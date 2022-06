บรรยากาศงานแต่ง "ขุนพล อิสสระ" ควงแฟนสาวเข้าสู่ประตูวิวาห์สุดร่มรื่น

เข้าสู่ประตูวิวาห์เรียบร้อยไปอีกคู่กับไฮโซหนุ่มเนื้อหอม "ขุนพล อิสสระ" หลังจากที่คุกเข่าขอแฟนสาวแต่งงานสุดโรแมนติกริมทะเลไปเมื่อปลายปีที่แล้ว ล่าสุดก็มาได้ฤกษ์ดีเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2565 จัดงานวิวาห์กับ "เอิน-อรชพร รุจิชลาดล" แฟนสาวในบรรยากาศอบอุ่น ธีมเขียว ขาว เย็นสบายตาจนลืมอากาศร้อนๆ ของเมืองไทยไปเลย

ซึ่งงานนี้นอกจากร่มรื่นด้วยบรรยากาศสวนของสถานที่จัดงานแล้ว ด้านความคึกคักของงานก็ชื่นมื่นไม่แพ้กัน เพราะทางคุณพ่อ-โอฬาร อิสสระ ของฝ่ายเจ้าบ่าว นำขบวนยกขันหมากมาขอเจ้าสาวก็ดูจะมีความสุขเป็นพิเศษที่ได้เห็นลูกชายคนโตเป็นฝั่งเป็นฝา

สำหรับ ขุนพล อิสสระ ไฮโซเนื้อหอม โปรไฟล์เริ่ดนั้น ก่อนหน้านี้เขาเคยเป็นหนุ่มฮอตที่สาวๆ หมายปอง เคยมีข่าวกับดาราในวงการหลายคน เขาเป็นทายาทหมื่นล้านของคุณโอฬาร อิสสระ นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชื่อดังกับ คุณวิไล อิสสระ มีพี่น้อง 4 คน โดยเขาเป็นพี่ชายคนโต และน้องๆ โดยชื่อของทุกคนมีความเก๋คือขึ้นต้นด้วยคำว่า "ขุน" หมดเลย ได้แก่ ขุนพล อิสสระ, ขุนพักตร์ อิสสระ, ขุนรัช อิสสระและขุนทัพ อิสสระ โดยช่วงหลังๆ เขายังช่วยคุณพ่อดูแล Issara Estates Winery ไร่องุ่นสุดหรูควบคู่กับบูทีคโฮเทลที่เขาใหญ่ และยังนั่งตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการที่ The Issara Co., Ltd. อีกด้วย

