้องจะถ่ายให้ภายใน 1 วินาทีก็ตาม เรียกว่ายังไม่ทันตั้งท่าอะไรทั้งสิ้นเลยจ้า

เป็นทริปที่สาวเจี๊ยบได้รับความสุขใจเป็นที่สุด แม้ว่าจบทริปแล้ว กระเป๋าของเธอยังเที่ยวอยู่ที่อิตาลีก็ตาม เธอบอกว่า “กลับมานั่งรอกระเป๋าเดินทางอยู่กรุงเทพฯ แล้ว กระเป๋ายังไม่ตามเรามา ระหว่างนั่งเครื่องบินสายการบินต่างประเทศจากฟลอเรนซ์ ไปแฟรงก์เฟิร์ต นะคะ น่าจะเป็นเพราะพนักงานสนามบินทางโน้นไม่พอ แล้วคนบินเยอะมากๆ ขอให้เจอค่ะ”

“ถึงกระเป๋าจะยังไม่มา แต่ก็เป็น one of the most memorable trip ของเรา 3 คนอยู่ดี”

ดูจากภาพที่เธอโพสต์ยังรู้สึกได้ถึงความอบอุ่นของครอบครัวแบบเต็มๆ จริงๆ คร่า

Cr. jeabsopidnapa