Waste in Space คว้าอันดับ 1 จิตรกรรมเอเซีย พลัส ครั้งที่ 10

บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ประกาศผลการประกวดจิตรกรรมเอเชีย พลัส ครั้งที่ 10 ภายใต้หัวข้อ “ ศิลป์ ธรรม นำนวัต ” (Art and Dharma Leading to Innovation) โดยมีคณะกรรมการ อาทิ ดร.ก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน), ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง, ศาสตราจารย์เมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ,ศาสตราจารย์เกียรติคุณพิษณุ ศุภนิมิตร ศาสตราจารย์ถาวร โกอุดมวิทย์, อาจารย์สมศักดิ์ รักษ์สุวรรณ และดร.พัชร สุระจรัส ให้เกียรติเข้าร่วมการตัดสินในครั้งนี้ โดยรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่ ผลงาน “ Waste in Space” ของ “ชัยชนะ ลือตระกูล” โดยผลงานที่ได้รับรางวัลและได้รับเลือกให้ร่วมแสดงทั้งหมดจะถูกนำไปจัดแสดงนิทรรศการ ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฏาคม- 1 สิงหาคม 2565 ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพ ฯ