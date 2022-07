2 คนดังท่องโลกนาฬิกาสุดล้ำ แชร์ทริคคอมพลีทลุคกับเรือนเวลาคู่ใจ

ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล เอาใจวอตช์เลิฟเวอร์ จัดมหกรรมนาฬิกาแห่งปี “CENTRAL THE ULTIMATE WATCH FAIR” ที่ชั้น 1 ห้างเซ็นทรัล ลาดพร้าว โดยบอสสาว ธาพิดา นรพัลลภ ประธานบริหารฝ่ายบริหารสินค้ากลุ่มแฟชั่น กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ยังคงได้รับความร่วมมือที่ดีจากพันธมิตรหลากหลายแบรนด์นาฬิกาชั้นนำทั้งไทยและต่างประเทศ ที่นำนาฬิกาทั้งกลุ่มลักชัวรี มิดเอนด์ แฟชั่น และสมาร์ทวอตช์ แบรนด์ LONGINES, GRAND SEIKO, RADO, ORIS, MAURICE LACROIX, FREDERIQUE CONSTANT, MIDO, SEIKO, CASIO, GARMIN ทั้งคอลเลกชันใหม่ล่าสุด ลิมิเต็ด อิดิชัน และรุ่นพิเศษที่เปิดตัวครั้งแรกภายในงาน รวมทั้งแบรนด์จิวเวลรี และแก็ตเจต มาให้ลูกค้าได้อัปเดตและเลือกซื้อก่อนใคร พร้อมโปรโมชันสุดเอ็กซ์คลูซีฟมากมาย และไฮไลต์สำคัญกับการท่องโลกนาฬิกาแบบ VIRTUAL เสมือนจริง 360 องศา สัมผัสกับประสบการณ์การชอปปิ้งรูปแบบใหม่ กับการปรับโฉมครั้งใหญ่ของแผนกนาฬิกา ชั้น 1 ห้างเซ็นทรัลลาดพร้าว กับคอนเซ็ปต์ ‘FUTURISTIC AND MILLENNIAL’ การเดินทางครั้งใหม่ของโลกแห่งกาลเวลา ที่ผสมผสานกลิ่นอายของความเป็นธรรมชาติไว้อย่างลงตัวในรูปแบบ “SHOP IN SHOP””

งานนี้ยังมีเซเลบริตีสายวอตช์เลิฟเวอร์ที่ขอมาอัปเดตเทรนด์ก่อนใคร! พร้อมแชร์ทริคคอมพลีทลุคสุดเก๋กับนาฬิกาคู่ใจ เริ่มที่เจ้าของแบรนด์เครื่องประดับสาว “จินต์-จงจินต์ จึงสุระ” เล่าถึงไลฟ์สไตล์ความชอบนาฬิกาของตัวเองว่า “ปกติจินต์จะชอบนาฬิกาที่เป็นเครื่องประดับได้ด้วย เน้นดีไซน์ที่ดูเรียบๆ ชอบทั้งสายหนัง สายสแตนเลส แนวมิดเอนด์ไปจนถึงกลุ่มลักชัวรี ที่สามารถแมตช์กับการแต่งตัวของเราในแต่ละวัน ส่วนเทคนิคการแมตช์ลุคการแต่งตัวก็จะดูที่สีของตัวเรือนหรือสายของนาฬิกา หลักๆ จะเน้นสีไวท์โกลด์ โรสโกลด์ หรือเยลโลโกลด์ ก็จะเทียบกับเสื้อผ้าที่เราสวมใส่ด้วยว่ามิกซ์แล้วแมตช์กันหรือเปล่า ถ้าจะเลือกชอปนาฬิกาจะอาศัยความชอบและถูกใจ เห็นแล้วนึกออกทันทีว่าจะเอาไปใส่คู่กับชุดไหนของเราได้บ้าง”

ต่อกันที่หนุ่มฮอตที่สลัดมาดนักแสดงสู่บทบาทใหม่สุดเท่ อย่าง “ผู้กองไอซ์-พิชพงศ์ โสมกุล” กล่าวว่า “การสวมใส่นาฬิกาของผมจะผสมผสานกันทั้งแบบลักชัวรีและแนวสปอร์ต โดยเลือกจากกิจกรรมในแต่ละวันด้วย และต้องดูว่าเราแต่งตัวอย่างไร อย่าง ชีวิตประจำวันของผมโดยหน้าที่การงานเราเป็นคนในเครื่องแบบ ดังนั้น จะเลือกนาฬิกาที่ให้ความรู้สึกทะมัดทะแมง คล่องตัว ดีไซน์เรียบง่าย แต่ถ้าวันหยุดมีกิจกรรมสนุกๆ แอดเวนเจอร์ ก็จะเลือกแนวสปอร์ต หรือถ้าไปทานข้าวนอกบ้านก็จะเป็นกลุ่มลักชัวรี คือเลือกให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ในวันนั้นๆ ส่วนเวลาเลือกซื้อผมจะเริ่มต้นจากความชอบก่อน แต่ถ้าเลือกเพื่อการเก็งกำไร ก็จะดูแบรนด์ที่ดูมีโอกาสทำราคาและเป็นที่นิยมในกลุ่มนักสะสมครับ”