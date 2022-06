สายรุ้งสุดปังจาก American Eagle เติมความสุขสนุกสนาน เป็นกระบอกเสียงให้ชาว LGBTQ+

คอลเลคชั่นสายรุ้งสุดปังจาก American Eagle นี้จะค้นหาความสุขสนุกสนาน และอิสระในการเป็นตัวของตัวเอง อีกทั้งยังคงเป็นกระบอกเสียงให้กับกลุ่ม LGBTQ+ และยังคงสนับสนุนแนวเสียงของคนรุ่นใหม่ ผู้ซึ่งใช้ความสร้างสรรค์เป็นแรงขับเคลื่อนสิ่งต่าง ๆ โดยจับมือกับ Maia ศิลปินสาวอายุน้อยที่มาพร้อมกับความสดใสและกีต้าร์อูคูเลเล่คู่ใจ ผุ้เป็นหนึ่งในอินฟลูเอนเซอร์สายดนตรี/ไลฟ์สไตล์ ในโลกโซเชียลมีเดีย ที่รู้จักกันในนาม mxmtoon เธอได้แบ่งปันมุมมองและเรื่องราวของเธอผ่านการร่วมงานกับแบรนด์ American Eagle ในครั้งนี้ โดยออกแบบเป็นลวดลายกราฟฟิกบนเสื้อยืดสไตล์ unisex จำนวน 5 แบบและแจ็กเก็ตยีนส์อีก 1 ตัว ลายกราฟฟิกเหล่านี้สื่อถึงความหลากหลายทั้งด้านแนวคิด การแสดงความเห็น อารมณ์ และประสบการณ์ที่หลากหลาย

