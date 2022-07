คนดังโดนคดีทำร้ายร่างกายผู้อื่น และสดๆ ร้อนๆ กับ "ริคกี มาร์ติน"

ตอนนี้ยังไม่มีใครหาตัว ริคกี มาร์ติน เจอ แต่ตัวแทนของเขาออกมาให้สัมภาษณ์ปฏิเสธข้อกล่าวหาว่า ไม่เป็นความจริง น่าจะมีการกุเรื่องขึ้นเพื่อสร้างความเสื่อมเสียให้ราชาเพลงลาติน

เหตุการณ์ฟ้องร้องครั้งนี้ เกิดขึ้นหลังจาก รีเบคกา ดรักเคอร์ อดีตผู้จัดการส่วนตัวของริคกี ยื่นฟ้องเรียกเงินมากกว่า 3 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากนักร้องดัง โดยบอกว่าในช่วงปี 2014-2018 และ 2020-2022 ริคกี ทำรายได้ได้เป็นล้านๆ ดอลลาร์ แต่ไม่จ่ายค่าคอมมิสชั่นให้เธอเท่าที่ควรจะได้

นอกจากนี้ ยังบอกว่า ริคกี เป็นเจ้านายสุดห่วยที่ชอบเอาเปรียบลูกจ้าง เขามักจะข่มขู่ และพยายามบังคับให้เธอเซ็นสัญญาทาสอยู่เรื่อยๆ

ไม่รู้ว่าสองเหตุการณ์นี้จะเกี่ยวข้องกันหรือไม่ หรือเป็นเพียงแค่ความบังเอิญมาเกิดขึ้นใกล้ๆ กันเท่านั้น

ในอดีตที่ผ่านมา มีคนดังๆ จำนวนมาก ที่มีประวัติใช้ความรุนแรง ถูกจับในข้อหาทำร้ายร่างกาย…

ในปี 2010 เมล กินสัน ยอมรับสารภาพหลังจากถูกจับให้ข้อหาทำร้ายร่างกายภรรยาของเขาในขณะนั้น ออกซานา กรีกอเรวา เขายังเคยถูกจับในปี 2006 ในข้อหาเมาแล้วขับ หลังจากที่เขาไปพูดจาเหยียดหยามชาวยิวจนแทบหมดอนาคตในวงการบันเทิงไปเลย

นักแสดงนำเรื่อง Milk ถูกจับในข้อหาทำร้ายร่างกายอย่างรุนแรงต่ออดีตภรรยาขณะนั้น อย่าง มาดอนนา ฌอน เพนน์ ยังเคยติดคุก 33 วัน จากเหตุการณ์ที่เขาไปชกหน้าช่างภาพคนหนึ่ง

ไม่ได้มีแต่ผู้ชายที่นิยมความรุนแรง ผู้หญิงอย่างสเตซีย์ แดช ก็เคยถูกจับกุมในปี 2019 หลังจากที่ใช้กำลังตบตีสามีของเธอเอง ระหว่างการทะเลาะเบาะแว้งกันอย่างรุนแรงในรัฐฟลอริดา นักแสดงจากเรื่อง The Clueless ยื่นขอประกันตัว และได้รับการปล่อยตัวในวันรุ่งขึ้น เธอยังยื่นคำแก้ต่างให้ตัวเองว่า ไม่ได้กระทำความผิดดังที่ถูกกล่าวหา

เอมมา รอเบิร์ตส ถูกจับในแคนาดาในข้อหาใช้ความรุนแรงในครอบครัว ด้วยการทุบตีแฟนหนุ่ม อีวาน ปีเตอร์ส ซึ่งทั้งคู่ร่วมแสดงในซีรีส์ American Horror Story ตอน Coven ด้วยกัน

ในปี 2009 คริส บราวน์ ถูกจับข้อหาทุบตีทำร้ายร่างกายภรรยาในขณะนั้น คือ ริอันนา ก่อนจะเข้าน่วมงานประกาศร่างวัลแกรมมี คริส มักจะพัวพันกับความรุนแรง โดยในปี 2013 เขาก็ถูกจับหลังไปชกชายคนหนึ่งที่มาขอถ่ายรูปคู่

ในปี 2009 นีกแสดงนำจากซีรีส์ Two and a Half Men ถูกจับฐานใช้ความรุนแรง หลังจากพยายามบีบคอภรรยา บรูค มุลเลอร์ ชาร์ลี ชีน ยังเคยถูกจับในปี 1996 ข้อหาทำร้ายร่างกายแฟนสาวของตัวเอง

เมื่อปี 1998 นางแบบสาว คาร์เมน อีเลคทรา ถูกจับหลังเกิดกรณีพิพาทระหว่างเธอกับสามีขณะนั้น อย่าง เดนนิส ร็อดแมน ดารานักบาสเกตบอลเอ็นบีเอ

นอกจากถูกจับพร้อมอดีตภรรยา ในกรณีพิพาทปี 1998 แล้ว เดนนิส ร็อดแมน ยังเคยถูกดำเนินคดีข้อหาตบตีภรรยา หลังจากเห็นอดีตแฟนหนุ่มคนหนึ่งของคาร์เมนในทีวี นอกจากนี้ ในปี 2003 และ 2008 เขาก็ถูกจับในข้อหาทำร้ายร่างกายอีก 2 ครั้ง 2 ครา

นักแสดงนำเรื่อง True Romance ถูกจับข้อหาใช้ความรุนแรงในปี 1997 และต้องติดคุกอยู่ 57 วัน นอกจากนี้ คริสเตียน สเลเตอร์ยังเคยถูกจับข้อหามียาเสพติดในครอบครอง รวมทั้ง ข้อหาทุบตี และขมขู่ด้วยอาวุธร้ายแรง

นักร้องนำวงกัน แอนด์ โรสเซส มีประวัติถูกจับมากมายหลายครั้ง โดยในต้นทศวรรษ 90s แอกเซล โรส และอดีตภรรยา สเตฟานี ซีย์มัวร์ ออกมาฟ้องกันและกัน ต่างก็ฟ้องว่าอีกฝ่ายใช้ความรุนแรง หลังจากการพิจารณาคดี ศาลตัดสินว่า แอกเซล ต้องจ่ายให้สเตฟานี 400,000 ดอลลาร์

ไม่น่าเชื่อว่า นักดนตรีนิวเอจสุดหวาน ยานนี จะเคยถูกจับฐานใช้ความรุนแรงเช่นกัน ในปี 2006 นั่นเป็นครั้งเดียวที่เขาเคยทำผิดกฎหมาย

นักแสดงจาก No Country for Old Men ถูกจับข้อหาใช้ความรุนแรง ในปี 2004 เขายังเคยถูกจับในปี 2013 ข้อหาเมาในที่สาธารณะ

หนุ่มน้อยใน Terminator 2 โตขึ้นมาถูกจับข้อหาใช้ความรุนแรง ในปี 2012 นอกจากนี้ เอดเวิร์ด เฟอร์ลอง ยังเคยถูกจับข้อหาเมาแล้วขับ คุกคาม และตบตีคนอื่น

นักแสดงหน้าหวาน ซาชา มิตเชล ถูกจับข้อหาใช้ความรุนแรงกับภรรยา ในปี 1996 อย่างไรก็ตาม เขาให้การในศาลว่า เขาทำไปเพื่อปกป้องลูกๆ ที่ถูกทำร้ายร่างกายโดยแม่ที่เมายา สรุปว่า เขาได้สิทธิ์ในการเลี้ยงดูลูกๆ โดยลำพัง

ประธานของ เอชบีโอ คริส อัลเบรชต์ ถูกจับฐานใช้ความรุนแรง ในปี 2007 ซึ่งไม่ว่าข้อกล่าวหาจะเป็นจริงหรือไม่ แต่หลังจากนั้น เขาก็ได้ลาออกจากตำแหน่งผู้บริหารของช่องเอชบีโอ

มหาเศรษฐีนักธุรกิจ วิลเลียม อิงแกรห์ม โคช ถูกจับข้อหาใช้ความรุนแรง พยายามฆ่า ข่มขู่ และทุบตี ในปี 2000