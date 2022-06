คนดังร่วมเอ็กซ์คลูซีฟแฟชั่นโชว์ Vintel x Beauty Gems

วินเทล (Vintel) แบรนด์ลักชัวรีเลานจ์แวร์ ร่วมกับ บิวตี้ เจมส์ (Beauty Gems) แบรนด์อัญมณีอันดับหนึ่งของไทย จัดแฟชั่นโชว์สุดเอ็กซ์คลูซีฟครั้งแรก ในคอนเซ็ปต์ The Luxury Runway PAJAMAS with DIAMOND" เปิดตัวคอลเลกชัน Vintel Gorgeous เสื้อผ้าลักชัวรีเลานจ์แวร์ โดย แนน-รัตติยา วรรัตน์ ครีเอทีฟ ไดเรกเตอร์ แบรนด์ Vintel จับคู่โชว์กับเครื่องเพชรสุดอลังการจากคอลเลกชันไฮจิวเวลรี โดย หนึ่ง-สุริยน ศรีอรทัยกุล พร้อมยลโฉมสร้อยคอประดับทัวร์มาลีน The La-Orng Bua (ละอองบัว) น้ำหนักรวม 136 กะรัต โดยมี ดร.เมนี่-ภาดาภัสสรณ์ ภาดาพิลาสธานันทร์, แพม-สิริน ศรีอรทัยกุล, เพิร์ล-บุญญาภา ศรีอรทัยกุล, จี๊ด-อสิตา วิมลไชยจิต, จารุนันท์ ทวีปัญญา, อิงค์วสา กุลสุรวิศ ฯลฯ มาเดินแบบร่วมกับ 2 นักแสดงดัง อย่าง ทับทิม-อัญรินทร์ ธีราธนันพัฒน์ และ สกุล-กัญญาภัค พงษ์ศักดิ์ ณ The Event Hall ชั้น 3 เซ็นทรัลชิดลม

แนน-รัตติยา เผยว่า การคอลแลบอเรชันกับ Beauty Gems ครั้งนี้ เกิดจากไอเดีย Luxury Stayhome All day & night ซึ่งได้มาจากไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไปในยุค New Normal ที่กิจกรรมส่วนใหญ่ของคนยุคนี้ เคยชินกับการทำกิจกรรมที่บ้าน บางคนครีเอตลุคใหม่ๆ อยู่บ้าน แต่ก็ยังแฝงไว้ซึ่งความหรูหรา สามารถหยิบเครื่องเพชร อัญมณีต่างๆ มาสวมใส่ แต่ยังคงไว้ซึ่งความสวมใส่สบาย และคล่องตัว จึงได้พูดคุยกับหนึ่ง-สุริยน และเกิดไอเดีย ว่า ชุด Loungewear กับ ผู้หญิงเป็นของคู่กัน เช่นเดียวกัน ผู้หญิงกับเครื่องเพชรและอัญมณี การจัดงานครั้งนี้จึงมองว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่ น่าสนุก ตื่นเต้น และ ยังไม่เคยเห็นใครทำมาก่อน

ส่วนคอลเลกชันเครื่องประดับไฮจิวเวลรี หนึ่ง-สุริยน Managing Director of Beauty Gems ได้นำเครื่องเพชรเซ็ตใหญ่ อย่าง สร้อยคอประดับทัวร์มาลีน The La-Orng Bua น้ำหนัก 136 กะรัต และเพชรหนัก 40 กะรัต และไฮไลต์ เรือจำลองพระที่นั่งอนันตนาคราช ทำด้วยทองคำและอัญมณีต่างๆ เช่น ทับทิม แซฟไฟร์ มรกต โมราขาว และโมราเขียว รวม 615 กะรัต มาจัดแสดง