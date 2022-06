Peace For All โปรเจกต์เสื้อยืดการกุศล คอลเลกชันเสื้อยืด UT เพื่อสันติภาพ

โปรเจกต์นี้ได้รับความร่วมมือของผู้นำระดับโลกในแวดวงต่างๆ ทั้งแวดวงศิลปะ ดีไซน์ วรรณกรรม วิทยาศาสตร์ และกีฬา ตั้งเป้าหมายร่วมระดมทุนผ่านการวางจำหน่ายเสื้อยืด UT โดยบริษัท ฟาสต์ รีเทลลิ่ง จำกัด บริษัทแม่ของยูนิโคล่จะบริจาครายได้จากการขายในสัดส่วนมากกว่า 20% ของเสื้อแต่ละตัวแก่องค์กรการกุศลระดับนานาชาติ 3 องค์กร ได้แก่ สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR), องค์การแพลน อินเตอร์เนชันแนล (Plan International) และองค์การช่วยเหลือเด็ก (Save the Children) เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความยากจน การแบ่งแยก ความรุนแรง ความขัดแย้ง รวมถึงภัยพิบัติทางธรรมชาติ

เสื้อยืดถือเป็นไอเทมสุดพิเศษที่ช่วยปลดปล่อยความคิดของผู้สวมใส่และเปิดพื้นที่ให้แสดงความคิดต่อโลก ยูนิโคล่ยังคงมองหาโอกาสว่าเสื้อยืดเหล่านี้จะสามารถส่งต่ออะไรในอนาคตได้บ้าง ที่จะสามารถทำให้ผู้คนใช้ชีวิตร่วมกันอย่างปลอดภัย สร้างความสงบสุข และร่วมเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้น ทางยูนิโคล่เองจะดำเนินการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ และโปรโมทกิจกรรมเหล่านี้ไปทั่วโลกอีกด้วย

นอกจากนี้ ยูนิโคล่ยังได้รับการสนับสนุนในโปรเจกต์ Peace For All จากเหล่าศิลปินชื่อดังจากแขนงต่างๆ ทั้งหมด 5 ท่านที่เคยมีผลงานร่วมกับทางแบรนด์ มาร่วมออกแบบเสื้อยืด สโลแกนและงานดีไซน์ส่วนตัวที่จะสะท้อนความหมายของความสงบสุข โดยกำหนดวางจำหน่ายพร้อมกันทั่วโลกในวันนี้เป็นต้นไป ตลอดระยะเวลาในการทำโปรเจกต์นี้ ยูนิโคล่ได้รับการสนับสนุนด้านบวกจากผู้คนมากมาย และจะเดินหน้าสร้างสรรค์ผลงานเสื้อยืดการกุศล Peace For All ต่อไป