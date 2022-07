เอ๋ นนทกานต์ แนะเทคนิค เลือกเครื่องหอมบ้านเป็นของขวัญให้คนรู้ใจ

เครื่องหอมสำหรับบ้านเป็นอีกหนึ่งไอเท็มที่คนมักจะเลือกซื้อเป็นของขวัญให้แก่กันในโอกาสต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นวันเกิด วันครบรอบ และโอกาสสำคัญๆ โดยเฉพาะการเลือกเครื่องหอมที่ถูกกับจริตผู้รับ ทั้งสไตล์การใช้งาน กลิ่นที่ชื่นชอบ เรียกได้ว่าบ่งบอกถึงการเอาใจใส่และเลือกเฟ้นมาอย่างดี ยิ่งจะทำให้ผู้รับประทับใจมากเป็นทวีคูณ

เมซอง แบร์เช่ ปารีส (Maison Berger Paris) ผู้นำเครื่องหอมบ้านระดับพรีเมียมจากฝรั่งเศส พร้อมสร้างอากาศบริสุทธิ์ให้ทุกมุมในบ้าน ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในช่วงเวลาพิเศษ เชิญชวนทุกท่านมาเลือกซื้อเครื่องหอมสำหรับบ้านเพื่อส่งมอบความหอมให้แก่คนที่คุณรัก ด้วยผลิตภัณฑ์เครื่องหอมสำหรับบ้านที่นอกจากจะเป็นของขวัญทรงคุณค่าจากผู้ให้สู่ผู้รับแล้ว ยังสามารถช่วยสร้างบรรยากาศแห่งความสุขและความสดชื่น มีคุณสมบัติด้าน Aroma Therapy เพื่อสร้างความสมดุลทางอารมณ์

เอ๋ นนทกานต์ ทัพพะรังสี อึง แนะนำเทคนิคในการเลือกตะเกียงน้ำหอมและกลิ่นหอมให้เหมาะกับผู้รับ ว่า “การส่งมอบความหอมสำหรับห้องหรือภายในบ้านให้แก่คนรู้ใจ เพื่อน คนในครอบครัว หรือคนรักนั้น ถือเป็นความแปลกใหม่ ทำให้ผู้รับรู้สึกเซอร์ไพร์ส นับเป็นมิติใหม่ของการมอบของขวัญผ่านตัวตะเกียงที่มีการออกแบบให้สวยงามแปลกตา เป็นศิลปะอีกรูปแบบหนึ่ง ขณะเดียวกันก็สามารถส่งกลิ่นหอมผ่อนคลายอารมณ์ได้อีกด้วย

“สำหรับเทคนิคในการเลือกน้ำหอมให้ตรงใจผู้รับ ควรเริ่มจากการศึกษาและสังเกตพฤติกรรม รสนิยมความชอบ งานอดิเรก หรือแม้กระทั่งการแต่งหน้าและการแต่งกายของผู้รับเสียก่อน หากผู้รับเป็นผู้หญิงจ๋าทั้งสาวหวานและสาวเมคอัพจัดเต็ม อาจคาดเดาเบื้องต้นได้ว่าน้ำหอมกลุ่ม Dream of Flowers และ Dream of Fruits น่าจะโดนใจ ในขณะที่กลุ่มผู้หญิงเหมือนกัน แต่กลับชอบความอ่อนเบา ไม่ปรุงแต่งมากนัก มักเลือกสไตล์การแต่งหน้าโทนเกาหลีหรือญี่ปุ่น น่าจะเหมาะกับน้ำหอมกลุ่ม Sweet Dreams ส่วนคนที่ชอบเดินทางท่องเที่ยว รักธรรมชาติ มีบุคลิกสนใจสิ่งต่างๆ หรือชอบค้นหา ชอบเล่นกีฬา ผจญภัย ก็สามารถเลือกน้ำหอมกลุ่ม Dream of Exploration หรือ Dreams of Freshness ไปมอบให้คนที่รักได้ ส่วนคุณผู้ชายก็อย่าเพิ่งน้อยใจไป เพราะน้ำหอมกลุ่ม Oriental Dreams ซึ่งสะท้อนบุคลิกมั่นคง สุขุม หรือแม้แต่ผู้หญิงที่เป็นสาวมั่นก็สามารถตอบสนองความต้องการด้วยกลิ่นนี้ได้เช่นกัน”

และอีกหนึ่งปัจจัยในการเลือกกลิ่นน้ำหอม นอกจากจะมองถึงความรื่นรมย์แล้ว ยังสามารถมองไกลไปถึงกลิ่นที่ช่วยบำบัดอารมณ์ให้สมดุลได้อีกด้วย ซึ่งคุณเอ๋ นนทกานต์ เสนอความเห็นว่า ความลับของกลิ่นหอมจากเมซอง แบร์เช่ ปารีส ที่ซ่อนอยู่ในความหอม ก็คือคุณสมบัติในการบำบัดร่างกายและจิตใจด้วยกลิ่นนั่นเอง