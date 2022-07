“ริโมว่า” เปิดตัวสองสีสันใหม่เอาใจนักเดินทางที่กำลังกลับมาคึกคักอีกครั้ง

ณ ริมขอบฟ้าของวันอันอบอุ่น

ได้เผยคอลเลกชันพิเศษ สะท้อนจิตวิญญาณบริสุทธิ์แห่งฤดูร้อน ในวันนี้เหล่านักเดินทางผู้เต็มเปี่ยมไปด้วยจุดมุ่งหมายสามารถเตรียมตัวพร้อมออกเดินทางล่วงหน้าไปกับสองเฉดสีพาสเทลเข้าชุดกันของกระเป๋าเดินทางรุ่น Essential, กระเป๋าอเนกประสงค์ทรง Tote รุ่น Never Still, กระเป๋าสะพายข้างรุ่น Personal Cross-Body Bag และเคสสำหรับโทรศัพท์ iPhone ลายลอนคลื่นอันเป็นเอกลักษณ์

ด้วยแรงบันดาลใจจากสถานที่ท่องเที่ยวและกลิ่นอายของเขตโพรวองซ์ในประเทศฝรั่งเศส สีกระเป๋าซัมเมอร์ล่าสุดนี้ออกแบบตามความประทับใจที่จะเติมเต็มความสุขสนุกสนานเข้าสู่ทุกคอลเลคชั่นของอุปกรณ์การเดินทาง โดยมาในเฉดสี Lavande อันเปี่ยมสไตล์ แต่ยังคงไว้ซึ่งความผ่อนคลาย กลิ่นของดอกลาเวนเดอร์เป็นที่รู้จักกันดีในด้านความรู้สึกสงบและผ่อนคลาย

ส่วนอีกเฉดสีคือ Citron สีอันเปี่ยมไปด้วยพลังเหลือล้นตามแบบฉบับสีเหลืองพาสเทล ช่วยเติมความสดชื่นอันเรียบง่ายเหมือนได้จิบน้ำมะนาวเย็นๆ ดับกระหายช่วงหน้าร้อน ทั้งสองเฉดสีร่วมกันสร้างให้เกิดคอลเลกชันใหม่อันน่ารื่นรมย์ที่สามารถสะท้อนประสบการณ์ของผู้คนที่มีต่อหน้าร้อน นอกจากนี้ยังมีชุดสติกเกอร์สีรุ้งสไตล์ป๊อปที่เข้าชุดกันกับความสดใสของสองสีใหม่ สำหรับตกแต่งกระเป๋าอีกด้วย

โดยรู้จักกันดีในฐานะกระเป๋าเดินทางที่ผลิตจากวัสดุโพลีคาร์บอเนตเป็นครั้งแรกของโลก ริโมว่า รุ่น Essential คือเครื่องยืนยันถึงคุณภาพอันยอดเยี่ยมในด้านการออกแบบและวิศวกรรมการผลิตจากประเทศเยอรมนี ซึ่งคอลเลกชันสีสันล่าสุดนี้ได้รับการจับคู่สีอย่างเชี่ยวชาญ ระหว่างเฉดสีม่วงอ่อน Lavande และเหลืองมะนาว Citron ที่เข้าคู่กันอย่างลงตัว ตั้งแต่ความมันเงาจากกระเป๋าด้านนอก ไปจนถึงตราป้ายสัญลักษณ์ และล้อกระเป๋า ซึ่งผลิตขึ้นด้วยความเชี่ยวชาญด้านเทคนิค จนสัมผัสได้ถึงนวัตกรรมอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่อยู่ทั่วทุกซอกมุมของกระเป๋า ทั้งคันชักที่ปรับระดับได้ และระบบล้อ Multiwheel ช่วยให้มั่นใจกับประสบการณ์การเดินทางแบบไร้ขอบเขต

นอกจากคอลเลกชัน Essential นี้แล้ว ยังมาพร้อมกับกระเป๋าสำหรับใช้ในชีวิตประจำวันรวมถึงแอกเซสเซอรี่ ซึ่งได้รับการคัดสรรมาเป็นอย่างดีในโทนสีเดียวกัน อย่างกระเป๋าอเนกประสงค์ทรง Tote รุ่น Never Still Tote Large ขนาดใหญ่ ในโทนสีเหลือง Citron ภายในกระเป๋ามีพื้นที่สำหรับจัดเก็บของใช้ส่วนตัวที่มีความกว้างขวาง มาพร้อมกับช่องกระเป๋าซิปที่สามารถถอดออกได้ ส่วนกระเป๋ารุ่น Never Still Tote Medium ขนาดกลาง ในโทนสีม่วง Lavande จะมีขนาดเล็กกว่า มาพร้อมกับสายสะพายไหล่สามารถปรับระดับความยาวได้ และภายในเป็นซิปทั้งหมด กระเป๋าทั้ง 2 แบบ ผลิตขึ้นที่ประเทศอิตาลี ตัดเย็บด้วยหนังฟูลเกรนและผ้าแคนวาส ไม่เพียงเท่านี้ยังมีเคสสำหรับโทรศัพท์มือถือ iPhone ที่เข้าชุดกัน ในโทนสีม่วง Lavande พร้อมวางจำหน่ายสำหรับ iPhone 13 Pro และ iPhone 13 Pro Max

ในเอเชียนั้นนักเดินทางสามารถค้นพบกระเป๋าสะพายข้างทรงครอสบอดี้ รุ่น RIMOWA Personal Polycarbonate Cross-Body Bag ในโทนสีม่วง Lavande ซึ่งเป็นกระเป๋าที่มีขนาดกะทัดรัด แต่ให้ความแข็งแรงทนทานและน้ำหนักเบา มาพร้อมกับสายสะพายหนังสีม่วงเข้ม และภายในยังมีช่องเก็บของอย่างเป็นระเบียบ ด้วยช่องใส่การ์ดสามช่อง ช่องเก็บของสองช่องแบบไม่มีซิป และช่องเก็บของหนึ่งช่องที่รูดซิปได้

เริ่มวางจำหน่ายแล้วตั้งแต่วันนี้ โดยกระเป๋าเดินทางคอลเลกชัน RIMOWA Essential สองสีใหม่ล่าสุด มี 3 ขนาดด้วยกัน คือ RIMOWA Essential Cabin in Lavande หรือ Citron, RIMOWA Essential Check-In L in Lavande หรือ Citron, RIMOWA Essential Trunk Plus in Lavande หรือ Citron มาพร้อมกับกระเป๋าอเนกประสงค์ทรง Tote ในรุ่น RIMOWA Never Still Tote Medium in Lavande และ RIMOWA Never Still Tote Large in Citron และเคสโทรศัพท์ RIMOWA Polycarbonate Groove Case for iPhone 13 Pro หรือ 13 Pro Max in Lavande และชุดสติกเกอร์สีรุ้ง the Iridescent Sticker Set มีวางจำหน่ายที่ร้านริโมว่าทุกสาขาทั่วโลก และช่องทางออนไลน์ที่ RIMOWA.com ส่วนกระเป๋าสะพายข้าง RIMOWA รุ่น Personal Polycarbonate Cross-Body Bag in Lavande จะมีจำหน่ายเฉพาะในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก