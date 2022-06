เก็บกระเป๋าไปชมการแข่งขันเรือใบนานาชาติ "เคปพันวา โฮเทล ภูเก็ต เรซวีค 2022"

การแข่งขันเรือใบนานาชาติระดับภูมิภาคชั้นแนวหน้าที่มีเส้นทางเดินเรือรอบเกาะที่สวยงาม และชื่นชมทัศนียภาพที่งดงามของการล่องเรือในภูเก็ตในช่วงกรีนซีซั่น เคปพันวา โฮเทล ภูเก็ต เรซวีค ได้จัดอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 19 แล้ว โดยมีบริษัท มีเดีย บิสซิเนส เซอร์วิส จำกัด เป็นผู้จัดงาน ร่วมกับโรงแรมเคปพันวา ภูเก็ต, โรงแรมแคนทารี เบย์ ภูเก็ต รวมทั้งได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,การกีฬาแห่งประเทศไทย, สมาคมแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสปอนเซอร์อีกมากมาย โดยเป็นการจัดกิจกรรมแข่งขันเรือใบบริเวณนอกชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะภูเก็ตจำนวน 4 วัน และกิจกรรมปาร์ตี้ชายหาดจำนวน 4 คืน ณ โรงแรมเคปพันวา ภูเก็ต โดยแบ่งการแข่งขันเป็น 6 ประเภท คือ ไออาซี​ เรซซิ่ง ซีโร่ (IRC Racing Zero), ไออาซี เรซซิ่ง 1(IRC Racing I), ไออาร์ซี ครูซซิ่ง (IRC Cruising), มัลติฮัลล์ เรซซิ่ง (Multihull Racing), ไฟเออร์ฟลาย 850 (Firefly 850 Sports One Design) และพอล์ส 600 (Pulse 600) มีเรือเข้าร่วมแข่งขันประมาณ 22 ลำ รวมนักแล่นเรือใบและผู้ติดตามกว่า 200 คน จากกว่า 25 ประเทศทั่วโลก อาทิ ออสเตรเลีย แคนาดา ญี่ปุ่น จีน เดนมาร์ก อังกฤษ นิวซีแลนด์ ฯลฯ

ในปีนี้ การลงทะเบียนของเรือที่เข้าแข่งขันหลังการเปิดประเทศดูคึกคักและมีสมัครเข้ามาทุกวัน มีผู้สนใจจำนวนมากจากต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาแข่งขันด้วยการเช่าเรือท้องถิ่น โดยเฉพาะเรือขนาดใหญ่ ขณะนี้มีเรือกว่า 21 ลำยืนยันเข้าร่วมแข่งขันแล้ว อาทิ เรือ Team Hollywood, เรือ Let’s Get It On, เรือ APW Endeavour of Whltby, เรือ Sakura, เรือ Bonza, เรือ Voodoo, เรือ Twin Sharks ฯลฯ และคาดว่าจะมีเรือมาลงทะเบียนเพิ่มก่อนการแข่งขันเริ่มขึ้นอย่างแน่นอน

ในด้านของสถานที่จัดงานนั้น โรงแรมเคปพันวา ภูเก็ต เป็นโรงแรมที่เหมาะมากกับการเป็นสถานที่จัดการแข่งขันเรือใบนานาชาติ เนื่องด้วยความโดดเด่นในเรื่องโลเคชั่นและความหรูหราของที่พัก มีชายหาดส่วนตัวด้านหน้าโรงแรม และท่าเรือส่วนตัวซึ่งสะดวกต่อการจอดเรือและการขึ้นลงเรือของลูกเรือ มีพื้นที่จัดกิจกรรมในสวนของโรงแรม นอกจากนั้นยังสามารถเข้าพักได้ที่โรงแรมแคนทารี เบย์ ภูเก็ต ซึ่งเป็นโรงแรมในเครือเดียวกัน ทั้งยังเป็นผู้สนับสนุนหลักและเจ้าภาพการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย รวมทั้งการบริการระดับ 5 ดาว สิ่งเหล่านี้มีส่วนช่วยผลักดันในด้านมาตรฐานการจัดการแข่งเรือใบขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง

ภูมิภัทร นาวานุเคราะห์ ผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว ในเครือเคป แอนด์ แคนทารี โฮเทลส์ กล่าวว่า “เป็นที่ทราบกันดีว่าการแข่งขันแล่นใบเป็นกีฬาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ และภูเก็ตเปรียบเหมือนศูนย์กลางการล่องเรือยอช์ทของทวีปเอเชีย การจัดแข่งเรือในประเทศไทยแต่ละครั้งสามารถดึงดูดนักแล่นเรือและผู้ติดตามมากถึง 300 – 2,000 คนให้มาพำนักอยู่ที่จุดหมายปลายทางนี้เป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์หรือยาวนานกว่านั้น จึงเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นโดยตรงจากการจับจ่ายใช้สอยด้านที่พัก อาหาร เครื่องดื่ม และความบันเทิงต่างๆ”

“ปีนี้เราภูมิใจและยินดีที่จะได้ต้อนรับนักแข่งเรือและเพื่อนๆ จากทั่วทุกมุมโลก ซึ่งจะมาพักทั้งที่โรงแรมเคปพันวา ภูเก็ต และโรงแรมแคนทารี เบย์ ภูเก็ต และมาเข้าร่วมการแล่นเรือใบในช่วงกรีนซีซั่น (Green Season) ซึ่งเป็นช่วงที่ชายทะเลของภูเก็ตส่วนใหญ่มีคลื่นสูงลมแรง แต่ในฝั่งชายทะเลตะวันออกที่จัดการแข่งขันเคปพันวา โฮเทล ภูเก็ต เรซวีค มีคลื่นลมที่ราบเรียบ สามารถเล่นน้ำ ล่องเรือได้ ในปีที่ผ่านๆ มา ก่อนช่วงการระบาดของไวรัสโควิด-19 นั้นเราได้รับคำชื่นชมอย่างมากจากผู้เข้าร่วมงานนี้ ทั้งในเรื่องที่พัก อาหารและเครื่องดื่ม การจัดเลี้ยงต่าง ๆ รวมทั้งการบริการ หวังว่าการแข่งขันในครั้งที่ 19 ซึ่งจะจัดในช่วงปลายเดือนมิถุนายนถึงต้นเดือนกรกฎาคม 2565 นี้ จะเต็มไปด้วยความสนุกสนาน และได้รับความสำเร็จในทุกๆ ด้านเพื่อต้อนรับการเปิดประเทศอีกครั้ง”