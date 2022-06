ชมงานกราฟฟิตี้และสตรีทอาร์ต ในนิทรรศการศิลปะสื่อผสม "What's behind the street"

เพื่อร่วมขับเคลื่อน ‘ศิลปะบนท้องถนน’ ที่รายล้อมอยู่ในความเป็นชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อมโดยรอบ ซึ่งเต็มไปด้วยพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ ช่วยเติมแต่งอารมณ์ ความรู้สึก และจิตใจของผู้คนที่มักจะพบเห็นตามพื้นที่สาธารณะและถนนหนทางต่างๆ เซ็นทรัล: ดิ ออริจินัล สโตร์ (Central: The Original Store) ร่วมกับ Asin, Jecks และ Pakorn 3 ศิลปินแนว Urban Art ชั้นนำของเมืองไทย สร้างสีสันงานศิลป์ให้เมืองกรุง ภูมิใจเสนอนิทรรศการศิลปะสื่อผสม “What's behind the street” ซึ่งถือเป็นการร่วมงานกันครั้งแรกโดยสามศิลปินผู้สร้างผลงานชิ้นใหม่ล่าสุดโดยเฉพาะในการแสดงงานครั้งนี้ เพื่อบอกเล่าถึงเรื่องราวความเจริญของย่านเจริญกรุงและพื้นที่ใกล้เคียง ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนผ่านของยุคสมัย สู่การเริ่มต้นใหม่ในยุคปัจจุบัน ทั้งเป็นการสื่อสารคุณค่าทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีอัตลักษณ์ของย่านนี้ ซึ่งถือเป็นสถานที่ยอดฮิตที่มีชีวิตชีวาที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย ผ่านมุมมองและแนวคิดที่หลากหลายในรูปแบบงานศิลป์ ทั้งงานกราฟฟิตี้และสตรีทอาร์ต ผสมผสานไลฟ์สไตล์อันเป็นเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันของตัวศิลปิน พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าชมและจับจองผลงานที่นำมาจัดแสดงในครั้งนี้ได้ ตั้งแต่วันนี้-10 กรกฎาคม 2565 ณ พื้นที่จัดนิทรรศการและกิจกรรม ชั้น 4 เซ็นทรัล: ดิ ออริจินัล สโตร์

What’s Behind the Street เป็นการนำเสนอภาพถนนเจริญกรุงยุคปัจจุบัน ผ่านมุมมองของ 3 ศิลปิน Urban Art แนวหน้าของเมืองไทย Asin, Jecks และ Pakorn เพื่อหวังผลักดันการทำงานศิลปะให้เป็นมากกว่าการแสวงหาผลกำไร และสะท้อนความคิดของศิลปินแต่ละคนต่อย่านเจริญกรุงและบริเวณใกล้เคียง โดยแรงบันดาลใจมาจากแนวคิดของกลุ่มศิลปินที่ต้องการสะท้อนให้เห็นถึงความเจริญของถนนเจริญกรุง ซึ่งเป็นถนนหลักสายแรกของกรุงเทพฯ หรือที่เรียกกันในสมัยก่อนว่าพระนคร ตัวถนนตัดผ่านใจกลางเมืองกรุงเทพฯ ในสมัยก่อน ทำให้ทิศทางการพัฒนาตัวเมือง เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ เพราะการคมนาคมช่องทางหลักเปลี่ยนจากทางน้ำเป็นทางบก ถนนเจริญกรุงจึงสำคัญต่อธุรกิจและความเจริญของกรุงเทพฯ ในอดีตมาก ก่อนจะถูกถนนสายอื่นลดทอนความสำคัญไปตามกาลเวลา

ผลงานที่จัดแสดงครั้งนี้เป็นงานศิลปะสื่อผสมแนว Urban Art หลากหลายรูปแบบ ทั้งที่เป็นงานสีสเปรย์ งานเพ้นท์ ภาพพิมพ์ และงาน Character Design สร้างเป็นรูปภาพ ลวดลาย สีสันที่ซับซ้อน แสดงถึงเอกลักษณ์ตัวตนของศิลปินแต่ละคน ที่ล้วนสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ทั้งหมด รวมถึงสะดุดตากับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะกราฟฟิตี้ (Graffiti) ชิคๆ คูลๆ ในรูปแบบ wall art ภาพที่เกิดจากการพ่นด้วยสีสเปรย์ลงบนผนัง บริเวณชั้น 4 เซ็นทรัล: ดิ ออริจินัล สโตร์ ซึ่งเป็นเทคนิคหนึ่งของงานสตรีทอาร์ต สร้างเสริมให้ผู้ชมได้เรียนรู้แนวคิดและเกิดแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ในสไตล์ของของตนเอง และนอกจากนี้ยังมีผลงาน NFT Art หรือที่เรียกว่า Non-Fungible Token ซึ่งเป็นการซื้อ-ขายศิลปะรูปแบบใหม่บนโลกออนไลน์จาก Jecks มาจัดแสดงและขายในงานอีกด้วย

มาร่วมค้นหาว่าศิลปินแต่ละคนมีมุมมองอย่างไรต่อความเป็นมาของถนนเจริญกรุงได้ ในนิทรรศการศิลปะสื่อผสม “What’s Behind the Street” ตั้งแต่วันนี้-10 กรกฎาคม 2565ณ พื้นที่จัดนิทรรศการและกิจกรรม ชั้น 4 เซ็นทรัล: ดิ ออริจินัล สโตร์ วันอังคารถึงอาทิตย์ ตั้งเเต่เวลา 10.00 – 18.00 น. งานนี้เข้าชมฟรีตลอดการจัดงาน