พาราไดซ์ พาร์ค ชวนสายอาร์ท มาช้อปงานคราฟต์สุดเก๋

พาราไดซ์ พาร์ค ศูนย์การค้าในเครือเอ็ม บี เค ขอเอาใจคนรักงานคราฟต์ งานอาร์ท มาช้อปเพลิน ๆ ใน งาน Paradise Park Craft In Heart Art In Love 2022 พบกับบูธร้านค้างานคราฟต์ หลากหลายดีไซน์ และงานหัตถศิลป์ หัตถกรรมไทยสุดเก๋ กว่า 40 ร้านค้า อาทิ Fine Art Studio ห้องเย็บผ้าภาวนาเบิกบาน The Stamp Maker Life forest Studio และ Baan Chang Design พร้อมพูดคุยกับศิลปินงานอาร์ทชื่อดังมากประสบการณ์ อาทิ “ครูปู” สโรช กาญจนะวณิชย์ “ครูนกกี้” เนตรชนก รัตตะมณี จากเพจนกกี้ คราฟ เป็นต้น

ภายในงานยังมีกิจกรรม Workshop ที่น่าสนใจ เช่น การสอนร้อยสร้อยข้อมือหินอาเกตดรูซี่ การทำพวงกุญแจเสื้อกะเหรี่ยงจากผ้าพิมพ์ใบไม้ การสอนทำเครื่องประดับจากดิน การสอนทำเบสิคจิ้มเฟลท์ทำเป็นเข็มกลัดกรอบหนัง D.I.Y เย็บและตกแต่งสมุดโน้ตแบบง่าย ๆ และเพ้นท์กระถางเซรามิก เป็นต้น

สนใจเข้าร่วมกิจกรรม กดรับสิทธิ์ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ผ่าน MBK PLUS (จำกัดจำนวน 250 สิทธิ์ ตลอดงาน) รับสิทธิ์ร่วม Workshop งานคราฟต์ ฟรี! เรียกว่ามางานเดียวครบทุกสิ่ง เพลินกับการช้อป จัดเต็มความรู้กับเหล่ากูรูที่มาเติมเต็มแพชชั่นพร้อมจุดไอเดียเก๋ให้คุณ ในการสร้างสรรค์ผลงานและนำไปต่อยอดสร้างรายได้ต่อไป งาน Paradise Park Craft In Heart Art In Love 2022 จะมีระหว่างวันพุธที่ 13 – วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.30 น. – 21.00 น. ที่ บริเวณ ชั้น 1 ลานรอยัลพาร์ค พลาซ่า ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค