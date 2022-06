พาเหรดลูกดาราคนดัง ตอนนี้โตๆ เป็นหนุ่มเป็นสาวกันหมดแล้ว!

ลูกชายคนโตของร็อกเกอร์ อย่างทอมมี ลี กับนางแบบทรงโต พาเมลา แอนเดอร์สัน เกิดเมื่อเดือนมิถุนายน 1996 แบรนดอน โทมัส ลี ปัจจุบันอายุ 26 ปีแล้ว เขาเคยมีผลงานในเรียลลิตี้โชว์ของเอ็มทีวี The Hills: New Beginnings และหนังของเน็ตฝลิกซ์ Sierra Burgess Is a Loser

บุตรสาวคนโตของนักแสดงรางวัลออสการ์ เจมี ฟอกซ์ เกิดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 1994 ตอนนี้อายุ 28 เธอดำเนินรอยตามพ่อเรียบร้อยแล้ว และมีผลงานออกมาในปี 2019 เป็นหนังสยองเกี่ยวกับฉลาม 47 Meters Down: Uncaged

ลูกสาวของ เอริค รอเบิร์ตส์ นักแสดงผู้เข้าชิงออสการ์ และเป็นหลานสาวของ จูเลีย รอเบิร์ตส์ เกิดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 1991 เอมมา รอเบิร์ตส์ มีผลงานแสดงตั้งแต่ 10 ขวบ เรื่อง Blow และได้บทนำในหนังช่องนิคเคโลเดิน เรื่อง Unfabulousในวัยขึ้นเลขสาม เอมมากำลังสร้างชื่อให้ตัวเองใน We're the Millers, Scream Queens และ American Horror Story

ลูกสาวสองคนของ ซิลเวสเตอร์ สตอลโลเน กับเจนนิเฟอร์ ฟลาวิน เกิดเมื่อเดือนสิงหาคม 1996 และเดือนมิถุนายน 1998 ทั้งคู่เป็นอินฟลูเอ็นเซอร์คนดังในโซเชี่ยลมีเดีย โดยซิสติน เริ่มมีผลงานแสดงใน 47 Meters Down: Uncaged แล้ว

เกิดเมื่อเดือนกรกฎาคม 1998 มายา ฮอว์ค เป็นลูกสาวของอุมา เทอร์แมนกับอีธาน ฮอว์ค ตอนนั้นมีผลงานแสดงในซีรีส์ของเน็ตฝลิกซ์ อย่าง Stranger Things และยังมีหนังของ เควนติน ตารันติโน เรื่อง Once Upon a Time in Hollywood

ลูกสาวของ แคร์รี ฟิชเชอร์ และไบรอัน ลอร์ด (หลานเดบบี เรย์โนลด์กับเอดดี ฟิชเชอร์) เกิดในลอสแองเจลิสเมื่อเดือนกรกฎาคม 1992 ไม่น่าแปลกใจที่เธอจะมีชื่อแสดงในหนัง Star Wars ถึง 3 ภาค (ตามแม่มากองถ่าย) แล้วยังมีผลงานแสดงซีรีส์ อย่าง American Horror Story และหนังตลกปี 2019 Booksmart

ลูกคนเดียวของ คอร์ตนีย์ คอกซ์กับเดวิด อาร์เก็ตต์ เกิดในเดือนมิถุนายน 2004 ในวัยยังไม่ถึง 20 โคโค่ เริ่มเดินตามรอยแม่ในอาชีพนักแสดง โดยมีผลงานละครเวทีเรื่อง Rent กับ The Addams Family

แมดดอกซ์ แพกซ์ ซาฮารา ชีโล นอกซ์ และวิเวียน โชลี-พิตต์ เผลอแป๊บเดียวจะกลายเป็นหนุ่มเป็นสาวกันหมดแล้ว แม้ว่าจะไม่มี ‘แบรงเจลินา’ อีกต่อไปแล้ว แต่ลูกๆ ของแองเจลินา โชลีกับแบรด พิตต์ ก็ดูแฮปปี้ ดี๊ด๊ากันดี และยังสนุกสนานกับการเดินทางท่องโลกตามคุณแม่

ลูกชายของ บริดนีย์ สเปียร์ส ตอนที่แต่งงานกับ เควิน เฟดเดอร์ไลน์ เกิดในปี 2005 และ 2006 สองหนุ่มโตกันเร้วเร็ว เผลอแป๊บเดียวสูงกว่าแม่แล้วจ้า

ลูกสาวคนโตของเดมี มัวร์และบรูซ วิลลิส เกิดในปี 1988 รูเมอร์เป็นลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น เธอดำเนินรอยตามพ่อแม่แสดงทั้งหนังทีวี ภาพยนตร์ ละครเวที นอกจากนี้ ยังชนะเลิศในรายการ Dancing with the Stars ซีซั่น 20 อีกด้วย

โซอี อิซาเบลลา คราวิตซ์ ลูกสาวของเลนนี คราวิตซ์ กับ ลิซ่า โบเนต เกิดเมื่อเดือนธันวาคม 1988 เธอได้รับมรดกความเป็นศิลปินมาจากพ่อแม่ ตอนนี้เป็นทั้งนักร้อง นักแสดง นางแบบ โดยมีผลงานเด่นในซีรีส์ของเอชบีโอ Big Little Lies และบทแคทวูแมน ในหนัง Batman เวอร์ชันล่าสุดที่โรเบิร์ต แพททินสัน รับบทแบทแมน โซอี ยังดำเนินตามพ่อแม่ ในการใช้ชีวิตสไตล์โบฮีเมียนด้วย

ลูกสาวอง แอนดี แมคโดเวลล์กับพอล ควอลลีย์ เกิดในปี 1990 และ 1994 ปัจจุบัน เรนนีย์ ยึดอาชีพนางแบบและนักแสดง รวมทั้ง ร้องเพลงในนามแฝง เรนส์ฟอร์ด เช่นเดียวกับ มาร์กาเร็ต ที่ถ่ายแบบให้ชาเนล และแสดงในซีรีส์ของเอชบีโอ เรื่อง The Leftovers และซีรีส์เน็ตฝลิกซ์ Death Note

เพีร์ซ บรอสแนนกับคีลี เชย์ สมิท ตอนรับลูกชายสู่ครอบครัวของพวกเขาในเดือนมกราคม 1997 ตอนนี้ ดีแลน บรอสแนน สูงกว่าพ่อเรียบร้อยแล้ว ความสูงของเขานำไปสู่เวทีแคตวอล์ก โดยได้เซ็นสัญญากับไอเอ็มจี โมเดลส์ รวมทั้งได้เป็นแบรนด์แอมบาสซาเดอร์ของเทศกาลประกาศรางวัลลูกโลกทองคำ ปี 2020

ลูกชายคนโตของตำนานนักแสดงแอคชันที่ผันตัวไปเป็นนักการเมือง อาร์โนลด์ ชวาเซเนกเกอร์ กับอดีตภรรยา มาเรีย ชไรเวอร์ เกิดในเดือนกันยายน 1993 เขาเดินตามรอยบิดา ในการเป็นนักแสดงและนายแบบ

ลูกสาวของไลโอเนล ริชี่กับไดแอน อเล็กซานเดอร์ เกิดเมื่อปี 1998 ตอนนี้ โซเฟีย ริชี่ สร้างชื่อตัวเองในฐานะนางแบบแฟชั่น ซึ่งเราจะได้เห็นเธอในโฆษณาของทอมมี ฮิลฟิเกอร์และชาเนล แต่เธอก็เป็นที่รู้จักกันในข่าวกอสสิป เรื่องความสัมพันธ์กับนักแสดงเรียลลิตี้ สกอตต์ ดีซิค

ลูกๆ ของรีส วิเทอร์สปูนกับไรอัน ฟิลลิปปี เกิดเมื่อปี 1999 กับ 2003 เอวา โตขึ้นมามีความงามแบบผสมผสานระหว่างพ่อและแม่ ส่วน ดีคอน ดูเหมือนเป็นไรอัน จูเนียร์ มากๆ

ลูกๆ ของวิลและจาดา พิงเก็ตต์ สมิท เกิดในปี 1998 กับปี 2000 ในวัย 20 ต้นๆ เจเดน เป็นนักร้อง นักแสดง และนายแบบมาหลายปีแล้ว ล่าสุดมีผลงานพากย์เสียงในซีรีส์ Neo Yokio ขณะที่ วิลโลว์เองก็เป็นทั้งนักร้อง นักแสดง และนักเต้น เธอมีซิงเกิ้ลฮิต อย่าง Whip My Hair

ลูกชาย จูด ลอว์ กับดีไซเนอร์สาว ซาดี ฟรอสต์ เกิดในปี 1996 นอกจากเป็นนายแบบแล้ว ยังเป็นนักดนตรีในนาม ราฟฟ์ อักด้วย นอกจากนี้ เขายังเป็นผู้ร่วมก่อตั้งเว็บไซต์ Something to Hate On ที่เป็นแพลตฟอร์มรวมวัฒนธรรมใต้ดินของกลุ่มคนรุ่นใหม่ในอังกฤษ ประมาณปาร์ตี้ลับๆ อะไรทำนองนั้น

ลูกสาวของโรบิน ไรต์กับฌอน เพนน์ เกิดในปี 1991 นอกจากคอยติดตามพ่อและแม่ไปงานต่างๆ แล้ว ตอนนี้ เธอมีชีวิตของตัวเองในฐานะนางแบบ

ลูกสาวคนเดียวของเคต มอสส์ จากความสัมพันธ์กับ เจฟเฟอร์สัน แฮค มือตัดต่อภาพยนตร์ เกิดในปี 2002 เธอมีแววจะเป็นซูเปอร์โมเดลเหมือนแม่ เริ่มจากการติดตามเคต มอสส์ ไปตามงานแฟชันโชว์ไปก่อนเรื่อยๆ

คารีส ซีตา ดักลาส ลูกสาวของแคทเทอรีน ซีตา-โจนส์ และไมเคิล ดักลาส เกิดเทศกาลอีสเตอร์ ปี 2003 เธอมักติดตามพ่อแม่ไปเดินพรมแดงเป็นว่าเล่น ให้คนเห็นว่า เธอเก๋กู๊ดไม่แพ้คุณแม่

ลูกคนแรกของกวินเน็ท พัลโทรว์กับคริส มาร์ติน เกิดในปี 2004 เรามักได้เห็นภาพของแอปเปิ้ลที่โตเป็นสาวน้อยแล้ว ในอินสตาแกรมของแม่กวินเน็ทอยู่เรื่อยๆ

ลูกสาวคนแรกของมาดอนนา เกิดเมื่อเดือนตุลาคม 1996 ทุกวันนี้ ลอร์เดส ดูเหมือนเป็นแฝดของคุณแม่ป๊อปสตาร์มากๆ เธอยึดอาชีพนางแบบ โดยเข้าวงการด้วยการถ่ายโฆษณาให้ผลิตภัณฑ์น้ำหอมของสเตลลา แมคคาร์ทนีย์ ในปี 2016

ลูกคนเดียวของเม็ก ไรอัน กับ เดนนิส เควด เกิดเดือนเมษายน 1992 ปัจจุบันยึดอาชีพนักแสดงเหมือนพ่อแม่ มีผลงานอย่าง The Hunger Games แล้วก็ในซีรีส์ของเอชบีโอ เรื่อง Vinyl ที่กำกับโดยมาร์ติน สกอร์เซซี และซีรีส์ของแอมะซอนไพรม์ The Boys

ลูกสาวคนเดียวของ ไมเคิล แจ๊กสัน และเป็นลูกคนที่ 2 ของราชาป๊อปผู้ล่วงลับ ก่อนจะมายึดอาชีพเป็นนางแบบสังกัดไอเอ็มจี โมเดลส์ ปารีส แจ๊กสัน ผ่านชีวิตที่กดดันในการเป็นลูกดาราดัง เธอมีปัญหากับประสาท และเป็นโรคติดเหล้าในวัยแค่ 20 ต้นๆ

ลูกคนเดียวของคอร์ตนีย์ เลิฟ และร็อกเกอร์ที่ตายก่อนวัยอันควร เคิร์ต โคเบน แห่งวงเนอร์วานา เกิดเมื่อเดือนสิงหาคม 1992 ปัจจุบัน เธออาศัยใบหน้าที่ถอดแบบมาจากบิดาเป๊ะๆ ยึดอาชีพนางแบบ กับแคมเปญสินค้าของมาร์ก เจค็อบส์