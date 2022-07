“ช้างน้อย กุญชร ณ อยุธยา” ชวนร่วมออกแบบอนาคตกาแฟไทย

สมาคมกาแฟพิเศษไทย (SCATH Specialty Coffee Association of Thailand) จับมือ The Cloud จัดงาน “Thailand Coffee Fest 2022 ครั้งที่ 7” เตรียมมหกรรมกาแฟที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ วันที่ 14-17 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00-20.00 น. ณ อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 5-7 เมืองทองธานี

ณัฏฐ์รดา คุณะวิวัฒนานนท์ นายกสมาคมกาแฟพิเศษไทย (วาระ 2565-2566) กล่าวว่า สำหรับงานปีนี้จัดงานในคอนเซ็ปต์ ‘The Future ออกแบบอนาคตกาแฟไทย’ ที่ชวนคอกาแฟมาร่วมออกแบบอนาคตให้วงการกาแฟไทย มีก้าวต่อไปที่ยั่งยืน ล่าสุด ได้จัดกิจกรรม The Cloud Journey 10 : Future Farming ทริปเปิดสัมผัสประสบการณ์ไร่กาแฟ ที่ Nine One Coffee Organic Farm จ.เชียงใหม่ กับแนวคิด ‘วนเกษตร’ เพื่อเปิดโอกาสให้คนกาแฟได้มาเรียนรู้กระบวนการผลิตกาแฟ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ จนถึงปลายน้ำ ที่สร้างระบบนิเวศน์ทางธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อตอบคำถามว่าอนาคตของกาแฟจะเป็นอย่างไร และไร่กาแฟ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของทุกสิ่ง ดูแลคุณภาพกาแฟแบบไหน ถึงรักษารสชาติกาแฟให้ดีได้ทั้งวันนี้และวันหน้า”

ด้าน “ช้างน้อย กุญชร ณ อยุธยา” กก.ผจก.บจก.คลาวด์แอนด์กราวนด์ หนึ่งในผู้ร่วมจัดงานกล่าวว่า ‘The Future ออกแบบอนาคตกาแฟไทย’ เป็นการพูดถึงอุตสาหกรรมกาแฟพิเศษในโลกยุคใหม่ที่ทุกคนต้องปรับตัวผ่านแง่มุมต่างๆ เช่น แนวคิดการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืนเทคโนโลยีที่จะมาช่วยให้ชีวิตผู้คนดีขึ้น การร่วมมือกันข้ามศาสตร์ต่างๆ เพื่อเพิ่มมูลค่า และสร้างการเรียนรู้ระหว่างกัน เป็นต้น โดยได้ บึก-สุชาล ฉวีวรรณ ศิลปินไทยนักออกแบบป้ายที่หลงใหลในศิลปะ Glass Gilding เป็นผู้ออกแบบโปสเตอร์งานครั้งนี้ รวมไปถึงของที่ระลึกภายในงาน อย่าง แก้วกาแฟ ก็ได้ โยชิดะ โคเฮ หรือ Chalkboy ศิลปินระดับโลกชาวญี่ปุ่นมาวาดรูปให้”

ปิดท้ายที่นักแสดงหนุ่ม “เจษฎ์พิพัฒ ติละพรพัฒน์” กล่าวถึงไลฟ์สไตล์การดื่มกาแฟว่า “ชอบดื่มกาแฟมาก ทุกวันต้องดื่มอย่างน้อย 1 แก้ว กาแฟแก้วโปรดคือ อเมริกาโนเย็นแบบไม่หวานเลย ชอบดื่มกาแฟขมตามคุณพ่อ คุณพ่อจะดื่มเอสเพรสโซช็อต ท่านเคยบอกผมว่าถ้าดื่มแบบนี้เราจะได้รับรู้ถึงรสชาติกาแฟจริงๆ ผมเลยซึมซับมาจนถึงทุกวันนี้”