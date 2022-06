เที่ยวฤดูฝนบนเกาะลันตา ที่ ‘พิมาลัย รีสอร์ท แอนด์ สปา’ สวรรค์แห่งการผจญภัย

"พิมาลัย รีสอร์ท แอนด์ สปา" (Pimalai Resort & Spa) ลักชัวรี่รีสอร์ตแห่งแรกบนเกาะลันตาที่ผสานแรงบันดาลใจจากธรรมชาติเข้ากับความเหนือระดับ จนได้รับการขนานนามว่าเป็น “สวรรค์ลับแห่งการพักผ่อน” (Secret Sanctuary) รอต้อนรับผู้มาเยือนด้วยห้องพักสุดหรู บริการสุดเอ็กซ์คลูซีฟ และธรรมชาติอันร่มรื่นแล้ว พร้อมมอบประสบการณ์ผจญภัยไม่รู้จบ โดยผู้เข้าพักที่ “พิมาลัย” สัมผัสความสวยงามของเกาะลันตาในช่วง Green Season กับทัวร์กิจกรรมที่มีให้เลือกหลากหลาย..

"ถ้ำมรกต" และ "เกาะไหง" สัมผัสสวรรค์แห่งท้องทะเลอันดามัน ว่ายน้ำเข้าถ้ำมรกตระยะทาง 70 เมตร เพื่อไปค้นพบลากูนสีเขียวมรกตสุดอันซีนที่ซ่อนตัวอยู่ในถ้ำ จากนั้นไปต่อที่ “เกาะไหง” เกาะที่เปรียบเสมือนอัญมณีแห่งทะเลอันดามัน แหวกว่ายน้ำทะเลสีเขียวใส ดูปะการัง และอิ่มอร่อยกับมื้อเที่ยงบนเกาะไหง ที่มีหาดทรายขาวละเอียดและเป็นส่วนตัว

"เกาะตะละเบ็ง" และ "ชุมชนเมืองเก่า” สัมผัสประสบการณ์การล่องเรือสู่ "เกาะตะละเบ็ง" เกาะหินปูนอันน่าทึ่งกลางทะเลอันดามัน พายเรือคายัคชมทัศนียภาพโดยรอบที่เป็นหน้าผาหินอันโดดเด่น โดยเฉพาะเวลาที่แสงแดดสาดส่องจะเห็นลายหินที่มีความสวยงามชัดเจน ส่วนนักสำรวจผู้กล้าหาญสามารถพายเรือเข้าไปในถ้ำที่ซ่อนอยู่ เพื่อค้นพบภูมิทัศน์สุดอะเมซิ่ง ปิดท้ายด้วยการไปเดินเล่น "ชุมชนเมืองเก่า" ชมพิพิธภัณฑ์ชุมชนเกาะลันตา เยี่ยมเยียนวิถีชีวิตอันมีเสน่ห์ และชิมอาหารซีฟู้ดท้องถิ่นที่เหมือนยกทะเลมาเสิร์ฟแบบสด ๆ สุดฟิน

ล่องเรือแจว หรือ กอนโดลา แห่ง “ทุ่งหยี่เพ็ง” ล่องเรือดื่มด่ำกับบรรยากาศของธรรมชาติ ที่มีทั้งสายน้ำ ผืนป่า แสงและเสียงยามเช้า ยามบ่าย ยามเย็น หรือยามค่ำคืนที่มีแสงจันทร์เจิดจ้าในคืนขึ้น 15 ค่ำ พร้อมจิบชาและของว่างในท้องถิ่นของ “บ้านทุ่งหยีเพ็ง” ชุมชนเล็ก ๆ ที่เงียบสงบ โอบล้อมด้วยธรรมชาติทั้งป่าเขาและป่าโกงกาง เหมาะสำหรับผู้คนที่ต้องการพักผ่อน และให้ธรรมชาติช่วยทำให้จิตใจได้ผ่อนคลาย

“พิมาลัย รีสอร์ท แอนด์ สปา” ซึ่งรีสอร์ตสุดหรูขนาด 250 ไร่ เป็นรีสอร์ตแบรนด์ไทยระดับ 5 ดาวแห่งแรกบนเกาะลันตา ตั้งอยู่บนอ่าวกันเตียง ครอบคลุมพื้นที่ ตั้งแต่ภูเขาจนถึงชายหาดติดทะเลอันดามันที่ทอดยาวด้านหน้ารีสอร์ตถึง 900 เมตร ล้อมรอบด้วยธรรมชาติอันร่มรื่น และอบอวลไปด้วยเสน่ห์การตกแต่งแบบไทยภาคใต้ (Low Rise Southern Style) และบริการอันอบอุ่นซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาวเกาะลันตา ประกอบด้วยห้องพักรวม 121 ห้อง มีให้เลือกหลายรูปแบบตั้งแต่ห้องดีลักซ์ (Deluxe Room) ห้องสวีท (Suite Room) ไปจนถึงวิลล่าบนเนินเขา (Hillside Ocean View Pool Villa) มองเห็นทิวทัศน์ของอ่าวบากันเตียงอย่างชัดเจน ยังมีกิจกรรมมากมายให้ผู้เข้าพักได้เติมเต็มความสุขทุกย่างก้าว ไม่ว่าจะเป็น สระว่ายน้ำขนาดใหญ่ 3 แห่ง, ฟิตเนสครบวงจร, โยคะสตูดิโอ, เวทีมวยไทย, สนามเทนนิส, สนามบาสเก็ตบอล, คิดส์คลับ, และคลาสทำอาหาร รวมถึง “พิมาลัยสปา” สปาที่ได้รับรางวัลระดับโลกด้วยเทคนิคการบำบัดแบบดั้งเดิมผสานความร่วมสมัย โดยใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติของไทย โดดเด่นด้วยการออกแบบศาลานวดที่ไม่เหมือนใครด้วยคอนเซปต์ “ศาลาเจ็ดยอด” และจากุซซี่กลางป่าที่รังสรรค์มาเป็นพิเศษสำหรับการผ่อนคลายอย่างแท้จริง

“พิมาลัย” ยังได้รับการเสนอชื่อให้เป็นรีสอร์ตที่ดีที่สุดอันดับ 2 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จากรางวัล "World's Best Awards" ของ Travel + Leisure ในปี 2564 และเป็นหนึ่งใน "โรงแรม 500 อันดับแรกแห่งปี" ประจำปี 2565 และ “เป็นโรงแรมที่ดีที่สุดในประเทศไทย” โดยการโหวตของสมาชิก Tripadvisor Travellers' Choice Best of the Best 2022

Green Season โปรโมชั่น “Thai Resident + We Travel Together” เราเที่ยวด้วยกันสำหรับชาวไทยโดยเฉพาะ จองและเข้าพักได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน พ.ศ. 2565

- ห้อง Deluxe ราคา 2,372 บาทต่อคืน, Hillside Ocean View Private Pool Villa One Bedroom 6,600 บาทต่อคืน

- เข้าพัก 3 คืน จะได้รับสิทธิพิเศษสุดคุ้มค่า ห้องพักพร้อมบริการรับ-ส่งจากสนามบินนานาชาติกระบี่ และอาหารเช้าทุกวัน ห้อง Deluxe ราคา 4,743 บาทต่อคืน, Hillside Ocean View Private Pool Villa One Bedroom ราคา 11,520 บาทต่อคืน

- สำหรับผู้ที่ชอบ Road Trip ขับรถไปเอง และวางแผนที่จะไปเกาะลันตาในช่วงวันธรรมดา จะได้รับชุดอาหารค่ำฟรี 2 เซ็ต ได้แก่ Exotic Thai Set & Andaman Seafood Set ห้อง Deluxe ราคา 7,255 บาทต่อคืน, Hillside Ocean View Private Pool Villa One Bedroom ราคา 12,330 บาทต่อคืน

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “พิมาลัย รีสอร์ท แอนด์ สปา” หรือจองการเข้าพักได้ที่ pimalai.com อีเมล booking@pimalai.com โทร. 02 320 5500 LINE: @pimalai